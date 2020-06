Influencerzy podczas COVID-19: zyskał Lewy, stracił kontrowersyjny reżyser

Wybuch pandemii wywarł przemożny wpływ na życie i pracę niemal wszystkich Polaków, nie omijając przy tym influencerów. Któremu z nich udało się w czasach COVID-19 poprawić wizerunek, a na czyim pojawiły się rysy? Odpowiedzi na to pytanie udziela najświeższa edycja badania Influence Power Index (IPI) autorstwa MediaCom Warszawa.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Którzy influencerzy zyskali w czasie pandemii?

Jak zmierzyć sympatię, którą darzymy influencerów?

Jak w czasach kryzysu dobierać influencerów do współpracy?



INFLUENCERZY W OBLICZU KORONAWIRUSA

- Zrealizowane badanie potwierdza, jak trudnym i złożonym testem okazał się dla nas koronawirus. Stają przed nim konsumenci, ale także marki oraz influencerzy. Dla marek jest to duże wyzwanie – by konsekwentnie realizować swoje cele, jednocześnie zachowując szczerość i autentyczność w tym mocno zmienionym krajobrazie. Na przykładzie influencerów możemy się w tej kwestii wiele nauczyć - podkreśla Joanna Okła.

JAK ZMIERZYĆ SYMPATIĘ, KTÓRĄ DARZYMY INFLUENCERÓW?

Celebrity Score (Siła gwiazdy),

Influence Funnel (Poziom autorytetu) oraz

Brand Link (Spójność z marką).

- Obszar Brand Link pomaga w znalezieniu odpowiedzi na pytanie, na ile wizerunek danego influencera jest kompatybilny z obecnym lub pożądanym wizerunkiem naszej marki - mówi Tomasz Romaniuk, Head of Consumer Research, MediaCom.

- Analizując COVID Index, przyglądamy się szczególnie uważnie temu, na ile influencerzy są w odczuciu konsumentów łączeni z takimi cechami jak troska o innych, dobroczynność, dbanie o zdrowie, bycie rozsądnym, „posiadanie klasy” i zaufanie (czy można na danej osobie polegać). To te atrybuty wyraźnie odznaczały się w wynikach badania, zrealizowanego w ostatnich tygodniach przez instytut badawczy Kantar (COVID-19 Barometer), w którym ankietowani zostali zapytani o swoje oczekiwania względem marek w czasach pandemii. Influence Power Index pozwala przyjrzeć się dokładniej tym cechom oraz przeanalizować, jak zróżnicowane postawy influencerów wobec pandemii przekładają się na ich postrzeganie w różnych wymiarach – dodaje Tomasz Romaniuk.

ZACHOWANIA, KTÓRE ZNALAZŁY UZNANIE W OCZACH KONSUMENTÓW

- Robert Lewandowski już w marcu zachęcał do pozostania w domu, razem z żoną ogłosił przekazanie 1 miliona euro na walkę z wirusem. Później był regularnie obecny w mediach, przypominając o sposobach bezpiecznego zachowania się, obniżył sobie pensję, brał udział w akcjach charytatywnych, w maju poinformował o narodzinach córki. Wszystko to sprawiło, że osiągnął COVID Index oraz sumaryczny wynik na poziomie zbliżonym do maksimum – wyjaśnia Tomasz Romaniuk – Ciekawe obserwacje niesie ze sobą zestawienie Lewandowskiego i Roberta Kubicy, któremu w ubiegłym roku, po powrocie do F1, wskaźniki w IPI mocno rosły. Po początkowej euforii przyszły jednak słabe wyniki w wyścigach, a następnie pandemia, która spowodowała przerwanie startów. Robert Kubica, w porównaniu do Roberta Lewandowskiego, jest wyraźnie mniej obecny w sferze publicznej, w dużym stopniu ograniczając się do branżowych komunikatów, co znajduje przełożenie w jego wynikach w Influence Power Index – mimo że nadal są dość dobre, to jednak spadły do poziomu sprzed powrotu do F1 - tłumaczy ekspert.

JAK DOBIERAĆ INFLUENCERÓW DO WSPÓŁPRACY W CZASIE COVID-19?

- Te oczekiwania należy znać i stosować jako kryteria np. w doborze tematyki komunikacji reklamowej, czy doborze konkretnego influencera do współpracy. Pamiętając przy tym, że influencer to jednak nie tylko medium, ale także „partnerska marka”, która dokonuje transferu wizerunku na naszą markę. Dlatego ważna jest nie tylko świadomość danego twórcy, w rozumieniu zasięgów jego kanałów, ale też, a nawet przede wszystkim – jego wizerunek i potencjalna siła wpływu. Szczególnie w obecnej sytuacji – podsumowuje Stanisław Grabowski.



Jak wyjaśnia Joanna Okła, Managing Partner, Mediacom Warszawa, o wizerunku i społecznym odbiorze influencerów nie decyduje jedna kwestia – są one wypadkową wielu zmiennych. Jedną z nich stał się właśnie wybuch pandemii.Przed podjęciem decyzji o nawiązaniu współpracy z danymi influencerami i zaangażowaniu ich w działania komunikacyjne warto zwrócić uwagę na 3 kwestie, te same, które stanowią podstawę dla badania Influence Power Index. Są to:Z szerokiego zestawu cech, ujętych w ramach przekrojowego badania Influence Power Index, Mediacom w najnowszej fali badania dodatkowo wyodrębnił te, które w obecnej sytuacji najlepiej opisują oczekiwania konsumentów względem marek i influencerów. Zestaw wybranych wymiarów wizerunkowych został zgrupowany w jeden nowy wskaźnik - COVID Index.Jednym z „wygranych” obecnej sytuacji, związanej z pandemią, okazał się Robert Lewandowski, który odnotował wzrosty na praktycznie wszystkich badanych wymiarach.Na przeciwległym biegunie w stosunku do Roberta Lewandowskiego, znaleźli się m.in. Maffashion (IPI w czasie COVID 88 VS 101 w poprzedniej fali badania) i Patryk Vega.Szczególnie ten ostatni mógł „narazić się” konsumentom swoimi wypowiedziami i aktywnościami w tym wrażliwym momencie, odnotowując bardzo duże spadki na wielu wymiarach (IPI w czasie COVID 86 VS 98 w poprzedniej fali badania).Jak podkreśla Stanisław Grabowski, Head of Strategy, MediaCom Warszawa, ostatnią chyba rzeczą, której konsumenci oczekują od influencerów i marek, to „wycofanie się”. Życzą sobie raczej aktywności, ale też mają względem niej skonkretyzowane oczekiwania.