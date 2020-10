Nie ma żadnej pandemii koronawirusa! Ilu Polaków to koronasceptycy?

Koronasceptycy to grupa, która w polskim społeczeństwie ma całkiem pokaźną reprezentację - wynika z badania zrealizowanego przez ciekaweliczby.pl na panelu Ariadna. Do jakich jeszcze wniosków prowadzą opinie respondentów?

Przeczytaj także: Jak zagospodarowaliśmy czas wolny w pandemii?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Ilu z nas uważa, że pandemia to wymysł polityków, mediów i gigantów farmaceutycznych?

Jaki odsetek Polaków poważnie obawia się koronawirusa i nie wierzy w teorie spiskowe?

Jak podchodzimy do noszenia maseczek?



Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Noszenia maseczek w sklepach i środkach komunikacji publicznej Większość Polaków nosi maseczki w miejscach publicznych i środkach transportu miejskiego. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

„Badanie pokazuje, jak dużo osób w Polsce wierzy w teorie spiskowe. Bardzo niepokojąca jest beztroska młodego pokolenia, które w największym stopniu nie wierzy w istnienie koronawirusa, nie boi się go i nie przestrzega obowiązku noszenia maseczek. Młodzi są mniej narażeni na dotkliwe skutki zakażenia koronawirusem, ale absolutnie nie może ich to zwalniać z odpowiedzialności za zdrowie i życie starszych ludzi, w tym swoich najbliższych” - mówi Alicja Defratyka, autorka projektu ciekaweliczby.pl.

Jak wynika z badania, blisko połowa Polaków (47%) uważa, że pandemia koronawirusa jest dla nas poważnym zagrożeniem, a 29% określa ją jako umiarkowane zagrożenie. Jednocześnie okazuje się, że całkiem pokaźne grono polskiego społeczeństwa (17%) kontestuje istnienie koronawirusa, uważając go za wymysł polityków, mediów i firm farmaceutycznych.Największa rzesza osób traktujących pandemię jako istotne zagrożenie to wyborcy KO (60%), ale wcale nie mniej jest ich wśród sympatyków Lewicy (57%) oraz Prawa i Sprawiedliwości (54%).Na przeciwnym biegunie znajdują się wyborcy Konfederacji. Wśród nich zaledwie 17% uważa, że pandemia jest bardzo poważnym zagrożeniem dla ludzi, a łącznie prawie połowa wyborców tej partii twierdzi, że epidemia nie jest zagrożeniem dla ludzi (24%) lub że nie ma jej wcale (21%).Zauważalna jest zależność między wiekiem a zdaniem na temat epidemii koronawirusa. Wśród osób z najstarszej grupy wiekowej 55 plus, dla których zakażenie koronawirusem jest wyjątkowo groźne, zdecydowanie dominuje pogląd, że epidemia jest bardzo poważnym zagrożeniem dla ludzi. Twierdzi tak 69% badanych.Z kolei wśród osób z najmłodszej badanej grupy wiekowej 18-24 lata, uważa tak zaledwie 23%, a prawie co trzeci (30%) twierdzi, że epidemia nie istnieje i jest to wymysł polityków, mediów i firm farmaceutycznych. Pogląd ten podziela również prawie co trzecia osoba w wieku 25-34 lata (29%).Badanie pokazuje, że 21% dorosłych Polaków w ogóle nie boi się zakażenia koronawirusem. Z kolei prawie połowa (48%) boi się trochę, a 31% - bardzo.Niemal połowa zwolenników Konfederacji (46%) w ogóle nie boi się zakażenia koronawirusem, podczas gdy w pozostałych elektoratach takich „odważnych” jest od kilku do kilkunastu procent (KO – 9%, PiS – 14%, Lewica – 18%).Najwięcej osób, które nie boją się zakażania koronawirusem, podobnie jak tych, którzy nie wierzą w jego istnienie, jest w najmłodszych grupach wiekowych. Zakażenia nie boi się 36% osób w wieku 18-24 lata i 33% osób w wieku 25-34 lata.W badaniu pytano także o noszenie maseczek w sklepach i środkach komunikacji publicznej (pociągach, autobusach, tramwajach). Zdecydowana większość osób (82%) twierdzi, że zawsze zakłada maseczki w takich sytuacjach, a kolejne 13%, że czasem je zakłada, a czasem nie. Natomiast 5% badanych oświadczyło, że nigdy nie zakłada maseczki.Tutaj znów najbardziej wyróżniają się zwolennicy Konfederacji, z których tylko 67% deklaruje, że zawsze nosi maseczki, a 11%, że nie zakłada ich wcale. Najwięcej osób deklarujących, że zawsze noszą maseczki jest wśród wyborców Koalicji Obywatelskiej (92%). Na trochę niższych, ale zbliżonych poziomach były deklaracje wyborców PiS i Lewicy (odpowiednio 86% i 87%).Podobnie, jak w poprzednich pytaniach, osoby z najmłodszych grup wiekowych (18-24 i 25-34) negatywnie wyróżniają się na tle pozostałych i w najmniejszym stopniu deklarują, że zawsze zakładają maseczki w sklepach i środkach komunikacji publicznej (64% i 70%).Osoby, które nigdy nie zakładają maseczki w sklepach i środkach komunikacji publicznej, jako najczęstszy powód takiego postępowania wskazywały, że nie wierzą w epidemię koronawirusa (32%). Na drugim miejscu znalazło się przekonanie, że nie są chorzy, więc nikogo nie zarażą (20%).Nota metodologiczna: Badanie przeprowadzone dla serwisu ciekaweliczby.pl na ogólnopolskim panelu badawczym Ariadna.