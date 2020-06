Młodzi Polacy o pandemii.Wnioski z badania ARC Rynek i Opinia zaskakują

Mogłoby się wydawać, że młodzi Polacy będą tą grupą, która do tematu pandemii podchodzić będzie z lekkością. Tymczasem, jak pokazują badania ARC Rynek i Opinia, to właśnie osoby pomiędzy 18. a 24. rokiem życia, pomimo że to nie im koronawirus zagraża najbardziej, są w tej kwestii bardziej ostrożne.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Ograniczę wyjścia do dużych sklepów ze względu na ryzyko zarażenia Młodzi są również mniej skłonni do zakupów w dużych sklepach. Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Mocno odczuwane poczucie izolacji Pod koniec marca osoby młode w wieku 16-24 lat częściej niż starsze wskazywały na poczucie izolacji społecznej. Kliknij, aby przejść do galerii (5)



Pandemia koronawirusa dotknęła młodych ludzi w sposób szczególny. Zamknięto szkoły, uczelnie, z dnia na dzień pozbawiono młodzież kontaktu z rówieśnikami oraz możliwości realizowania swojego hobby na zajęciach dodatkowych czy pracy dodatkowej, w przypadku studentów. Z dnia na dzień musieli się przestawić na naukę zdalną, która, przynajmniej w początkowym stadium odbiegała od ideału. Dlaczego młodzi ludzie są bardziej przepełnieni obawami niż starsi? Możemy wyróżnić trzy przyczyny. Pierwsza z nich to brak wcześniejszych doświadczeń z sytuacjami zagrożenia. O ile osoby starsze mogą pamiętać stan wojenny, komunizm, katastrofę w Czarnobylu czy choćby kryzys gospodarczy 12 lat temu, o tyle osoby z najmłodszej grupy wiekowej takich doświadczeń nie mają. Dlatego pandemia, która dotyczy całego świata, wpływa na życie miliardów ludzi jawi im się jako dużo większe zagrożenie niż w rzeczywistości jest. Druga przyczyna to troska o swoje zdrowie. To młodzi ludzie wprowadzają modę na wegetarianizm czy weganizm, podkreślają konieczność dbania o środowisko naturalne. Dlatego, nawet jak nie są w głównej grupie ryzyka, postrzegają je jako zagrożenie dla swojego zdrowia.



Warto zwrócić uwagę, że w przestrzeni publicznej osoby noszące maseczki, również poza miejscami zamkniętymi to często właśnie ludzie młodzi. Być może jesteśmy świadkami zmiany społecznej polegającej na większym dostosowywaniu się społeczeństwa do wprowadzonych zasad w trosce o dobro ogółu. O ile nasz naród zawsze miał raczej opinię walczącego z systemem, co ma swoje uzasadnione podłoże historyczne, o tyle, być może w czasie, kiedy nie trzeba o nic walczyć pojawia się postawa dostosowania do obowiązujących reguł, wszak zostały one wprowadzone w jakimś celu. I jest to z pewnością zmiana pozytywna z punktu widzenia dyscypliny obywatelskiej – komentuje Łukasz Mazurkiewicz, Prezes Zarządu ARC Rynek i Opinia.



Jak czytamy w komunikacie z badania ARC Rynek i Opinia, wraz z pojawieniem się pandemii w Polsce część Polaków wskazywała, że temat ten jest traktowany ze zbyt dużą lekkością. Co ciekawe, takie opinie częściej formułowali młodzi Polacy (58%) niż ogół badanych (49%).Okazuje się również, że postawa młodych nie uległa zmianie nawet wówczas, gdy w następstwie odmrażania gospodarki swoje drzwi dla klientów ponownie otworzyły galerie handlowe. Co czwarta z osób w wieku 18-24 lata deklaruje, że duże sklepy w obawie przed zakażeniem odwiedzać będzie rzadziej. Dla porównania wśród Polaków pomiędzy 25. a 34. rokiem życia odsetek takich wskazań spada o połowę (13%).Widoczna jest też różnica w postrzeganiu tempa odmrażania gospodarki – 31% osób z najmłodszej grupy wiekowej uważa, że jest ono za szybkie – to 8 p.p. więcej niż w kolejnej grupie (25-34 lata), gdzie odsetek ten wynosi 26%.W pierwszej fazie izolacji, pod koniec marca osoby młode w wieku 16-24 lat częściej niż starsze wskazywały na poczucie izolacji społecznej. O ile średnio 16% osób wskazywało, że bardzo odczuwa izolację społeczną, o tyle w najmłodszej grupie badanych ten odsetek wynosił 26%.Młodzi ludzie mieli już też na początku dużą świadomość, jak należy się zachować w przypadku objawów koronawirusa – 17% z nich uważało, że przy jakichkolwiek objawach wskazujących, że można być zarażonym należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza, zaś wyniki dla ogółu społeczeństwa był niemal o połowę niższy i wynosił 10%. Wśród młodych ludzi więcej osób wskazy nawało poczucie nieszczęścia towarzyszące izolacji (5%), podczas gdy dla ogółu badanych odsetek ten wynosił zaledwie 1%.Również wśród osób, które częściej teraz zamawiają jedzenie z dowozem największą grupę stanowią osoby z najmłodszej grupy wiekowej (44% versus 34% ogółem). Oznacza to, że młodzi niekoniecznie chcą rezygnować ze swoich przyzwyczajeń, jednak z obawy przed zarażeniem, wybierają bezpieczniejsze opcje.