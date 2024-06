W czym lepsi są drobni influencerzy i jak z nimi współpracować?

Influencer marketing zyskuje coraz większą popularność. Nie powinno to być jednak żadnym zaskoczeniem - pewnych usług lub towarów nikt nie sprzeda lepiej niż znana twarz z miilonowymi zasięgami. Okazuje się jednak, że współpracę warto nawiązać nie tylko z gwiazdami, ale również z mniej popularnymi twórcami, którzy mają m.in. zdolność docierania do niszowych grup konsumentów.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Z jakich powodów warto współpracować z drobnymi inluencerami?

Jakie modele rozliczeń najlepiej sprawdzają się w przypadku tego rodzaju współpracy?

Jaką przewagę mają nano- i mikroinfluencerzy nad gwiazdami influencer marketingu?

Influencerka Współpraca z nano i mikro-influencerami to skuteczna strategia marketingowa

Kim są nano i mikro-influencerzy?

Firmy na całym świecie coraz częściej zwracają się ku nano i mikro-influencerom, dostrzegając w nich ogromny potencjał. Ci twórcy, mimo mniejszej liczby obserwujących, potrafią skutecznie angażować swoją społeczność i budować zaufanie, co przekłada się na wysoką efektywność kampanii marketingowych – tłumaczy Żaneta Siwik, Product Marketing Lead w Useme, platformie do rozliczeń freelancerów, w tym influencerów. – Kluczowym aspektem wyboru influencerów powinna być ich zgodność z wartościami marki. Ważne jest, aby skupić się na autentyczności i zaangażowaniu, a nie tylko na liczbie obserwujących, ponieważ realne interakcje mają większą wartość niż statystyki. Istotna jest również demografia i zainteresowania ich odbiorców, które muszą być zbieżne z profilem docelowym produktu – dodaje ekspertka.

Dlaczego warto współpracować z nano i mikro-influencerami?

Autentyczność i zaufanie

Nisza i specjalizacja

Efektywność kosztowa

Wysoki poziom zaangażowania

Elastyczność i kreatywność

Modele współpracy - umowa barterowa vs działania płatne

Umowa barterowa

Działania płatne

Współpraca z nano i mikro-influencerami to skuteczna strategia marketingowa, która pozwala na autentyczne dotarcie do określonych grup odbiorców. Wysoki poziom zaufania i zaangażowania, specjalizacja w niszach oraz korzystny stosunek kosztów do efektywności to główne zalety tego typu współprac. Modele rozliczeń mogą obejmować zarówno umowy barterowe, jak i działania płatne, w zależności od potrzeb i możliwości obu stron. Inwestowanie w relacje z nano i mikro-influencerami może przynieść długofalowe korzyści, w tym zwiększenie rozpoznawalności marki, poprawę jej wizerunku oraz wzrost sprzedaży – podsumowuje Żaneta Siwik, Product Marketing Lead w Useme, platformie platformie do rozliczeń freelancerów, w tym influencerów.

