Praca zdalna: plusy, minusy, perspektywy

Co Polacy sądzą o pracy zdalnej? © pixabay.com

O pierwszym polskim przypadku zakażenia koronawirusem dowiedzieliśmy się 4 marca 2020 r. Kolejne miesiące przyniosły rozwój pandemii, konieczność zachowywania dystansu społecznego, a także masowe wręcz przejście na domowe nauczanie i pracę zdalną. Ta ostatnia przeszła błyskawiczną wręcz drogę - od pożądanego benefitu pozapłacowego do standardu zawodowej rzeczywistości. Serwis LiveCareer.pl postanowił przyjrzeć się jaki stosunek do home office mają Polacy. Oto, co udało się ustalić.

Przeczytaj także: Jaki dress code obowiązuje w czasach pracy zdalnej?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Na jakie cienie i blaski pracy zdalnej wskazują Polacy?

Jakie są największe wyzwania pracy zdalnej?

Jak home office wpływa na komunikację z przełożonymi?

Jaka przyszłość rysuje się przed pracą zdalną?



Praca zdalna to nie tylko plusy

motywację — 68%

komunikację — 65%

rozpraszanie się — 65%

samotność — 64%

współpracę z zespołem — 64%

spadek kreatywności — 60%

dotrzymywanie deadline’ów i zobowiązań zawodowych — 60%.

elastyczny czas pracy — 82%

poczucie bezpieczeństwa: 75%

lepszą równowagę między życiem zawodowym i prywatnym — 59%

możliwość zdobycia nowych, związanych z pracą, umiejętności — 58%

zwiększoną produktywność — 52%.

Oczywiście stosunek do pracy zdalnej zależy od osobistych upodobań i cech charakteru oraz umiejętności dostosowywania się do różnych warunków pracy. Nie ulega jednak wątpliwości, że praca zdalna niesie za sobą różne problemy — związane przede wszystkim z utrzymaniem płynności komunikacyjnej, gdy nie możemy się zobaczyć w cztery oczy, czy też poczucie samotności i wyobcowania — komentuje Małgorzata Sury, autorka badania i ekspertka ds. kariery serwisu LiveCareer.pl.

Tak naprawdę nie wiemy, jaki ostatecznie wpływ będzie miała pandemia COVID-19 na rynek pracy i czy home office zostanie z nami na dłużej i stanie się powszechny wśród pracowników biurowych. Jak widać z wyników badania, wielu pracowników ceni taki tryb pracy, ale dla równie dużej liczby jest on męczący i negatywnie się na nich odbija — mówi Żaneta Spadło, ekspertka ds. kariery serwisu LiveCareer.pl.

Z badania LiveCareer.pl wynika, że Polacy polubili wprawdzie home office, ale też nie przyjęli tego rozwiązania bezkrytycznie.Dla 69% badanych największym wyzwaniem w pracy zdalnej jest odcięcie się od pracy po zakończeniu wykonywania obowiązków. W następnej kolejności respondenci wymienili:Prawie połowa (40%) respondentów uważa, że w pracy zdalnej komunikacja z menedżerem i współpracownikami pogorszyła się, a 20% sądzi, że jest lepsza. Dodatkowo według ⅓ (33%) badanych, praca zdalna negatywnie wpływa na możliwość otrzymania awansu albo podwyżki. Natomiast ⅕ ankietowanych uważa, że w takim trybie łatwiej jest je dostać.Mimo że duża liczba respondentów zauważa wiele problemów związanych z pracą zdalną, ankietowani dostrzegają też plusy tej sytuacji. Za pozytywne uznali:Po zakończeniu pandemii 38% badanych chciałoby nadal pracować zdalnie, ale tylko 12% deklaruje, że zwolni się, gdy pracodawca im na to nie pozwoli. Dodatkowo 30% ankietowanych twierdzi, że w przyszłości chętniej zatrudni się u pracodawcy, który da możliwość pracowania zdalnie.