GUS: inflacja w kwietniu 2021 wyniosła 4,3% rdr

Główny Urząd Statystyczny poinformował, że w kwietniu 2021 roku inflacja wyniosła 4,3% w porównaniu do analogicznego miesiąca 2020 roku. Ceny usług wzrosły o 6,8%, a towarów o 3,6%. W porównaniu do marca ceny towarów i usług wzrosły o 0,8%. Największy wpływ na wzrost cen w porównaniu do marca miały ceny żywności i transportu. W porównaniu do ubiegłego roku - ceny transportu i mieszkania.

Wpływ zmian cen na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem

Inflacja w kwietniu 2021 wyniosła 4,3% rdr Ceny usług wzrosły o 6,8%, a towarów o 3,6%.

Jak podaje GUS, w stosunku do marca 2021 ceny towarów wzrosły o 0,9%, a usług o 0,3%.W kwietniu br. w porównaniu z poprzednim miesiącem największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały wyższe ceny żywności (o 1,1%) oraz w zakresie transportu (o 2,5%), które podwyższyły ten wskaźnik odpowiednio o 0,27 p. proc i 0,24 p. proc.W porównaniu z miesiącem analogicznym poprzedniego roku wyższe ceny w zakresie transportu (o 16,2%) oraz mieszkania (o 5,0%) podniosły ten wskaźnik odpowiednio o 1,39 p. proc. i 1,24 p. proc. Niższe ceny w zakresie odzieży i obuwia (o 0,3%) obniżyły wskaźnik o 0,01 p. proc.W kwietniu 2021 r. wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych znalazł się powyżej górnej granicy odchyleń od celu inflacyjnego określonego przez Radę Polityki Pieniężnej (2,5% +/- 1 p. proc.)