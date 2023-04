Najczęściej cytowane media III 2023. Na podium Gazeta Wyborcza, RMF FM oraz Onet

Gazeta Wyborcza, RMF FM oraz Onet to podium marcowego rankingu najbardziej opiniotwórczych mediów autorstwa Instytutu Monitorowania Mediów.

Prasa

Tygodniki i dwutygodniki

Miesięczniki i dwumiesięczniki

Telewizja

Radio

Portale internetowe

Najbardziej opiniotwórcze media ekonomiczne i biznesowe

Media o tematyce zdrowotnej

Media regionalne

Wydawnictwa

Gazeta Wyborcza odnotowała awans aż o siedem oczek. Była cytowana ponad 2,5 tys. razy. Zdecydowany skok liczby cytowań zauważono w drugiej połowie marca w związku z publikacją Agnieszki Kublik o wielowariantowym sondażu dotyczącym preferencji partyjnych. Z badania wynika, że opozycja miałaby szansę wygrać wyłącznie w przypadku startu z jednej listy wyborczej.RMF FM wzmiankowane blisko 2,3 tys. razy. Rozgłośnia jako pierwsza podała do publicznej wiadomości, że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zlikwidowała rosyjską siatkę szpiegowską. Jak udało się ustalić reporterowi Krzysztofowi Zasadzie, polscy funkcjonariusze zatrzymali w tej sprawie sześciu cudzoziemców, którzy za pomocą ukrytych kamer zbierali dane na temat transportów do Ukrainy z Polski i innych państw zachodnich. Na Onet dziennikarze innych mediów powoływali się 2,2 tys. razy.Najwyższy awans aż o trzydzieści pięć pozycji względem poprzedniego zestawienia zanotowało radio TOK FM z liczbą prawie 800 powołań. W zeszłym miesiącu rozgłośnia między innymi przeprowadziła wywiad z Janiną Ochojską, która podczas rozmowy mówiła o rzekomym udziale polskich leśników w chowaniu uchodźców w masowych grobach na granicy polsko-białoruskiej. Kilka dni później Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła postępowanie w sprawie pomówienia Lasów Państwowych w związku z tą wypowiedzią.W marcu 2023 najczęściej cytowanym tytułem prasowym była Gazeta Wyborcza z 2,5 tys. cytowań. Na miejscu drugim uplasowała się Rzeczpospolita, na której informacje inne redakcje w kraju powoływały ponad 1,8 tys. razy. Na łamach gazety ukazał się wówczas wywiad z nowym prezydentem Czech Petrem Pavelem, który wypowiedział się między innymi na temat potencjalnego scenariusza wojny w Ukrainie. Na pozycji trzeciej Fakt, który jako pierwszy dotarł do szczegółowych informacji na temat okoliczności zabójstwa 16-letniego Eryka z Zamościa.Najczęściej cytowanym tygodnikiem marca jest tygodnik Viva. Na łamach miesięcznika ukazał się wywiad z piosenkarką Mariną Łuczenko-Szczęsną, która opowiedziała, jak wygląda codzienne życie z piłkarzem światowej sławy. Na drugim miejscu Wprost, a na trzecim Newsweek.Pierwsze miejsce rankingu najbardziej opiniotwórczych miesięczników i dwumiesięczników zajmuje miesięcznik Twój Styl. Forbes na miejscu drugim. Na miejscu trzecim - Press.Wśród stacji telewizyjnych w marcu 2023 na miejscu lidera TVN24 z wynikiem 2 tys. cytowań. Najwyższy skok liczby publikacji stacja odnotowała tuż po publikacji reportażu Marcina Gutowskiego „Franciszkańska 3”, w którym autor szukał odpowiedzi na pytanie, czy Jan Paweł II wiedział o skandalach pedofilskich w Kościele. Materiał był szeroko komentowany nie tylko przez media, ale także instytucje kościelne i wiernych. Drugie miejsce zajmuje TVN cytowany przez pozostałych dziennikarzy 1,5 tys. razy, natomiast podium zamyka TVP Info.RMF FM z ponad 2,3 tys. cytowań ponownie zostało liderem cytowalności wśród stacji radiowych. Druga pozycja należy do Radia Zet, a trzecia do TOK FM.W marcu 2023 na miejsce lidera w rankingu najbardziej opiniotwórczych portali internetowych wraca Onet z liczbą 2,2 tys. odwołań. Redakcja jako pierwsza dotarła do treści zeznań wiceministra Jacka Żalka w sprawie toczącego się śledztwa na temat dotacji przyznawanych przez Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Kilka godzin po opublikowaniu materiału portalu, wiceminister ogłosił swoją dymisję ze stanowiska. Drugie miejsce zajmuje Wirtualna Polska z liczbą ponad 2,1 tys. wzmianek. Na trzecim miejscu podium Interia.Na pierwsze miejsce w zestawieniu portali biznesowych awansuje tym razem Business Insider (532 wzmianek). W marcu portal przeprowadził wywiad z Ludwikiem Koteckim z Rady Polityki Pieniężnej na temat realnej możliwości podniesienia stóp procentowych. Dalej Money z liczbą 466 cytowań, a miejsce trzecie zajmuje Bankier (188).Na podium najbardziej opiniotwórczych tytułów prasowych o profilu ekonomiczno–biznesowym niezmiennie utrzymuje się Rzeczpospolita (1,8 tys.). Kolejne miejsce podobnie jak w zeszłym miesiącu zajmuje Dziennik Gazeta Prawna (957), a podium ze wzrostem o jedno oczko należy do Pulsu Biznesu (189).Pozycję lidera utrzymuje kwartalnik Rynek Zdrowia, na który dziennikarze powoływali się w marcu 165 razy. Redakcja opublikowała między innymi wyniki plebiscytu Kobieta Rynku Zdrowia 2023, czyli listę 50 najbardziej wpływowych kobiet w polskiej ochronie zdrowia. Miejsce drugie należy do Pulsu Medycyny (124 cytowań), a podium zamyka Medonet (58).Miejsce pierwsze w rankingu najczęściej cytowanych w kraju mediów regionalnych należy do Radia Poznań cytowanego w marcu 133 razy. Na antenie wypowiedział się wówczas minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, który potwierdził, że Polska jest krajem silnym, o dużym potencjale, którego pozycja międzynarodowa wzrasta wtedy, kiedy silniejsze jest Wojsko Polskie. Kolejne miejsce zajmuje Gazeta Krakowska, na której publikacje powoływano się w marcu 113 razy. Awans o osiem pozycji i ostatnie miejsce na podium zdobywa Gazeta Wrocławska, cytowana przez inne tytuły w kraju 97 razy.Na pozycji lidera rankingu najbardziej opiniotwórczych wydawnictw po raz pierwszy pojawia się Agora, której redakcje monitorowane w ramach badania (Gazeta Wyborcza, Radio Zet, TOK FM, Radio Plus, Gazeta.pl, Plotek.pl, Sport.pl) łącznie były cytowane przez dziennikarzy innych mediów w Polsce ponad 6,2 tys. razy. Na drugim miejscu jest Ringier Axel Springer z łącznym wynikiem 6 tys. wzmianek dla tytułów z raportu Business Insider, Fakt, Forbes, Newsweek, Noizz, Onet, Medonet, Plejada i Przegląd Sportowy. Podium zamyka TVN Warner Bros. Discovery (TVN24, TVN, TVN24 Biznes i świat, TVN Turbo) której materiały redakcyjne łącznie pojawiły się ponad 3,5 tys. razy w innych tytułach mediowych w kraju.