Najczęściej cytowane media V 2020. Onet.pl, RMF FM i Rzeczpospolita na podium

Onet po raz kolejny został najbardziej opiniotwórczym medium. Z analizy przeprowadzonej w maju 2020 roku przez Instytut Monitorowania Mediów wynika, że na podium znalazły się także RMF FM i Rzeczpospolita. Na kolejnych pozycjach uplasowały się kolejno TVN24 i "Gazeta Wyborcza". Ranking zamyka gazeta.pl.

Na serwis Onet powoływano się w maju 2020 roku aż 5523 razy. Na miejscu drugim uplasowało się radio RMF FM z wynikiem 4716 cytowań, a na miejscu trzecim dziennik "Rzeczpospolita" cytowany 3415 razy.Największy skok odnotował portal money.pl - o 6 pozycji. Informowano w nim m.in. o tarczy antykryzysowej oraz planowanym bonie turystycznym. O trzy miejsca awansowało Radio Zet, gdzie omawiany był temat ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego w kontekście maseczek, jak również koronawirusa i jego wpływu na m.in. bezrobocie. O dwa miejsca w rankingu w stosunku do kwietnia 2020 wzrosła pozycja "Gazety Wyborczej" za sprawą publikacji na łamach tytułu o tzw. "aferze maseczkowej". Pierwszą piętnastkę zamyka gazeta.pl, na którym to portalu wielokrotnie odwoływano się do wypowiedzi ministra rolnictwa Jana Ardanowskiego kierowanej do nauczycieli.W maju 2020 roku najczęściej cytowanym tytułem prasowym była "Rzeczpospolita". "Gazeta Wyborcza" na miejscu drugim. Na trzecim "Super Express". Znaczący wzrost ilości cytowań w porównaniu do ubiegłego miesiąca odnotowały: "Gazeta Polska” - o 3 pozycje oraz "Sieci” - o 4 miejsca.Wśród najczęściej cytowanych tygodników maja liderem zostaje tygodnik "Gazeta Polska". "Do Rzeczy" na miejscu drugim. "Sieci" na pozycji trzeciej - awans o 3 oczka.Na podium wśród najczęściej cytowanych miesięczników znalazł się " Press". "Forbes" ma miejscu drugim, "Perspektywy" na miejscu trzecim.Wśród stacji telewizyjnych w maju 2020 liderem została TVN24. Kolejne miejsca na podium to Polsat News i TVP Info.RMF FM zostało liderem cytowalności wśród stacji radiowych. Rozgłośnia wyprzedziła Radio ZET oraz Program Pierwszy Polskiego Radia. Największe skoki odnotowały Radio Poznań - o 3 pozycje - cytowane w wyniku informacji o wypadku w magazynach Amazona, TOK FM i Radio Plus - o 2 pozycje.Najczęściej cytowanym portalem internetowym został Onet.pl z łączną ilością 5523 cytatów. Kolejną pozycję zajęła Wirtualna Polska oraz Interia.pl. Największy skok odnotował OKO.press (o 6 pozycji), który chętnie cytowano w związku z materiałami dotyczącymi działań ministra Szumowskiego z maseczkami ochronnymi oraz sondażu poparcia Ipsos w wyborach prezydenckich.Wśród mediów ekonomicznych liderem maja 2020 została "Rzeczpospolita" z 3415 cytowaniami. Na miejscu drugim uplasował się portal Money.pl. "Dziennik Gazeta Prawna" na najniższym stopniu podium.Wśród mediów regionalnych na pierwszym miejscu w maju 2020 znalazł się "Dziennik Zachodni". Na miejscu drugim Radio Poznań, na trzecim Radio Gdańsk. W pierwszej piątce znalazło się także „Radio Kraków” oraz „Głos Wielkopolski”.