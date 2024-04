Wybory samorządowe: prezydenci miast jak influencerzy?

7 kwietnia bieżącego roku Polacy pójdą do wyborów samorządowych. W kampanii wyborczej i komunikacji z wyborcami istotną rolę odegrały media społecznościowe. Niektórzy z kandydatów swoją aktywnością w serwisie X czy na Instagramie zasłużyli sobie nawet na miano influencerów. Który z polityków najlepiej wykorzystuje social media? Odpowiedzi na to pytanie dostarcza najnowszy raport firmy doradczej PRCN.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jak politycy wykorzystują platformy społecznościowe do promowania się przed wyborami samorządowymi?

Którzy z kandydatów na prezydentów miast są najaktywniejsi na X, a którzy na Instagramie?

Jak prezentuje się czołowa piątka najaktywniejszych w mediach społecznościowych samorządowców?

TOP Influencerzy wśród kandydatów na prezydentów miast

Kandydaci – influencerzy na mapie Polski

Najbardziej aktywni kandydaci w mediach społecznościowych

Moc influencerstwa politycznego

Już dzisiaj warto przyjrzeć się wschodzącym gwiazdom polityki samorządowej, które swoimi działaniami wpływają na przyszłość poszczególnych rejonów Polski. Aktywność przedstawianych samorządowców na platformach internetowych bardzo często może być zapowiedzią rosnącej popularności w ich dalszej karierze politycznej, nie tylko na poziomie lokalnym, lecz także na szczeblu państwowym. W byciu „influencerem” – gwiazdą mediów społecznościowych, zawartych jest bowiem wiele istotnych elementów związanych z tworzeniem zaangażowanej grupy odbiorców takich jak np. poruszanie istotnych z punktu widzenia grupy docelowej tematów, budowanie więzi z odbiorcami poprzez systematyczne i częste relacjonowanie wydarzeń i rozmawianie z widzami, bycie dostępnym i zaangażowanym poprzez komentowanie, lajkowanie, wchodzenie w polemikę oraz szybkie reagowanie na zmiany nastrojów społecznych. Pozostawanie interesującym przez długi czas to ogromne wyzwanie dla influencerów, którzy zajmują się zawodowo budowaniem własnej popularności, ale jeszcze większe dla polityków, którzy na media społecznościowe musza wygospodarować czas w trakcie prowadzenia kampanii – dodaje Iwona Kubicz, Managing Director w PRCN.

Instagram vs. X

Porównując aktywność polityków zarówno na Instagramie, jak i na X, należy zauważyć, że większość medialnych samorządowców posiada aktywne konta na obydwu platformach. Jednak tylko niektórym z nich udaje się dostosować do odmiennej specyfiki platform i osiągać rezultaty w obydwu mediach społecznościowych – podkreśla Małgorzata Derek, prawnik z zespołu Public Affairs w agencji PRCN.

