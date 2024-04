O wynikach II tury wyborów współdecydują media społecznościowe

W I turze wyborów samorządowych wyłoniono tylko część włodarzy rodzimych miast. Tam, gdzie się to nie udało, mieszkańcy zagłosują ponownie już 21 kwietnia. Z dużą dozą pewności można stwierdzić, że podczas I tury istotny wpływ na decyzje wyborcze wywarły media społecznościowe. Czy ta sytuacja powtórzy się również w najbliższą niedzielę?

TOP Wojewódzcy Influencerzy Polityczni pokonali rywali

Już w I turze aktywnym w mediach społecznościowych kandydatom udało się zdeklasować pozostałych rywali.

II tura w mediach społecznościowych

Wyborcy coraz częściej chcą widzieć realne funkcjonowanie polityków w środowisku, ich systematyczne działania oraz werwę w sprawowaniu urzędu czy podczas prowadzenia kampanii. Aktywność na platformach internetowych - na Instagramie, czy na X niewątpliwie może wpłynąć na ostateczny wynik wyborów - podkreśla Iwona Kubicz, Managing Director w PRCN.

Platformy internetowe przyszłością efektywnych kampanii

Zgodnie z zapowiedziami – Rafał Trzaskowski już w I turze pokonał pozostałych kandydatów. Według danych PKW, kandydat uzyskał aż 57,41% głosów w stolicy. Zasięgi Trzaskowskiego zarówno na Instagramie, jak i na X – powinny być wzorem dla pozostałych kandydatów ubiegających się o sprawowany urząd. Z uwagi na systematyczną aktywność na platformach, kandydat uzyskał ogromne poparcie wśród najmłodszych grup wyborców, korzystających aktywnie z mediów społecznościowych, zwłaszcza w przedziałach wiekowych od 18 do 24 oraz 25-35 lat. Dla przypomnienia, TOP samorządowiec na szczeblu wojewódzkim generuje ponad 429 tys. obserwujących na Instagramie oraz około 850 tys. obserwujących na X.Niezmiernie aktywne działaczki w mediach społecznościowych - prezydent Gdańska – Aleksandra Dulkiewicz oraz Hanna Zdanowska w Łodzi, bez problemu pokonały swych rywali już w I turze wyborów, uzyskując odpowiednio 57,95% oraz 59,30% głosów.Rzeczywiste rezultaty wpływu działalności kandydatów na platformach społecznościowych można dostrzec również w Lublinie, w Opolu czy w Białymstoku. Wyłonieni prezydenci znajdowali się w TOP 20 kandydatów na Instagramie czy na platformie X.Arkadiusz Wiśniewski w Opolu uzyskał znakomity wynik – blisko 75,5% głosów. Prezydent systematycznie publikuje wpisy na Instagramie. Do tej pory opublikował już ponad 1050 postów.W Lublinie, Krzysztof Żuk – uzyskał niemal 57,5% poparcia, a Tadeusz Truskolaski 53,32% głosów w Białymstoku. Osiągane wyniki samorządowców potwierdzają umiejętne prowadzenie kampanii wyborczych i pozytywne kreowanie własnego wizerunku w mediach społecznościowych.Współczesne społeczeństwo coraz częściej podejmując decyzje wyborczą kieruje się kreacją kandydata na platformach społecznościowych, ukazujących ich ludzkie oblicze.Poniżej porównanie kandydatów ubiegających się o urząd prezydenta miast wojewódzkich w II turze wyborów samorządowych.W Poznaniu o reelekcję zawalczy Jacek Jaśkowiak z KO, który uzyskał 43,74% poparcia. O urząd prezydenta zawalczy również kandydat Zjednoczonej Prawicy - Zbigniew Czerwiński (20,30% głosów).Jacek Jaśkowiak posiada niemal 10-letnie doświadczenie w sprawowaniu urzędu prezydenta Poznania. Kandydat w rankingu PRCN zajął 13 miejsce wśród TOP kandydatów