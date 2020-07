Czy praca zdalna może być remedium na wypalenie zawodowe?

Przyjmowanie na siebie zbyt dużej odpowiedzialności przy niewielkim wynagrodzeniu, brak możliwości rozwoju zawodowego i awansu oraz zbyt duże obciążenie obowiązkami to tylko niektóre z długiej listy czynników, które mogą zaowocować wypaleniem zawodowym pracownika. Z badania zrealizowanego przez ARC Rynek i Opinia wynika, że dotyka ono już co 3. polskiego pracownika. To poważny problem, który odciska swoje piętno zarówno na zdrowiu i życiu pracownika, jak i na działalności firmy. Jak mu przeciwdziałać? Zdaniem 43% zatrudnionych rozwiązaniem może być praca zdalna.

Wypalenie zawodowe należy odróżniać od W 2019 roku WHO umieściław Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych, uznając je za „syndrom zawodowy”. Od 2022 roku obowiązywać będzie z kolei nowa wersja tzw. International Classification of Diseases (ICD), za sprawą którego wypalenie zawodowe stanie się chorobą, w związku z którą lekarze będą mogli wystawiać zwolnienia lekarskie. Wypalenie zawodowe to wielowymiarowe zaburzenie, na które składa się szereg nieprawidłowości psychologicznych, występujących w trzech obszarach. Mamy tu do czynienia przede wszystkim z wyczerpaniem emocjonalnym, które objawia się zaburzeniami psychosomatycznymi (ból głowy, bezsenność, ciągłe zmęczenia). Pojawia się również depersonalizacja (obojętność, bezduszność wobec innych). Osoba zmagająca się z wypaleniem zawodowym unika kontaktów, a jakość jej pracy znacznie się obniża. Na końcu występuje natomiast obniżona ocena własnych możliwości. Wówczas praca staje się udręką i cierpieniem, co nierzadko kończy się rezygnacją z zatrudnienia i ucieczką w uzależnienia chemiczne i behawioralne.Wypalenie zawodowe należy odróżniać od stresu , zaburzeń nastroju oraz przewlekłego zmęczenia.

Powiedz mi jak się czujesz, a powiem Ci, jakim pracownikiem jesteś

dużą odpowiedzialność przy niskim wynagrodzeniu (54%), potrzebę rozwoju zawodowego przy małych szansach na awans (43%) oraz dużą ilość pracy przy małej ilości czasu (41%).

Stres na pełen etat

Praca zdalna może, ale nie musi wyleczyć wypalenia zawodowego

- Przeprowadziliśmy pewien eksperyment. W ramach naszego badania, postanowiliśmy sprawdzić, czy polscy pracodawcy byliby w stanie zapłacić swoim podwładnym więcej tylko dlatego, że pracują wyłącznie zdalnie bądź wyłącznie stacjonarnie. Okazało się, że jeśli chodzi wyłącznie o pracę zdalną, 18% polskich szefów uważa, że byłby to dobry pomysł. W przypadku pracy stacjonarnej na „tak” byłoby aż 37% zapytanych pracodawców. Może to oznaczać, że ponad 1/3 polskich przedsiębiorców wciąż traktuje pracę zdalną jak „zło konieczne” i jest w stanie zrobić naprawdę wiele, aby zatrzymać pracowników w biurach – mówi Katarzyna Merska, Koordynator ds. komunikacji Gumtree.pl.

Z badania zrealizowanego przez ARC Rynek i Opinia na zlecenie Gumtree.pl, przy współpracy z Randstad Polska, wynika, że na wypalenie zawodowe narzeka aż 31% pracowników umysłowych w naszym kraju.Na szczycie listy możliwych przyczyn wypalenia zawodowego wymieniają oni:Co ciekawe, w tym ostatnim przypadku odsetek maleje wraz ze stażem pracy (67% przy pracy mniej niż rok vs 42% przy pracy powyżej 8 lat). Jak deklarują niektórzy respondenci (28%), w obecnym miejscu pracy zdecydowanie brakuje im nowych wyzwań, a obowiązki stały się nużące i powtarzalne. Czy z perspektywy pracodawcy możliwe jest, aby wśród czujących wypalenie zawodowe pracowników zastosować środki zaradcze i uchronić ich przed emocjonalnym wyczerpaniem?Wypalenie zawodowe to jedno, a ogólne odczucia związane z formą pracy – czy to stacjonarnej czy zdalnej – to drugie. Choć wydawać by się mogło, że home office to doskonała metafora azylu i poczucia bezpieczeństwa, ten rodzaj wykonywania obowiązków nie zawsze przyczynia się do zmniejszenia poczucia stresu u pracowników. Doskonale obrazują to wyniki badania – 33% respondentów uważa, iż poziom stresu w pracy stacjonarnej jest podobny, jak w przypadku pracy zdalnej, kolejne 33% ma poczucie większego stresu w pracy z biura, a 34% wskazuje, że praca stacjonarna nie generuje u nich większego stresu niż praca zdalna. Mimo że większa część badanych nie uważa się za wypalonych zawodowo, wielu z nich przyznaje się do pojedynczych symptomów, które negatywnie wpływają na ich komfort psychiczny, a tym samym mogą prowadzić do wypalenia zawodowego. Niektórzy pracownicy, zapytani o samopoczucie, odpowiadają, iż są stale zmęczeni (22%), przygnębieni (21%) oraz brak im wiary we własne możliwości (18%), a w pracy mają poczucie marnowania czasu (17%).Postrzeganie pracy zdalnej jako remedium na wypalenie zawodowe, nieznacznie różni się nieco w zależności od perspektywy. Według 55% pracodawców, praca zdalna nie chroni przed wypaleniem. Podobnego zdania jest 37% pracowników. 43% z nich uważa zaś, że home office w tym przypadku może być pewnego rodzaju „lekarstwem”, a co piąty zapytany nie ma na ten temat zdania.Choć home office nie zawsze jest dla pracowników sposobem na odciążenie psychiczne i emocjonalne, to według 40% badanych, umożliwienie przez pracodawcę takiej formy pracy, jest dla nich przejawem partnerskich relacji, a dla co trzeciego to wyraz uznania ze strony przełożonego. Ponownie, nieco inaczej postrzegają to sami pracodawcy – połowa z nich uważa, że umożliwienie pracy zdalnej pracownikowi nie ma związku z relacją pracownik-pracodawca, co piąty wskazuje na wyraz uznania wobec podwładnego, a trzech na dziesięciu traktuje to jako przejaw partnerskiej relacji.Są jednak i tacy pracodawcy, którzy byliby w stanie zapłacić więcej tym swoim pracownikom, którzy całkowicie zrezygnowaliby z pracy zdalnej.Psychologowie podkreślają, że praca zdalna, mimo iż jest atrakcyjna dla wielu pracowników, nie tylko w czasie pandemii, nie powinna być traktowana jako forma „terapii” w przypadku wyraźnych symptomów wypalenia zawodowego. Tak jak z każdą inną jednostką chorobową, najlepszym rozwiązaniem jest wizyta u specjalisty, wspólnie z którym pacjent ustali odpowiednią ścieżkę działania.