Na podstawie przeprowadzonych analiz można wskazać TOP Samorządowców w obydwu mediach internetowych.Niewątpliwym faworytem pod względem aktywności medialnej wśród samorządowców jest Rafał Trzaskowski – aktualny prezydent Warszawy, jak i kandydat ubiegający się o reelekcję. Konto Rafała Trzaskowskiego na Instagramie gromadzi ponad 429 tysięcy obserwujących, na platformie X jest ich już niemal 850 tysięcy.Prezydent Warszawy wzbudza ogromne zainteresowanie użytkowników, nie tylko z miasta stołecznego, lecz także z całej Polski. Jego różnorodne aktywności, wpisy, publikowane posty wzbudzają emocje, są bardzo często szeroko komentowane, „lajkowane” i udostępniane. Medialna działalność Trzaskowskiego wykracza poza ramy samorządowe, czyniąc go także jednym z najpopularniejszych polityków na szczeblu państwowym.Na wyróżnienie zarówno samorządowe, jak i krajowe zasługują również profile Janusza Korwin-Mikke i Aleksandry Dulkiewicz. Janusz Korwin-Mikke posiada 152 tysiące obserwujących na Instagramie i niemal 322 tysiące na X. Działania Janusza Korwin-Mikke w mediach społecznościowych wzbudzają ogromne emocje i kontrowersje wśród odbiorców.Prezydent Gdańska, Aleksandra Dulkiewicz – swoją systematyczną aktywnością w mediach społecznościowych wypracowała ponad 74 tys. obserwujących na platformie X oraz ponad 85 tysięcy obserwujących na Instagramie.Mimo mniejszej ilości obserwujących od wyżej wymienionych polityków - wytrwałe, aktywne i systematyczne profile społecznościowe prowadzi prezydent Wrocławia – Jacek Sutryk. Kandydat na bieżąco publikuje aktualne i planowane działania związane z rozwojem Wrocławia.Mapa przedstawiająca TOP Kandydatów ukazuje najbardziej zaangażowanych medialnie kandydatów na terenie poszczególnych województw.Platformy społecznościowe umożliwiają politykom bezpośrednią interakcję z wyborcami. Poprzez odpowiedzi na komentarze, udostępnianie treści czy komentowanie aktualnych zdarzeń, politycy mogą budować więź z obywatelami i zyskiwać ich rosnące zaufanie. Aktywność kandydatów jest znacząco zróżnicowana.Do najbardziej zaangażowanych kandydatów pod względem Tweet Count na X można zaliczyć Michała Nowaka – kandydata na prezydenta Opola (ponad 23 042 tys. wpisów). Aktywny jest również kandydat na prezydenta Krakowa - Aleksander Miszalski – 14 648 publikacji. TOP 3 zamyka kontrkandydat na prezydenta Krakowa – Konrad Berkowicz z ilością 13 579 tys. wpisów.Na Instagramie najaktywniejszy jest wrocławski kandydat na prezydenta – Jacek Sutryk. Kandydat prowadzi swój profil bardzo systematycznie, opublikował już niemal 9 tysięcy postów. Drugie miejsce zajmuje A. Dulkiewicz z ilością 3 237 publikacji. Janusz Korwin-Mikke jest również aktywny – zamieścił niemal 1900 postów.Zjawisko „Influencerstwa politycznego” jest zupełnie czymś innym od tradycyjnej, powszechnie przyjętej formy tego pojęcia. Politycy nie reklamują towarów, dóbr i usług, nie publikują sponsorowanych postów i wpisów oraz nie lokują produktów. Natomiast bardzo często wykorzystują media społecznościowe do budowania swojej własnej marki i wizerunku. Poprzez regularne publikacje, umieszczanie zdjęć z wydarzeń, krótkich filmów, wyznawanych poglądów, czy też wpisów na temat swojej pracy - starają się kreować pozytywny obraz samych siebie oraz swych działań.Niewątpliwie platformy społecznościowe stanowią istotny element kampanii wyborczych. Politycy wykorzystują różnorodne narzędzia, takie jak targetowane reklamy, live streamingi czy kręgi dyskusyjne, aby dotrzeć do konkretnych grup wyborców i przekazać im swe przesłanie. Skuteczne wykorzystanie platform może przynieść politykom wiele korzyści, takich jak zwiększenie widoczności, budowanie zaufania oraz lepsze zrozumienie potrzeb społeczeństwa.Jednakże wymaga to także umiejętności czytania nastrojów społecznych, elastyczności w działaniu oraz spójnej strategii komunikacyjnej. Efektywne prowadzenie profili na platformach społecznościowych może przyczynić się do zdobycia większej ilości głosów, ostatecznie wpłynąć na końcowy wynik wyborów samorządowych.Należy pamiętać, że Instagram i X mają odmienną specyfikę, dostosowaną do nieco innego grona użytkowników. Instagram skierowany jest głównie do młodego pokolenia, korzystającego z Instagrama zwłaszcza w celach prywatnych, life-stylowych czy rozrywkowych. Jest platformą wizualną, na której użytkownicy publikują w znacznej mierze prywatne zdjęcia i krótkie filmy (tzw. reelsy). Politycy często używają Instagrama do udostępniania relacji (stories) i zdjęć z ważnych wydarzeń, spotkań, podróży służbowych, kampanii wyborczych, czasami także do ukazania swego życia prywatnego.Politycy przeważnie wykorzystują X do publikowania bieżących informacji, komentarzy, opinii oraz udostępniania artykułów, wywiadów lub innych materiałów. X ma przeważnie charakter informacyjny, jest szczególnie popularny wśród dziennikarzy, publicystów, analityków oraz odbiorców zainteresowanych polityką.