na prezydentów miast na platformie X z ponad 14,5 tys. obserwujących oraz 8 miejsce w rankingu na Instagramie (niemal 13,5 tys. obserwujących).Zbigniew Czerwiński posiada jedynie konto na platformie X, jednak nie generuje zbyt dużych zasięgów – ma około 1150 obserwujących przy 108 wpisach.Do drugiej tury wyborów na prezydenta Rzeszowa przeszli: popierany m.in. przez Platformę Obywatelską, urzędujący prezydent Rzeszowa - Konrad Fijołek, który uzyskał wynik 37,91% głosów oraz Waldemar Szumny z Prawa i Sprawiedliwości zdobywając 24,23% - wynika z oficjalnych danych PKW.Konrad Fijołek piastuje urząd prezydenta Rzeszowa od czerwca 2021 roku. Wygrał wówczas przedterminowe wybory, zorganizowane po rezygnacji ze stanowiska wieloletniego prezydenta Rzeszowa - Tadeusza Ferenca.Fijołek prowadzi systematyczne profile w obydwu mediach społecznościowych. Na Instagramie gromadzi grono blisko 5 tysięcy obserwujących przy blisko 700 postach, na X ma 10 690 tys. followersów oraz 3 211 publikacji. Szumny niestety nie prowadzi swych profili w mediach społecznościowych, co może stanowić poważną przyczynę mniejszej ilości uzyskanych głosów, zarówno w minionej turze, jak i II turze wyborów.W drugiej turze wyborów prezydenckich w Toruniu zmierzą się Paweł Gulewski z Koalicji Obywatelskiej i dotychczasowy prezydent miasta Michał Zaleski (własny komitet). Kandydaci dostali odpowiednio 38,28 % i 26,41 % głosów - przekazała PKW.Gulewski od czerwca 2020 roku do 18 stycznia 2024 roku pełnił urząd wiceprezydenta Torunia. Michał Zalewski w II turze zawalczy o szóstą kadencję. Obecny Prezydent Torunia już czterokrotnie we wcześniejszych kadencjach zdeklasował pozostałych rywali w I turze wyborów. Jednak, podczas tego wyścigu uplasował się na drugim miejscu w I turze.Należy zauważyć pewną zależność. Obywaj kandydaci posiadają konta zarówno na Instagramie, jak i na platformie X. Przegrani kandydaci w wyścigu wyborczym o urząd prezydenta Torunia – nie prowadzą profili społecznościowych na obydwu platformach jednocześnie.Na Instagramie Michał Zaleski ma znacznie większą ilość postów oraz obserwujących od drugiego kandydata – Pawła Gulewskiego. Jednak, ich profile nie maja tak szerokich zasięgów. Na platformie X – Paweł Gulewski ma 411, a Michał Zaleski zaledwie 338 obserwujących.W drugiej turze wyborów na prezydenta Zielonej Góry zmierzą się obecny Prezydent miasta - Janusz Kubicki (startujący z własnego komitetu) i miejski radny Marcin Pabierowski z Koalicji Obywatelskiej. Kandydaci uzyskali odpowiednio - 35,95% i 42,74% głosów.Janusz Kubicki walczy o piątą kadencję. Jest prezydentem Zielonej Góry już od 2006 r. Trzeci raz kandyduje z własnego komitetu.Kubicki pozostaje aktywny na X, ma blisko 900 obserwujących oraz umieścił około 552 wpisy. Marcin Pabierowski niestety nie prowadzi konta na analizowanych w raporcie platformach społecznościowych.W Gorzowie Wielkopolskim urzędujący od 2014 r. prezydent miasta Jacek Wójcicki zdobył 49,24% głosów. Wójcicki zmierzy się w II turze z Piotrem Wilczewskim (kandydat uzyskał 22,18% głosów w I turze).Wilczewski nie prowadzi profili na platformach internetowych. Natomiast Wójcicki jest jedynie aktywny na X, osiągając przy tym niewielkie zasięgi.W II turze wyborów w Kielcach zmierzy się dwóch prezydenckich debiutantów. Agata Wojda z Koalicji Obywatelskiej uzyskując 