W ostatnich dziesięciu latach obserwujemy gwałtowny wzrost roli twórców w strategiach marketingowych. Badania wskazują, że wartość rynku marketingu influencerskiego wzrosła z 1,7 miliarda dolarów w 2016 roku do prognozowanych 13,8 miliarda dolarów w 2021 roku. Najnowsze szacunki na rok 2023 sugerują, że rynek osiągnie wartość 21,1 miliarda dolarów.Firmy coraz częściej angażują się we współprace z twórcami internetowymi, ponieważ postrzegają ich jako wiarygodne źródła, które skutecznie docierają do wybranych grup odbiorców. Statystyki pokazują, że z udziałem influencerów mogą przynosić zwrot z inwestycji nawet 11 razy wyższy niż tradycyjne formy reklamy internetowej Nano i mikro-influencerzy to twórcy internetowi, którzy posiadają stosunkowo niewielką liczbę obserwujących: zazwyczaj do tysiąca (nano) oraz do dziesięciu tysięcy (mikro). Choć ich zasięg może wydawać się ograniczony w porównaniu do celebrytów i większych profili w mediach społecznościowych, to ich siła tkwi w autentyczności i zaangażowanej społeczności. Nano-influencerzy działają często w lokalnych społecznościach, natomiast mikro-influencerzy mogą mieć wpływ na bardziej zróżnicowane grupy odbiorców. Dzięki mniejszej liczbie obserwujących, mają oni szansę regularnie odpowiadać na wiadomości i komentarze swoich fanów, co doceniają ich odbiorcy, ponieważ czują się bliżej związani z twórcami.Influencerzy mogą być blogerami, vlogerami, celebrytami internetowymi czy ekspertami w danej dziedzinie, którzy wykorzystują platformy takie jak Instagram, YouTube czy TikTok do komunikacji ze swoją publicznością. Ich wpływ w mediach społecznościowych jest mierzony nie tylko liczbą obserwujących, ale także zaangażowaniem społeczności, które obejmuje lajki, komentarze, udostępnienia i oglądalność.Współpraca z nano i mikro-profilami może przynieść firmom wiele korzyści, które trudno uzyskać w przypadku większych kont. Dzięki ich bliskim relacjom z obserwatorami, niszowemu podejściu oraz elastyczności, mogą oni skutecznie wzmocnić markę i jej komunikację. Poniżej przedstawiamy główne powody, dla których warto nawiązać współpracę z tymi mniejszymi, ale niezwykle wartościowymi twórcami.Jak już zostało wspomniane, nano i mikro-influencerzy często mają bliższe relacje ze swoimi obserwatorami, co przekłada się na wyższy poziom zaufania i zaangażowania. Ich rekomendacje są postrzegane jako bardziej autentyczne, co zwiększa skuteczność kampanii marketingowych. Obserwujący czują się bardziej związani z twórcą, co sprzyja pozytywnemu odbiorowi promowanych produktów czy usług.Mniejsi influencerzy często działają w wąskich niszach tematycznych, co pozwala dotrzeć do bardzo sprecyzowanych grup odbiorców. Dzięki temu marki mogą skierować swoje komunikaty do dokładnie określonej demografii, co zwiększa efektywność działań marketingowych. Przykłady to m.in. blogerzy kulinarni, zajawkowicze czy pasjonaci technologii, którzy skupiają się na konkretnych grupach zainteresowań.Współpraca z nano i mikro-influencerami jest zazwyczaj tańsza niż z większymi twórcami. Jest to szczególnie korzystne dla małych i średnich przedsiębiorstw, które mają ograniczone budżety marketingowe. Mniejsze wymagania finansowe influencerów pozwalają na realizację większej liczby kampanii w ramach tego samego budżetu, co zwiększa zasięg i różnorodność działań promocyjnych.Mniejsze społeczności zazwyczaj wykazują wyższy poziom zaangażowania. Komentarze, polubienia i udostępnienia treści są częstsze, co sprzyja budowaniu pozytywnego wizerunku marki i zwiększaniu jej rozpoznawalności. Wysokie zaangażowanie oznacza także lepsze wyniki kampanii, ponieważ przekaz marki dociera do odbiorców, którzy aktywnie uczestniczą w społeczności danego twórcy.Nano i mikro-influencerzy są zazwyczaj bardziej elastyczni i otwarci na współpracę w różnorodnych formach. Często wykazują większą kreatywność w tworzeniu treści, co może prowadzić do bardziej innowacyjnych i skutecznych kampanii. Ich mniejsze zobowiązania zawodowe pozwalają na szybszą reakcję i dostosowanie się do potrzeb marki.Współpraca z influencerami przybiera różnorodne formy, dostosowane do specyfiki marek i ich celów promocyjnych. Kluczowe modele współpracy to umowy barterowe oraz działania płatne, które różnią się zarówno formą wynagrodzenia, jak i oczekiwaniami wobec twórców treści.W przypadku mniejszych profili jest to dominująca forma współpracy, w której twórca otrzymuje produkty lub usługi w zamian za promocję. Barter może być atrakcyjny dla obu stron – influencerzy zyskują dostęp do produktów, które mogą przetestować i zrecenzować, a marki mogą promować swoje produkty przy minimalnych kosztach. Umowy barterowe są idealne dla marek, które chcą wprowadzić na rynek nowe produkty i potrzebują autentycznych recenzji oraz treści generowanych przez użytkowników.W przypadku działań płatnych influencerzy otrzymują wynagrodzenie pieniężne za swoje usługi promocyjne. Stawki mogą się różnić w zależności od liczby obserwujących, zaangażowania oraz specyfiki kampanii. Płatne współprace zazwyczaj wiążą się z wyższymi oczekiwaniami ze strony marek w zakresie jakości i profesjonalizmu treści. Tego rodzaju współpraca może obejmować zarówno jednorazowe kampanie, jak i długoterminowe partnerstwa, które pozwalają na budowanie trwałych relacji między marką a twórcą.