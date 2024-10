Najczęściej cytowane media IX 2024. Gazeta Wyborcza liderem

We wrześniu liderem wśród najbardziej opiniotwórczych mediów w Polsce autorstwa Instytutu Monitorowania Mediów została Gazeta Wyborcza. Na kolejnych miejscach podium znalazły się Rzeczpospolita i Onet.

Przeczytaj także: Najczęściej cytowane media VII 2024. Gazeta Wyborcza liderem

Prasa

Tygodniki i dwutygodniki

Miesięczniki i dwumiesięczniki

Telewizja

Radio

Portale internetowe

Najbardziej opiniotwórcze media ekonomiczne i biznesowe

Media o tematyce zdrowotnej

Media o tematyce sportowej

Media regionalne

Wydawnictwa

Gazeta Wyborcza cytowana była ponad 3,9 tys. razy. Jednym z materiałów, który zwrócił uwagę dziennikarzy innych redakcji, był wywiad Agnieszki Dobkiewicz z burmistrzem Kłodzka, Michałem Piszką. W rozmowie lokalny polityk skarżył się na brak oficjalnych komunikatów, które ostrzegłyby przed nadchodzącą falą powodziową. Według jego relacji, kiedy pękł wał na tamie przeciwpowodziowej w Stroniu Śląskim, informacja o tym wydarzeniu od Wód Polskich dotarła dopiero po czterech godzinach.Rzeczpospolita cytowana była zaledwie 8 razy mniej. Wśród artykułów, które najczęściej cytowano, znalazł się tekst autorstwa Izabeli Kacprzak i Grażyny Zawadki. Dziennikarki ujawniły, że rosyjski szpieg Paweł Rubcow, zanim został wydany Rosji w ramach wymiany więźniów, otrzymał pełen dostęp do akt w swojej sprawie w tym tajnych.Onet cytowano blisko 3,1 tys. Portal zawdzięcza trzecie miejsce m.in. artykułowi Andrzeja Stankiewicza. Dziennikarz dotarł do informacji w sprawie zatrzymania Ryszarda Czarneckiego i jego żony Emilii przez Centralne Biuro Antykorupcyjne.We wrzesniu 2024 roku najczęściej cytowanym tytułem prasowym była Gazeta Wyborcza z 3,9 tys. wzmianek. Na miejscu drugim z 3,9 tys. powołań Rzeczpospolita. Trzecie miejsce zajął Fakt, cytowany 2,2 tys. razy.Najczęściej cytowanym tygodnikiem września 2024 roku był Newsweek. Na drugim miejscu podium znalazła się Viva, a na trzecim Wprost.Pierwsze miejsce rankingu najbardziej opiniotwórczych miesięczników i dwumiesięczników września zajmuje Forbes. Drugie miejsce należy do magazynu Press, a trzecie zajmuje Twój Styl.Wśród stacji telewizyjnych we wrześniu 2024 roku na miejscu lidera TVN24 z wynikiem ponad 3 tys. cytowań. Duże zainteresowanie wzbudziły m.in. doniesienia redakcji w sprawie Łukasza Żaka, sprawcy wypadku na Trasie Łazienkowskiej w Warszawie. Jak informuje TVN24, mężczyzna był już pięciokrotnie skazywany przez sąd za przestępstwa drogowe i pięciokrotnie orzekano wobec niego zakaz prowadzenia pojazdów. Stacja przekazała także informacje o zatrzymaniu sprawcy wypadku.Drugie miejsce zajmuje Polsat News, cytowana 2,5 tys. razy. Na trzeciej pozycji TVP Info na które powoływano się ponad 1,7 tys. razy.RMF FM z 2,2 tys. cytowań zostało liderem cytowalności wśród stacji radiowych. Pod koniec września gościem Roberta Mazurka w programie Poranna rozmowa w RMF FM był Krzysztof Bosak. Wicemarszałek Sejmu odniósł się do działań podejmowanych przez rząd w czasie powodzi. Nazwał posiedzenia sztabu kryzysowego „operacją PR-ową obliczoną na marketingowe efekty” oraz stwierdził, że rządzący „mają sporo do ukrycia”. Drugie miejsce należało do Radia ZET, które we wrześniu cytowano 1,8 tys. razy. Na trzecim miejscu Program I Polskiego Radia.Na czele kategorii portali Onet, cytowany ponad 3 tys. razy. Drugie miejsce należy do Wirtualnej Polski, do której informacji odwoływano się blisko 2,9 tys. razy. Rozgłos redakcji przyniosły m.in. informacje dotyczące zarzutów prokuratorskich, które usłyszał Zbigniew Boniek. Według ustaleń WP były prezes PZPN miał wyrządzić związkowi szkodę majątkową w kwocie przekraczającej 1 mln zł. Podium zamyka Interia wzmiankowana 1,7 tys. razy.Wśród prasy o tematyce ekonomiczno-biznesowej liderem wciąż jest Rzeczpospolita. Dziennik odnotował przeszło 3,9 tys. powołań. Drugie miejsce przypadło Dziennikowi Gazecie Prawnej z liczbą blisko 1,5 tys. wzmianek, a trzecią pozycję zajmuje Puls Biznesu.Money utrzymuje czołowe miejsce na podium najbardziej opiniotwórczych portali o tematyce ekonomiczno-biznesowej. Wiceliderem wrześniowego zestawienia, z 523 cytatami, został Business Insider. Ostatnie miejsce podium zajmuje Bankier. Portal w ubiegłym miesiącu przywołano 234 razy.Zestawienie mediów o tematyce zdrowotnej otwiera Rynek Zdrowia. Drugie miejsce zajmuje Medonet. Zestawienie zamyka portal ABC Zdrowie.We wrześniu pierwsze miejsce po raz kolejny należy do TVP Sport. Stację cytowano blisko 1,2 tys. razy. Na drugim miejscu Meczyki. Trzecie miejsce zajmuje Przegląd Sportowy.Najbardziej opiniotwórczym medium regionalnym we wrześniu jest Gazeta Wrocławska. Na drugim miejscu Gazeta Krakowska. Na trzecim miejscu podium znalazło się Radio Poznań.Pierwsze miejsce rankingu wydawnictw niezmiennie zajmuje Ringier Axel Springer Polska. Na media należące do grupy (Onet, Fakt, Przegląd Sportowy, Newsweek, Plejada, Business Insider, Forbes, Medonet, Noizz) powołano się łącznie ponad 8 tys. razy. Na drugie miejsce awansuje Agora (Gazeta Wyborcza, Radio ZET, TOK FM, Gazeta, Sport, Plotek, Radio Plus). Wydawnictwo cytowano ponad 7,4 tys. razy. Podium zamyka Cyfrowy Polsat (Polsat News, Interia, Polsat, Polsat Sport, Pomponik, TV4), który odnotował niemal 5,8 tys. wzmianek.