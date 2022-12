Biedronka, Lidl, Żabka - o nich Polacy rozmawiają w internecie

Biedronka, Lidl, Żabka, Kaufland i Auchan to sieci, o których najczęściej dyskutuje się w internecie - wynika z analizy SentiOne. O Biedronce Polacy najwięcej rozmawiają na Facebooku i TikToku.

Ranking sklepów sieci spożywczych

Według rankingu popularności sieci handlowych w Polsce¹ w ubiegłym roku Polacy najchętniej robili zakupy spożywcze w Lidlu, a w dalszej kolejności w Biedronce, Auchan, Kauflandzie, Carrefourze i Tesco. SentiOne zbadała natomiast, o których sieciach najczęściej rozmawiali internauci.Pod względem liczby wypowiedzi oraz ich zasięgów w polskim Internecie w 2022 r. bezsprzecznie prowadzi Biedronka - dotyczy jej 643 tys. wypowiedzi, które zebrały aż 956 mln wyświetleń zasięgu. To ⅓ wszystkich wzmianek na temat dziesięciu najczęściej wymienianych sieci handlowych. Lidl zajmuje drugą pozycję z 353,5 tys. wzmianek i 612 mln wyświetleń zasięgu. Za nimi znalazły się sieci Żabka (259 tys. wzmianek i 339 mln wyświetleń) oraz Kaufland (184,7 tys. wzmianek i 168 mln wyświetleń). Pierwszą piątkę zamyka Auchan (158 tys. wzmianek i aż 215 mln wyświetleń). Kolejne miejsca pod względem liczby wzmianek zajęły sieci Dino, Carrefour, Intermarche, Społem i Selgros.W przypadku Biedronki największą dyskusję wywołał facebookowy wpis z 1 marca, informujący o pomocy sieci dla uchodźców z Ukrainy, który zebrał 17 tys. samych pozytywnych reakcji i 1,3 tys. komentarzy oraz został udostępniony ponad 950 razy. Jednak najwyższy Influence Score, czyli wskaźnik pokazujący najbardziej wpływowe treści, osiągnął opublikowany 12 grudnia na TikToku filmik o robieniu świątecznych zakupów.W przypadku Lidla największym zainteresowaniem odbiorców cieszą się treści zamieszczane na kanale sieci na YouTube. Najwyższy Influence Score odnotował film z przepisem na idealny lukier do ciastek i pierniczków, a najwyższą liczbę wyświetleń - prawie 6 mln - film z Anną i Robertem Lewandowskimi promujący program wsparcia talentów dla szkół. W przypadku sieci sklepów Żabka najżywszą dyskusję w tym roku spowodował bardzo świeży post, opublikowany na facebookowym profilu marki na początku grudnia, dotyczący tajemniczej inicjatywy o nazwie Żabu - dodaje Wojciech Łuszczyński, Head of Marketing w SentiOne.O sklepach Polacy najchętniej rozmawiają na Facebooku, z którego pochodzi ponad połowa wypowiedzi, a ponad ⅓ z nich dotyczy Biedronki. Dużo wypowiedzi pojawia się również na portalach internetowych, trochę mniej na Twitterze i TikToku. Najmniejszą popularnością temat sieci handlowych cieszy się na Instagramie. Co ciekawe, na tym ostatnim portalu niemal ¾ wypowiedzi w tym kontekście dotyczy sieci Dino - ponad 53 tys. Dla porównania zajmująca drugą pozycję Biedronka była wspominana 10,5 tys. razy. Na Twitterze najwięcej rozmawia się o Żabce, a na TikToku Biedronka zbiera ponad 65 proc. wszystkich wzmianek.