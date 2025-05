Influencer marketing krytykowany, ale ciągle skuteczny

Wprawdzie coraz częściej dobiegają nas głosy dotyczące zmęczenia obecnością influencerów i prowadzonymi przez nich akcjami reklamowymi, to jednak duży wpływ tej grupy na wyniki sprzedaży w e-commerce pozostaje faktem. Kolejnym tego potwierdzeniem jest najnowsze badanie zrealizowane przez Takefluence. Wynika z niego m.in., że w minionym roku liczba zamówień, w których pozyskaniu pomógł influencer marketing, podskoczyła o 7 proc.

Przeczytaj także: Ile kosztuje influencer marketing? Różnice w stawkach zaskakują

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Które media społecznościowe są najbardziej efektywnym narzędziem promocji?

Które medium osiągnęło zaskakująco silną pozycję na polskim rynku reklamowym?

Gdzie trafia większość sprzedaży napędzanej przez influencerów?



Najefektywniejsze media społecznościowe do promocji

Kliknij, aby powiekszyć fot. Freepik Które media społecznościowe są najbardziej efektywnym narzędziem promocji? Najwięcej sprzedaży przyniosła współpraca z twórcami publikującymi treści wizualne: Instagramie i YouTubie.

Nie ilość a jakość - różnice w wysokości koszyka między kanałami

Kategorie produktów, które konwertują

Prognoza na przyszłość i trendy globalne

Eksperci Takefluence przeanalizowali ponad 10 milionów zakupów w sklepach e-commerce z okresu 2023-2025 roku. Wyniki pokazują, że w 2024 roku liczba zamówień pozyskanych przez polskie firmy za pomocą influencerów wzrosła o 7 proc., a łączna wartość sprzedaży brutto (wg wskaźnika GMV) zwiększyła się o 5 proc. Znacznego wzrostu nie odnotowano natomiast w średniej wartość pojedynczego zamówienia, która wyniosła ok. 60 złotych.Z analizy wynika jasno: te media społecznościowe, które są najbardziej popularne w Polsce są też najbardziej skuteczne w sprzedaży. Tam gdzie była duża grupa odbiorców, były też wyniki. Najwięcej sprzedaży przyniosła współpraca z twórcami publikującymi treści wizualne: Instagramie i YouTubie. W przypadku trzeciego największego medium społecznościowego - Facebooka - wzrosty nie są już tak spektakularne, a skuteczne w kampaniach Takefluence okazały się głównie płatne kampanie reklamowe publikowane przy pomocy wydawców.Zaskakująco silną pozycję na polskim rynku reklamowym osiągnął Telegram. Między 2023 a 2024 sprzedaż za pośrednictwem tej aplikacji wzrosła aż o 55 proc. Za te wyniki może odpowiadać popularność Telegrama w Ukrainie i popularność ukraińskich influencerów. Platformy do influencer marketingu z globalnym zasięgiem, takie jak np. Takefluence, pozwalają na łatwe replikowane tych samych kampanii w innych krajach, przy użyciu znanej wcześniej influencerom infrastruktury. Mogą oni łatwo przefiltrować dostępne marki do promocji w danym kraju, w którym się znajdują i zarabiać tak jak wcześniej.Jakby mogło się wydawać znaczącą rolę odgrywał też najszybciej rosnący w Polsce TikTok z 11,8 milionami użytkowników. Jednak wzrosty w treściach publikowanych za pośrednictwem TikToka wygenerowały wzrosty jedynie na poziomie 14 proc.Średnia wartość zamówienia różni się znacząco w zależności od platformy. YouTube przoduje w tej analizie z koszykiem na poziomie 115 zł. Wpływ na ten wyniki mogą mieć tematy, które są poruszane przez twórców na platformie YouTube. Wg danych zgromadzonych w raporcie branże marek, którym udało się osiągnąć najlepsze wyniki sprzedaży za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz influencerzy najchętniej wybierali ich do współpracy to marketplace'y, branża gier, moda, uroda, usługi online i elektronika.Wartość koszyka na pozostałych platformach mediów społecznościowych rozkładała się odpowiednio Instagram 69 zł, TikTok 62 zł, Telegram 52 zł, Facebook 49 zł.Ponad 60 proc. sprzedaży napędzanej przez influencerów trafiło na marketplace’y. Tam rozpiętość kategorii do współpracy jest dużo większa, a ci reklamodawcy mogą pracować właściwie z każdym influencerem, należy jedynie zawęzić ofertę do konkretnej kategorii.Z analizowanych danych wynika, że najskuteczniej polecane były produkty z kategorii moda (20 proc. wszystkich zamówień), tuż za nią elektronika (16 proc.), dom i ogród (15 proc.), sport i rozrywka (10 proc.), zabawki i hobby (8,3 proc.), uroda i zdrowie (6,5 proc.) oraz produkty dla dzieci (4,4 proc.).Pierwszy kwartał 2025 roku potwierdza trend wzrostowy w sprzedaży generowanej przy pomocy influencerów. Liczba zamówień w pierwszym kwartale wzrosła o 8 proc. rok do roku, a ich wartość - o 10 proc. Średnia wartość zamówienia także wzrosła i wyniosła 63 zł.Co ciekawe, podczas gdy w Polsce trend ten nabiera rozpędu, w USA dynamika wzrostu zdaje się słabnąć. Tam liczba zamówień w Q1 2025 wzrosła tylko o 4 proc., a ich wartość — o 2 proc. Średnia wartość koszyka w USA nadal jednak znacznie przewyższa polskie wyniki — w 2024 roku wyniósł 61,4 dolara (ok. 230 zł).Nie zmienia się natomiast skuteczność platform. Najskuteczniejsze są YouTube, Instagram i Telegram. W Stanach natomiast istotną rolę odgrywa też Snapchat i WhatsApp. Ze względu na młodych odbiorców Snapchata możemy liczyć, że w kolejnych latach jedynie zyska na popularności i skuteczności.