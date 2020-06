HRK: pracodawcy egzamin z pandemii zdali lepiej niż menedżerowie

Warunki pracy w firmach są bezpieczne - oceniło 86% polskich pracowników w badaniu zrealizowanym przez HRK. Niestety nie wszystkie kwestie wzbudziły tak duży entuzjazm badanych - blisko połowa respondentów nie jest zadowolona z troski przełożonych o ich stan emocjonalny w kryzysowych czasach, a co 8. stwierdza, że spotyka się z krytyką, presją, a czasami nawet z mobbingiem.

Komunikacja to podstawa

Połowa pracowników nie czuje wsparcia w rozwoju

– Podjęcie takich działań rozwojowych nie musi wiązać się z nakładami finansowymi – często można to zrobić własnymi siłami działów personalnych i mentorów zidentyfikowanych wśród własnej kadry menedżerskiej – mówi Sylwia Kościuszko, coach i senior project manager w firmie doradztwa personalnego HRK S.A.

Szef motywuje, ale nie rozumie

– Wyniki naszego badania mogą sugerować, że szkolenia menedżerskie koncentrują się w niewystarczającym stopniu na udzielaniu emocjonalnego wsparcia pracownikom w trudnych, kryzysowych czasach. Przełożeni pewniej czują się w delegowaniu oraz egzekwowaniu realizacji celów niż w sytuacjach wymagających od nich radzenia sobie z trudnymi emocjami podwładnych – komentuje badanie Sylwia Kościuszko.

Szefie zrezygnuj z takiego zachowania!

– Jedną z istotnych przyczyn wymienionych zachowań szefów było zapewne ich własne poczucie niepewności, stres oraz brak wcześniejszych doświadczeń w zarządzaniu ludźmi w sytuacji kryzysu. To ostatnie powinno stać się teraz priorytetem, zarówno dla firm szkoleniowych opracowujących programy rozwojowe, jak i dla samych pracodawców stawiających na ciągłe doskonalenie umiejętności przywódczych liderów – podsumowuje Sylwia Kościuszko z HRK.

86-procentowa grupa pracowników, którzy dobrze oceniają bezpieczeństwo warunków w pracy podczas pandemii, to wynik niewątpliwie zadowalający. Tym bardziej, że jest to rezultat znacznie wyższy od uzyskanego przez Gallupa, w którego badaniu takie samo przekonanie wyraziło już tylko 54% badanych. Na dobre noty wystawione pracodawcom złożyła się m.in. dostępność środków dezynfekujących, tablice komunikujące zasady pracy w czasie koronawirusa oraz klarowna i wyczerpująca komunikacja wewnątrz firmy - czytamy w komunikacie opublikowanym przez HRK.Komunikację między pracodawcami a zatrudnionymi dobrze oceniło 68% badanych. To wyraźnie pokazuje, że zarządzający zdają sobie sprawę, że w kryzysowych warunkach jedynie jasny przekaz jest w stanie zapewnić organizacji porządek, a pracownikom poczucie pewności. Również wysoki odsetek badanych (74%) dobrze oceniło częstotliwość kontaktu z przełożonymi. Na tak dobry wynik złożyły się m.in. ciągła dostępność, regularne telekonferencje i rozmowy telefoniczne.Ponad połowa badanych nie jest zadowolona ze wsparcia przełożonych w zakresie ich rozwoju (52%). W sytuacji pandemii menedżerowie powinni zwracać szczególną uwagę na takie umiejętności, jak radzenie sobie z trudnymi emocjami, optymalną organizację czasu w sytuacji godzenia obowiązków związanych z pracą i opieką nad dziećmi, przygotowywania prezentacji oraz spotkań online, itp. Co istotne, również kadra menedżerska potrzebuje wsparcia w dostosowaniu stylu zarządzania do sytuacji kryzysu.53% pracowników docenia ogólny sposób motywowania przez przełożonych, ale blisko 47% pracowników nie jest zadowolonych z zachowania przełożonych w zakresie troski o ich stan emocjonalny – okazywanie zainteresowania i zrozumienia dla emocji. Wśród przykładów zachowań, których brakuje pracownikom znalazły się m.in. brak rozmowy, podtrzymania na duchu, zadbania o dobrą atmosferę pracy, brak zrozumienia, wsparcia. Jednym słowem menedżerom w tak trudnej sytuacji zabrakło empatii.Około 13% badanych pracowników wśród niepożądanych zachowań wskazało krytykę, presję, a czasami wręcz mobbing ze strony zarządzających menedżerów. Dodatkowo, badani wskazali nadmierną kontrolę i niewłaściwe wyznaczenie lub brak priorytetów.W czasach kryzysu ważne jest, by rozwijać umiejętności pracowników, którzy mają prawo nie radzić sobie z trudnymi oraz nowymi dla nich sytuacjami, a także mają prawo oczekiwać wsparcia, rozumianego też jako szkolenie z konkretnych umiejętności. W pierwszej kolejności na pewno powinni być szkoleni liderzy, by sprostać tym wyzwaniom, gdyż jak podkreślił Eric McNulty „najlepsi liderzy sprawnie nawigują po wzburzonych wodach, pobudzając energię organizacji i inspirując jej pracowników”.