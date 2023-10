Najczęściej cytowane media VIII 2023. Rzeczpospolita, Wirtualna Polska oraz RMF FM

Rzeczpospolita, Wirtualna Polska oraz RMF FM to podium sierpniowego rankingu najbardziej opiniotwórczych mediów w Polsce, autorstwa Instytutu Monitorowania Mediów (IMM).

Prasa

Tygodniki i dwutygodniki

Miesięczniki i dwumiesięczniki

Telewizja

Radio

Portale internetowe

Najbardziej opiniotwórcze media ekonomiczne i biznesowe

Media o tematyce zdrowotnej

Media o tematyce sportowej

Media regionalne

Wydawnictwa

Rzeczpospolita była cytowana 3,1 tys. razy, Wirtualna Polska - 3 tys. razy, a RMF FM - 2,8 tys. razy.Sierpniowe badanie zostało rozszerzone o ranking mediów o tematyce sportowej, którego liderem jest TVP Sport.Pozycję lidera w rankingu najbardziej opiniotwórczych mediów ponownie zajmuje Rzeczpospolita. W sierpniu redakcja dziennika jako pierwsza informowała między innymi o napiętej sytuacji w Poczcie Polskiej, której pracownicy wystąpili do zarządu z żądaniem podwyżki wynagrodzenia zasadniczego od 1 września. Według szacunków ekspertów taka podwyżka w państwowej spółce kosztowałaby prawie 600 mld zł rocznie. Na drugiej pozycji utrzymuje się Wirtualna Polska. Dziennikarz redakcji Szymon Jadczak opublikował w zeszłym miesiącu między innymi materiał „Nowy właściciel Lechii Gdańsk, prorosyjscy oligarchowie i fundusz z Dubaju”, w którym przedstawił niejasne powiązania biznesowe nowych, szwajcarskich inwestorów z Dubaju, którzy stali się właścicielami klubu Lechia Gdańsk. W materiale pojawiły się także doniesienia o relacjach z prorosyjskimi oligarchami i tajemniczych transakcjach, które sprawiły, że materiał był często cytowany przez inne media. Podium zamyka RMF FM. W sierpniu na antenie radia wyemitowano między innymi wywiad z Michałem Kołodziejczykiem, w którym polityk wypowiedział się m.in. za liberalizacją prawa aborcyjnego.W sierpniu 2023 najczęściej cytowanym tytułem prasowym była Rzeczpospolita.Na miejscu drugim Gazeta Wyborcza, która ujawniła między innymi informacje o hakerskim portalu, gdzie wystawiane są e-recepty na podstawie kradzionych certyfikatów lekarzy z Poznania. Sprawa wyszła na jaw przypadkowo, kiedy do jednego z lekarzy o wypisanie recepty na leki narkotyczne zgłosił się pacjent.Trzecie miejsce zajął Fakt, cytowany w sierpniu blisko 2,3 tys. razy.Najczęściej cytowanym tygodnikiem sierpnia był Wprost. W ubiegłym miesiącu redakcja opublikowała rozmowę z siatkarką Magdaleną Stysiak między innymi na temat jej rzekomego konfliktu z drugą kadrowiczką Malwiną Smarzek.Na drugim miejscu podium znalazły się Sieci oraz Viva, a na trzecim Do Rzeczy.Pierwsze miejsce rankingu najbardziej opiniotwórczych miesięczników i dwumiesięczników zajmuje miesięcznik Forbes. W sierpniu redakcja jako pierwsza poinformowała o zatrudnieniu polskiego trenera Kamila Potrykusa w dziale rekrutacji zawodników w angielskim klubie Newcastle United. Twój Styl na miejscu drugim. Na miejscu trzecim - Press.Wśród stacji telewizyjnych w sierpniu 2023 na miejscu lidera TVN24 z wynikiem 2,7 tys. cytowań. Drugie miejsce zajmuje Polsat News. Na miejscu trzecim TVP Info.RMF FM z 2,8 tys. cytowań zostało liderem cytowalności wśród stacji radiowych. Druga pozycja należy do Radia Zet, a trzecia do TOK FM.W sierpniu 2023 na miejscu lidera w rankingu najbardziej opiniotwórczych portali internetowych znalazła się Wirtualna Polska. Portal odnotował 3 tys. cytowań. Na miejscu drugim Onet z 2,6 tys. wzmianek w innych tytułach. Dziennikarze portalu Edyta Żemła i Marcin Wyrwał opublikowali wówczas kolejny reportaż opisujący sprawę wywozu na nielegalne składowiska toksycznych odpadów ze spółki zbrojeniowej Nitro-Chem z Bydgoszczy. Podium zamyka Interia.Liderem w zestawieniu portali biznesowych pozostaje Money z liczbą 431 powołań w innych mediach. W sierpniu dziennikarze serwisu informowali między innymi o dodatkowych kontrolach stanu technicznego budynków, które według portalu będą przeprowadzać kominiarze. Na drugiej i trzeciej pozycji znajdują się kolejno Business Insider oraz Bankier.Na podium najbardziej opiniotwórczych tytułów prasowych o profilu ekonomiczno-biznesowym utrzymuje się Rzeczpospolita. Kolejne miejsca stale zajmują Dziennik Gazeta Prawna, Puls Biznesu, Forbes i Parkiet.Na miejsce lidera wraca Rynek Zdrowia, na który dziennikarze powoływali się w lipcu 125 razy. Miejsce drugie należy do Medonet, a podium zamyka Puls Medycyny.W pierwszym zestawieniu pozycję lidera zajmuje stacja TVP Sport, na której informacje dziennikarze powoływali się w sierpniu 771 razy. Redakcja między innymi relacjonowała sportowe wyniki polskich lekkoatletów na Mistrzostwach Świata w Budapeszcie. Miejsce drugie należy do Kanału Sportowego (368 cytowań), a podium zamyka portal WP Sportowe Fakty, do którego informacji media odwoływały się 345 razy.Liderem opiniotwórczych mediów regionalnych pozostaje Gazeta Krakowska z liczbą 117 cytowań w innych mediach. W sierpniu redakcja poinformowała o tragicznym zdarzeniu w miejscowości Zubrzyca Górna, gdzie w trakcie burzy zaginęło półtoraroczne dziecko. Poszukiwania zakończyły się po dwóch godzinach odnalezieniem nieprzytomnego dziecka, które w wyniku obrażeń zmarło. GK potwierdziła wówczas, że w chwili zdarzenia rodzice chłopca byli pod wpływem alkoholu i obojgu zostaną postawione zarzuty. Drugie miejsce z wynikiem 111 wzmianek zajmuje Radio Gdańsk, a podium zamyka Radio Poznań z liczbą 94 odniesień w innych mediach.Niezmiennie pozycję lidera w rankingu najbardziej opiniotwórczych wydawnictw utrzymuje Ringier Axel Springer Polska, którego redakcje monitorowane w ramach badania (Business Insider, Fakt, Forbes, Newsweek, Noizz, Onet, Medonet, Plejada i Przegląd Sportowy) łącznie były cytowane przez dziennikarzy innych mediów w Polsce prawie 6,7 tys. razy. Na drugie miejsce awansuje Agora, której redakcje (Gazeta Wyborcza, Radio Zet, TOK FM, Radio Plus, Gazeta.pl, Plotek.pl, Sport.pl) były cytowane przez dziennikarzy innych mediów w Polsce ponad 6,4 tys. razy. Podium zamyka Cyfrowy Polsat (5,2 tys.) reprezentowany przez Polsat, Polsat News, Polsat Sport, Interię, Pomponik oraz TV4.