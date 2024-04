Najczęściej cytowane media III 2024. TVN24 wciąż liderem

TVN24 wciąż jest liderem rankingu najbardziej opiniotwórczych mediów w Polsce autorstwa Instytutu Monitorowania Mediów (IMM). W marcu 2024 na kolejnych miejscach podium Gazeta Wyborcza i Wirtualna Polska.

Najbardziej opiniotwórcze media - marzec 2024

Prasa

Tygodniki i dwutygodniki

Miesięczniki i dwumiesięczniki

Telewizja

Radio

Portale internetowe

Najbardziej opiniotwórcze media ekonomiczne i biznesowe

Media o tematyce zdrowotnej

Media o tematyce sportowej

Media regionalne

Wydawnictwa

Stację TVN24 cytowano w marcu 2024 roku 4,2 tys. razy. Redakcja swoją pozycję zawdzięcza m.in. rozmowie z Izabelą Leszczyną, ministrą zdrowia, która na antenie stacji skomentowała weto prezydenta Andrzeja Dudy w sprawie tzw. pigułki „dzień po”. Powiedziała m.in., że prezydent „po prostu po raz kolejny rozczarował” i poinformowała o przygotowanym już „planie B”, którym miałby polegać na tym, że „farmaceuta będzie mógł na podstawie konsultacji wystawić apteczną receptę i wydać kobiecie tabletkę”.Gazeta Wyborcza była wzmiankowana ponad 3,7 tys., a Wirtualna Polska niespełna 3,4 tys. razy.W marcu 2024 roku roku najczęściej cytowanym tytułem prasowym była Gazeta Wyborcza z 3,7 tys. wzmianek. Na miejscu drugim z 3,3 tys. powołań Rzeczpospolita. Trzecie miejsce zajął Fakt, cytowany 2,1 tys. razy.Najczęściej cytowanym tygodnikiem marca 2024 roku był Newsweek. Na drugim miejscu podium znalazła się Viva, a na trzecim Do Rzeczy.Pierwsze miejsce rankingu najbardziej opiniotwórczych miesięczników i dwumiesięczników marca 2024 roku zajmują ex aequo Press i Forbes. Press informował m.in. o zwolnieniach około 20 pracowników drukarni w Agorze, a Forbes wzmiankowano w kontekście kolejnego sukcesu Igi Świątek, która zwyciężyła w rankingu Najbardziej wpływowych kobiet w polskim biznesie sportowym. Media przypominały przy tej okazji publikację Forbesa, według której Świątek była najlepiej zarabiającą sportswoman świata w 2023 roku. Na drugim miejscu podium znalazł się Twój Styl, a na trzecim Perspektywy.Wśród stacji telewizyjnych w marcu 2024 roku na miejscu lidera TVN24 z wynikiem ponad 4,2 tys. cytowań. Drugie miejsce zajmuje Polsat News, cytowana 2,6 tys. razy. Redakcja przeprowadziła wywiad z prezydentem Andrzejem Dudą, w którym zapytano go, czy podpisze ustawę w sprawie tabletki „dzień po”. Prezydent Duda odpowiedział wówczas, że nie podpisze ustawy, która miałaby wprowadzać „niezdrowe, chore i niebezpieczne dla dzieci zasady”. Na miejscu trzecim TVP Info.RMF FM z 2,9 tys. cytowań zostało liderem cytowalności wśród stacji radiowych. Media w ubiegłym miesiącu powoływały się m.in. na rozmowę redakcji z unijnym komisarzem ds. rolnictwa Januszem Wojciechowskim, który mówił o zmianach, jakie mają pojawić się w Zielonym Ładzie, by wyjść naprzeciw postulatom protestujących rolników. Druga pozycja należy do Radia Zet z ponad 2 tys. cytowań, a trzecia do Programu I Polskiego Radia.Na czele kategorii portali Wirtualna Polska, do której informacji odwoływano się ponad 3,4 tys. razy. Z liczbą przeszło 3,2 tys. wzmianek miejsce drugie zajął Onet. Podium zamyka Interia wzmiankowana blisko 2,2 tys. razy.W marcu zestawienie tytułów prasowych o profilu ekonomiczno-biznesowym otwiera Rzeczpospolita, którą cytowano blisko 3,3 tys. razy. Na drugim miejscu plasuje się Dziennik Gazeta Prawna z liczbą ponad 1,6 tys. wzmianek. Na ostatni stopień podium awansuje Puls Biznesu, na który powoływano się 466 razy m.in. w związku z wywiadem z ministrem finansów Andrzejem Domańskim, który zapowiedział zmiany w podatku od zysków kapitałowych, czyli tzw. podatku Belki.W zestawieniu portali o profilu ekonomiczno-biznesowym liderem pozostaje Business Insider. Na drugim miejscu znajduje się Money, a na trzecim Bankier.Pierwsze miejsce rankingu mediów o tematyce zdrowotnej należy do Rynku Zdrowia. Na drugim miejscu zestawienia plasuje się Medonet, a trzecia pozycja należy do Pulsu Medycyny.W marcu pierwsze miejsce w rankingu mediów o tematyce sportowej zajmuje TVP Sport. Na drugim miejscu Goal.pl, a trzecią pozycję zajmuje Eurosport.Gazeta Krakowska pozostaje na czołowej pozycji w rankingu najbardziej opiniotwórczych mediów regionalnych w Polsce. Drugą pozycję w zestawieniu obejmuje Radio Poznań, a trzecie miejsce należy do Głosu Wielkopolski.Czołowe miejsce w zestawieniu najbardziej opiniotwórczych wydawnictw utrzymuje grupa Ringier Axel Springer, której redakcje (Business Insider, Fakt, Forbes, Newsweek, Noizz, Onet, Plejada, Przegląd Sportowy, Medonet) były cytowane przez inne media blisko 8,7 tys. razy. Na drugim miejscu plasuje się Agora z liczbą ponad 8,2 tys. wzmianek (Gazeta Wyborcza, Sport.pl, Radio Plus, Plotek.pl, TOK FM, Gazeta.pl, Radio ZET). Trzecia pozycja należy natomiast do Cyfrowego Polsatu, do informacji którego inne media odwoływały się blisko 6,4 tys. razy (Polsat, Polsat Sport, Polsat News, TV4, Interia, Pomponik).