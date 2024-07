Social media 2024. Kto i jak korzysta?

Z najnowszego raportu "Social Media" przygotowanego przez firmy Gemius, PBI oraz IAB Polska wynika, że najliczniejszą grupą korzystającą z mediów społecznościowych są osoby w wieku od 55 do 75 lat, ale najbardziej zaangażowane są osoby młode. Jak wygląda konsumpcja social mediów w Polsce? Które serwisy dominują na rynku reklamowym?

Przeczytaj także: Jak wykorzystać media społecznościowe w rekrutacji?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Kto najczęściej korzysta z mediów społecznościowych?

Z jakich mediów społecznościowych korzystają kobiety, a z jakich mężczyźni?

Z jakich serwisów korzystają reklamodawcy?



Najwięcej internautów 55+, ale to młodzi są najbardziej zaangażowani

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Średni dzienny czas (ATS) - wiek Największą grupę wiekową w polskich mediach społecznościowych stanowią osoby w przedziale od 55 do 75 r.ż. – jest ich aż 6,6 miliona. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Kobiety na Pintereście i Instagramie, mężczyźni na X i Twitchu

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Realni użytkownicy - płeć Kobiety stanowią ogółem większość użytkowników mediów społecznościowych (RU na poziomie 14,3 mln vs 13,2 mln w przypadku mężczyzn), obserwujemy również ich przewagę na większości z analizowanych platform. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Rynek reklamowy zdominowany przez dwóch graczy

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Zasięg - wiek W poszczególnych grupach wiekowych dużym zainteresowaniem cieszą się również pozostałe serwisy, które mogą stanowić dobre uzupełnienie media miksu w strategiach reklamowych. Przykładem mogą być TikTok i Instagram, które skutecznie docierają do najmłodszych użytkowników. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Wykorzystane w raporcie dane pochodzą z badań gemiusAdReal oraz Mediapanel i opisują zarówno poziom konsumpcji social mediów w Polsce i demografię użytkowników, jak i rynek reklamowy.Największą grupę wiekową w polskich mediach społecznościowych stanowią osoby w przedziale od 55 do 75 r.ż. – jest ich aż 6,6 miliona. Szczególnie chętnie korzystają z dwóch największych platform, Facebooka i Youtube’a, gdzie notujemy ich odpowiednio 6,2 i 5,8 miliona. Jednak to najmłodsza grupa wiekowa jest najbardziej zaangażowana w społecznościowy przekaz. Wskaźnik ATS dla osób w wieku od 7-14 wynosi aż 3 godziny i 24 minuty, podczas gdy w przypadku najstarszych internautów jest to niespełna 1,5 godziny. Najmłodsi osiągają również najwyższy z wszystkich grup wiekowych poziom Affinity Index (103,52), świadczący o ich niewielkiej nadreprezentacji na omawianych stronach w stosunku do populacji. Kobiety stanowią ogółem większość użytkowników mediów społecznościowych (RU na poziomie 14,3 mln vs 13,2 mln w przypadku mężczyzn), obserwujemy również ich przewagę na większości z analizowanych platform. Szczególnie widoczna jest ona na Pintereście (4,9 mln kobiet vs 1,9 mln mężczyzn) i Instagramie (8,5 mln kobiet vs 6,6 mln mężczyzn). Wyjątek stanowią platformy X i Twitch, gdzie dominują użytkownicy płci męskiej – jest ich tam odpowiednio 5 mln oraz 1,6 mln, w stosunku do 3,8 mln oraz 0,6 mln użytkowniczek.Rynek reklamowy – podobnie jak w roku ubiegłym – zdominowany jest przez Facebooka, który przoduje w liczbie kontaktów reklamowych (12,1 mld) oraz YouTube’a, który z kolei wygrywa pod względem zasięgu reklamowego (72,1%). Warto jednak zauważyć, że w poszczególnych grupach wiekowych dużym zainteresowaniem cieszą się również pozostałe serwisy, które mogą stanowić dobre uzupełnienie media miksu w strategiach reklamowych. Przykładem mogą być TikTok i Instagram, które skutecznie docierają do najmłodszych użytkowników.