33,63%, powalczy o urząd wraz z Marcinem Stępniewskim (PIS), który uzyskał 25,05% głosów. Stępniewski jest aktywny zarówno na Instagramie, jak i na X. Jego Tweet Count wynosi aż ponad 9,5 tys. wpisów na platformie dla ponad 3700 obserwujących. Agata Wojda nie prowadzi konta na Instagramie, na platformie X generuje niewielkie zasięgi – blisko 300 obserwujących oraz 160 publikacji.Z danych PKW wynika, że w drugiej turze wyborów na urząd prezydenta Krakowa weźmie udział poseł KO - Aleksander Miszalski z poparciem 37,21% (110 556 głosów) oraz radny, przedsiębiorca, aktywista społeczny - Łukasz Gibała z wynikiem 26,79% (79 580 głosów) z I tury wyborów. Gibała swoimi zasięgami dociera do ponad 11 300 osób na Instagramie. Aleksander Miszalski posiada nieco mniejszą ilość odbiorców na Instagramie – około 4 367 followersów, jednak kandydat dominuje na platformie X. Aleksander Miszalski ma ponad 8 351 obserwujących i opublikował aż 14 648 wpisów. Miszalski uplasował się na 2 miejscu w rankingu PRCN w kategorii najbardziej zaangażowanych kandydatów pod względem Tweet Count na X ( ww. 14 648 publikacji).Systematyczne i aktywne prowadzenie profili przez Aleksandra Miszalskiego niewątpliwie przyczyni się do zwiększenia ilości głosów w II turze, ukazując na bieżąco jego działania wyborcze i aktywności społeczne.Podczas II tury wyborów na prezydenta Olsztyna zmierzy się kandydat Koalicji Obywatelskiej - Robert Szewczyk, który uzyskał 32,81% głosów oraz startujący z własnego komitetu - Czesław Jerzy Małkowski, na którego zagłosowało 21,16% wyborców.Kandydaci nie wpisują się we współczesne ramy prowadzenia profili społecznościowych przez polityków. Nie wykazują żadnej aktywności na analizowanych platformach społecznościowych.Urzędujący prezydent Wrocławia Jacek Sutryk zmierzy się z kandydatką Trzeciej Drogi - posłanką Izabelą Bodnar w II turze wyborów prezydenckich w stolicy Dolnego Śląska. Kandydaci otrzymali odpowiednio 34,33% i 29,80% głosów.Jacek Sutryk, swą aktywnością w mediach społecznościowych już w I turze pozostawiał daleko w tyle pozostałych kandydatów. Prezydent posiada ponad 62,5 tys. obserwujących na Instagramie oraz niemal 9 tysięcy opublikowanych postów. Kandydat na bieżąco publikuje aktualne i planowane działania związane z rozwojem Wrocławia.Kontrkandydatka – Izabela Bodnar, generuje znacznie mniejsze zasięgi – ma około 4 800 obserwujących na Instagramie przy ponad 400 zamieszczonych postach.Na X Jacek Sutryk ma około 25 tysięcy obserwujących. Izabela Bodnar ma ponad 5 200 obserwujących na platformie.Analizowane platformy internetowe niewątpliwie stanowią ogromną szansę na efektywne dotarcie do wyborców. Niestety nie wszyscy kandydaci dostosowali swą prowadzoną politykę do współczesnych metod prowadzenia kampanii wyborczych.Już w I turze aktywnym w mediach społecznościowych kandydatom udało się zdeklasować pozostałych rywali. Dlatego tak istotna jest medialna aktywność społecznościowa, która umożliwia dotarcie tak naprawdę do nieograniczonego grona odbiorców. W II turze to właśnie dotarcie do użytkowników na Instagramie, czy na X może zaważyć na ostatecznym wyniku wyborczym. Młode pokolenie już teraz bądź w niedalekiej przyszłości (uzyskując czynne prawo wyborcze po uzyskaniu pełnoletności) będzie decydować o kierunku zmian systemowych, zarówno na szczeblu samorządowym, jak i państwowym.