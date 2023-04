Dzień Ziemi: czy influencerzy angażują się w ekologię?

Ochrona środowiska naturalnego, w tym m.in. walka ze zmianami klimatu i troska o odpowiednie gospodarowanie odpadów, to kwestie, o których powinno być dziś głośno. 22 kwietnia, czyli Międzynarodowy Dzień Ziemi, to świetna okazja, aby przyjrzeć się, ile dla ekologii robią rodzimi influencerzy. Światło na tę kwestię rzuca najnowsza odsłona badania Influence Power Index. Oto, do jakich wniosków prowadzi.

Zaangażowanie w kwestie środowiska i klimatu to rzadka cecha w świecie celebryckim. O ile wiele gwiazd mocno pozycjonuje się w obszarach atrakcyjności fizycznej, siły mentalnej czy zdolności interpersonalnych, sfera związana z wartościami, w tym szczególnie z ekologią, nadal stanowi niezagospodarowany obszar. – tłumaczy Agata Chojnowska-Postek, Senior Research Specialist z EssenceMediacom.

A szkoda – wykorzystując swoją popularność i platformy komunikacji z odbiorcami twórcy mogliby w pozytywny sposób przyczynić się do szerzenia wiedzy i własnym przykładem promować zachowania proekologiczne. Co więcej, wyniki Influence Power Index wskazują, że zaangażowanie w tak ważny społecznie temat mogłoby pozytywnie wpłynąć na odbiór twórcy w oczach opinii publicznej. Osoby bardziej kojarzone z troską o środowisko mają bowiem także silniejszy całościowy wizerunek oraz sumaryczny wskaźnik siły marki osobistej. – dodaje Agata Chojnowska-Postek.

22 kwietnia przypada Międzynarodowy Dzień Ziemi . W całej Polsce, tak jak w innych miejscach na świecie, odbędą się różnorodne obchody i akcje informacyjne. Miasta przypomną mieszkańcom zasady segregacji odpadów, uczniowie ruszą z workami na sprzątanie okolicznych terenów. Wzrasta powszechna świadomość ekologiczna, codziennością staje się używanie toreb wielokrotnego użytku czy ograniczanie zużycia plastiku. Temat regularnie podnoszą media i organizacje ekologiczne.Tymczasem konsumentki i konsumenci, zapytani o gwiazdy aktywne w tym obszarze, potrafią wymienić pojedyncze nazwiska.W corocznym badaniu Influence Power Index realizowanym przez EssenceMediacom mierzona jest świadomość i postrzeganie znanych postaci polskiej sceny muzycznej, filmowej i telewizyjnej, ludzi sportu, influencerów i influencerek i nie tylko. Badanie zestawia wyniki ponad 700 nazwisk na kilkudziesięciu wymiarach, związanych m.in. z sympatią, wizerunkiem i autorytetem wśród odbiorców. Jednym z mierzonych obszarów jest ocena dbałości o kwestie ekologii i klimatu.Wyniki najnowszej edycji potwierdzają, że nadal niewiele gwiazd kojarzy się Polkom i Polakom z troską o środowisko . Zdecydowanie na tej płaszczyźnie wyróżnia się Martyna Wojciechowska, która prowadziła także w zeszłorocznej edycji. Relatywnie wysokie wyniki uzyskują ponadto kojarzona z naturą Maja Popielarska, podróżniczka Beata Pawlikowska, działające społecznie Maja Ostaszewska oraz Anja Rubik czy aktywna w zakresie obrony praw zwierząt Joanna Krupa. W zestawieniu zdecydowanie dominują kobiety, zwraca też uwagę brak przedstawicieli pokolenia Z.Wśród twórców rozpoznawanych przez węższą grupę badanych, zaangażowaniem w ekologię wyróżniają się takie osoby jak prowadzący kanał informacyjny KiKŚ Łukasz Bok czy popularyzatorka wiedzy Kasia Gandor.Prym w rankingu troski o środowisko wiodą celebrytki – znani mężczyźni uzyskują przeciętnie niższe wyniki. Widać też wyraźnie przewagę postaci z pokoleń X, Y i BB – czyżby znanym Zetkom nie po drodze było z ekologią?