Najczęściej cytowane media XI 2023. TVN24 znów liderem

TVN24, Gazeta Wyborcza oraz RMF FM znalazły się na podium listopadowego rankingu najbardziej opiniotwórczych mediów w Polsce, autorstwa Instytutu Monitorowania Mediów (IMM).

Prasa

Tygodniki i dwutygodniki

Miesięczniki i dwumiesięczniki

Telewizja

Radio

Portale internetowe

Najbardziej opiniotwórcze media ekonomiczne i biznesowe

Media o tematyce zdrowotnej

Media o tematyce sportowej

Media regionalne

Wydawnictwa

Jak wynika z analizy Instytutu Monitorowania Mediów, w listopadzie 2023 roku stacja TVN24 była cytowana ponad 4,6 tys. razy, Gazeta Wyborcza - ponad 3,7 tys. razy, a RMF FM - przeszło 3,5 tys. razy.TVN24 wysoki wynik zawdzięcza m.in. cytowaniom rozmowy Moniki Olejnik z nowym marszałkiem Sejmu Szymonem Hołownią w programie „Kropka nad i”. Dziennikarze TVN24 jako pierwsi podali też informację o przypadkowym śmiertelnym postrzeleniu 21-letniego żołnierza przez myśliwego w Szczecinie.Gazetę Wyborczą cytowano za sprawą tekstu Wojciecha Czuchnowskiego na temat zeznań w prokuraturze byłego agenta CBA Tomasza Kaczmarka. „Agent Tomek” zeznał m.in., że na polecenie swoich byłych przełożonych przekazywał dokumenty dziennikarzom mediów sprzyjających PiS.RMF FM jako pierwsza podała informację o tym, że przebywający w areszcie Włodzimierz Karpiński wyraził zgodę na objęcie mandatu europosła. Karpiński został zatrzymany w związku z tzw. aferą śmieciową i zarzutami o korupcję, ale objęcie mandatu europosła oznacza, że wyjdzie na wolność.W listopadzie 2023 najczęściej cytowanym tytułem prasowym była Gazeta Wyborcza. Na miejscu drugim Rzeczpospolita, a trzecie miejsce zajął Fakt.Najczęściej cytowanym tygodnikiem listopada był Wprost, który wraca na miejsce lidera po dwóch miesiącach. Na drugim miejscu podium znalazła się Viva, a na trzecim Sieci.Pierwsze miejsce rankingu najbardziej opiniotwórczych miesięczników i dwumiesięczników zajmuje miesięcznik Press. Forbes na miejscu drugim. Na miejscu trzecim - Twój Styl.Wśród stacji telewizyjnych w listopadzie 2023 na miejscu lidera TVN24 z wynikiem 4,6 tys. cytowań. Drugie miejsce zajmuje Polsat News, cytowana niespełna 3 tys. razy. Na miejscu trzecim TVP Info.RMF FM z 3,5 tys. cytowań zostało liderem cytowalności wśród stacji radiowych. Druga pozycja należy do Radia Zet, a trzecia do Programu I Polskiego Radia.Na pierwsze miejsce w rankingu portali internetowych powraca Wirtualna Polska z wynikiem ponad 3,5 tys. powołań. Redakcja jako pierwsza podała informację, że poszukiwany za zabójstwo swojego 6-letniego syna Grzegorz Borys popełnił samobójstwo, co cytowały inne media. Na drugim miejscu z liczbą ponad 3,1 tys. wzmianek znajduje się Onet, a trzecie z wynikiem niespełna 2,2 tys. powołań należy do Interii.Business Insider zajmuje pierwsze miejsce w rankingu portali biznesowych. Druga pozycja należy do Money. Trzecia pozycja należy do Bankiera.Na podium najbardziej opiniotwórczych tytułów prasowych o profilu ekonomiczno–biznesowym niezmiennie utrzymuje się Rzeczpospolita (blisko 3,5 tys. powołań). Kolejne miejsce, analogicznie jak w ubiegłym miesiącu, zajmuje Dziennik Gazeta Prawna. Podium zamyka Puls Biznesu.Na pierwszym miejscu rankingu mediów o tematyce zdrowotnej pozostaje Rynek Zdrowia, do którego inne media odwoływały się 141 razy. Redakcja informowała m.in. o tym, że były już prokurator generalny Zbigniew Ziobro złożył wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie, czy artykuły ustawy o izbach lekarskich dotyczące przynależności do samorządu lekarskiego i istnienia sądów lekarskich są zgodne z Konstytucją RP. Drugie miejsce zestawienia zajmuje Puls Medycyny, a trzecie Medonet.Po raz kolejny TVP Sport znajduje się na czołowej pozycji wśród najbardziej opiniotwórczych mediów sportowych. Stacja była cytowana ponad 1,2 tys. razy m.in. za sprawą wywiadu z selekcjonerem Michałem Probierzem po meczu reprezentacji Polski z Czechami, którym zakończyła się grupowa faza eliminacji do Euro 2024. Na kolejnej pozycji uplasował się Przegląd Sportowy, a ostatnie miejsce podium należy do portalu Meczyki.W listopadzie liderem wśród mediów regionalnych zostaje Radio Poznań. Drugie miejsce należy do Gazety Krakowskiej, a trzecie do Gazety Wrocławskiej.Na pozycję lidera rankingu najbardziej opiniotwórczych wydawnictw powraca grupa Ringier Axel Springer, której redakcje monitorowane przez IMM w ramach badania (Business Insider, Fakt, Forbes, Newsweek, Noizz, Onet, Plejada, Przegląd Sportowy, Medonet) były cytowane przez dziennikarzy innych mediów w Polsce łącznie przeszło 8,2 tys. razy. Na drugim miejscu – z różnicą zaledwie 24 powołań – znajduje się Agora z wynikiem ponad 8,2 tys. wzmianek (Gazeta Wyborcza, Sport.pl, Radio Plus, Plotek.pl, TOK FM, Gazeta.pl, Radio ZET). Ostatnie miejsce podium należy do Cyfrowego Polsatu z liczbą niespełna 6,5 tys. odwołań (Polsat, Polsat News, Polsat Sport, Interia, Pomponik, TV4).