Jak zagospodarowaliśmy czas wolny w pandemii?

W dorosłym życiu o czas wolny bywa naprawdę trudno. Niespodziewany wybuch pandemii spowodował jednak, że wielu Polaków było w końcu w stanie wygospodarować chwile na zajęcia, na które dotychczas brakowało im czasu. Niektórzy z nas znaleźli również zupełnie nowe hobby. Czym zajęliśmy się w czasach izolacji? W jakie pasje zainwestowaliśmy? Odpowiedzi na te pytania niesie za sobą badanie zrealizowane przez KRD.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Ilu Polaków odnalazło wolny czas na przyjemności?

Jakiemu hobby poświęcaliśmy się najczęściej?

Czy nowe pasje oznaczają również zwiększone wydatki?



Kliknij, aby powiekszyć fot. Jacek Chabraszewski - Fotolia.com W czasie pandemii uprawialiśmy sport 35% Polaków w czasie pandemii postawiło na sport i ćwiczenia.

Aktywni w pandemii…

…także zakupowo

- Polacy chcą być aktywni w czasie pandemii i szukają nowych zainteresowań. Za tym idą również wyższe wydatki na hobby. Blisko co piąty Polak (22%) zadeklarował, że przeznaczył więcej pieniędzy na swoją pasję czy dodatkową aktywność. To z pewnością pomogło wielu firmom oferującym materiały hobbystyczne w odrobieniu strat z czasu lockdown’u - mówi Adam Łącki, prezes Zarządu Krajowego Rejestru Długów.

– Dla wielu branż, w tym oferujących towary związane z czasem wolnym, plany wydatków Polaków to wielka niewiadoma. O ile teraz chętnych na rozwijanie swoich zainteresowań i związane z nimi zakupy jest więcej niż tych, którzy je ograniczają, to nie wiadomo jak długo taki stan się utrzyma - zaznacza prezes Krajowego Rejestru Długów.

Nie wszędzie wróciliśmy

Z odpowiedzi udzielonych przez respondentów wynika, że pandemia rzeczywiście wpłynęła na ilość czasu wolnego . Blisko co trzeci z badanych (31%) wskazuje, że ma go teraz nieco więcej. Co z nim robimy?Połowa respondentów deklaruje, że wolny czas poświęca rodzinie. Podobny odsetek Polaków częściej oddaje się relaksowi (47%) oraz rozrywkom (45%). Wśród tych ostatnich wymieniamy m.in. nadrabianie zaległości czytelniczych oraz oglądanie filmów i seriali. 44% Polaków nadprogramowe godziny wykorzystuje z kolei na obowiązki domowe. Kwestie zawodowe schodzą na nieco dalszy plan - o rozwój w tym zakresie zadbał jedynie co 10. z badanych.Jedynie 4% ankietowanych wskazało, że nie skorzystało w żaden konkretny sposób z dodatkowego czasu. Różnicy w ilości wolnego czasu w okresie pandemii nie odczuło 62% zapytanych w badaniu KRD, ale tylko 7% deklaruje, że ma go mniej niż wcześniej.Oprócz najprostszych form spędzania wolnych chwil, sporo Polaków znalazło czas na rozwijanie swojego hobby czy aktywności i to w nie zainwestowało dodatkowe godziny. Prawie 30% z nas w dobie pandemii więcej czasu poświęcało na swoje zainteresowania niż przed jej wybuchem. Zaledwie 6% badanych musiało go ograniczyć, a tylko 1,5% zupełnie ze swojego hobby zrezygnować.Zdecydowanie więcej osób zamiast je porzucać znalazło nową pasję. Blisko co trzeci badany (31%) w czasie Covid-19 zainteresował się nowym hobby. Wśród najchętniej rozwijanych aktywności na pierwszym miejscu znalazły się: sport i ćwiczenia (35%), uprawianie roślin/ogrodnictwo (33%), gotowanie (32%). Popularne była także jazda na rowerze (30%), poświęcanie się lekturze książek (30%), czy oglądaniu filmów lub seriali (30%).Większości z nas, pomimo niepewnej sytuacji gospodarczej kraju, udaje się utrzymać swoje wydatki na hobby bez zmian (70%). Tylko 8% musiało je ograniczyć. Wśród najczęściej wymienianych powodów znalazły się brak wystarczających funduszy (43%), ale i chęć oszczędzania (39%). Choć finanse grają pierwsze skrzypce, to nie bez znaczenia pozostaje także zbyt duże zagrożenie zarażeniem koronawirusem w czasie hobbystycznych aktywności (29% wskazań).Lęk, nowy reżim sanitarny i długi przestój w czasie lockdown’u zebrały jednak swoje żniwo. Skutecznie utrudniły funkcjonowanie wielu firm, które oferowały możliwość masowego uprawiania popularnych aktywności. Przykładem mogą być obiekty sportowe. Według danych Krajowego Rejestru Długów zadłużenie przedsiębiorstw zajmujących się działalnością sportową, rekreacyjną i rozrywkową urosło od lutego do września o 28%, sięgając 30,85 mln zł. Średnie zadłużenie w tej branży wynosi prawie 27 tys. zł.