IBRiS: 4 na 10 Polaków sceptycznie podchodzi do zmian klimatu

Wprawdzie na czas pandemii dyskusje na temat negatywnych skutków zmian klimatu nieco przygasły, to jednak problem pozostał i zamiatanie go pod dywan jest już dziś raczej niemożliwe. Potwierdzeniem tego mogą być ustalenia opracowanego przez IBRiS raportu „Zielony potencjał społeczny. Polska i Europa Środkowo-Wschodnia”, z którego wynika, że świadomość zmian warunków klimatycznych towarzyszy 61 proc. Polaków. Niestety działania, które mogłyby przeciwdziałać globalnemu ociepleniu ciągle należą do rzadkości.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jak Polacy chcą ograniczyć zmiany klimatu?

Jak często podejmują działania proekologiczne?

Jak podchodzą do elektromobilności?



Kliknij, aby powiekszyć fot. jozsitoeroe - Fotolia.com Zmiany klimatu są faktem 61 proc. Polaków uważa, że z całą pewnością warunki klimatyczne ulegają zmianie, a 80 proc. uznaje globalne ocieplenie za fakt naukowy.

Co zrobić, aby ograniczyć zmiany klimatu?

Jak często podejmujemy działania proekologiczne?

Polacy otwarci na auta elektryczne i biopaliwa

– Pamiętajmy, że są to deklaracje. Z ich realizacją w praktyce bywa różnie. Na koniec ubiegłego roku po polskich drogach jeździło tylko nieco ponad 10 tys. aut elektrycznych. Główną barierą jest ich wysoka cena. Dlatego niemal 80 proc. kierowców w naszym badaniu uważa, że państwo powinno wspierać postawy ekologiczne za kółkiem w postaci ulg podatkowych, możliwości darmowego parkowania czy dopłat – mówi Marcin Duma, Prezes Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS.