Jak wyglądały wakacje w czasach koronawirusa?

Wprawdzie na początku pandemii wydawało się, że tegoroczny okres urlopowy należeć będzie do straconych, to finalnie okazało się jednak, że na wakacje zdecydowała się całkiem pokaźna rzesza Polaków. Spędziliśmy je jednak w nieco inny sposób niż miało to miejsce przed pandemią. Większość z nas zdecydowała się pozostać w kraju, a ci, którzy wybrali się za granicę, rozjechali się w innych kierunkach niż zazwyczaj. Ze szczytów rankingu najpopularniejszych kierunków z oczywistych przyczyn zniknęły Włochy i Hiszpania. Pojawili się jednak inni liderzy.

Eksperci rankomat.pl postanowili sprawdzić, jak wyglądały tegoroczne wakacje . Nie jest dużym zaskoczeniem, że plany urlopowe w istotnym stopniu zdeterminowane zostały sytuacją epidemiczną.Wśród zagranicznych destynacji bardzo dużą popularnością cieszyła się Chorwacja, która swoje granice dla turystów otworzyła już 28 maja. To z pewnością był jeden z czynników, który zadecydował o tym, że na chorwackie wakacje zdecydowało się tego lata aż 30% Polaków, co względem minionego sezonu letniego oznacza wzrost o 5 p.proc.Na kolejnych miejscach najczęściej wybieranych kierunków wakacyjnych można już zauważyć zmiany wywołane pandemią. Rok temu 19% Polaków jako cel wyjazdu wskazało Włochy, a 10% - Hiszpanię. W tym sezonie na te kraje zdecydowało się kolejno 8 i 5 procent polskich turystów. Są to jednak państwa, gdzie notuje się dużo przypadków zarażenia koronawirusem, co odbiło się na preferencjach urlopowiczów W tym roku na drugim miejscu najpopularniejszych wakacyjnych destynacji znalazła się Słowacja, którą odwiedziło prawie 10% Polaków. Na podium znalazła się także Grecja z wynikiem 9%.W pierwszej dziesiątce najpopularniejszych wakacyjnych kierunków w tym roku znalazły się jeszcze Niemcy, Bułgaria, Ukraina, Czechy i Austria. Z zestawienia całkowicie wypadły kraje pozaeuropejskie, które rok temu były w top 10 - Turcja oraz Stany Zjednoczone.25% polskich turystów wyjeżdżających za granicę to osoby w wieku 30-39. Nieco mniej polis zakupiono dla dzieci i nastolatków (23%). 21% wyjeżdżających to osoby w wieku 20-29 lat. Niewiele mniej (20%) jest podróżujących czterdziestolatków (40-49).Najmniej chętnie na podróż decydują się osoby w wieku 50-59 (7%) oraz 60+ (4%). Dane te nie odbiegają od statystyk z ubiegłego roku.Zdecydowana większość Polaków zdecydowało się na standardowe wakacje trwające od 8 do 14 dni - taką długość wyjazdu zadeklarowało 49% turystów. 21% wypoczywających zaplanowało urlop na czas od 4 do 7 dni. Wyjazdy powyżej 14 dni zadeklarowało tylko 18% urlopowiczów. Krótkie wyjazdy (do 3 dni) wybrało 12% Polaków.W tym roku całkowicie zrezygnowano z podróży powyżej 30 dni (w 2019 r. tę opcję wskazało 3% turystów). Pandemia koronawirusa, związany z nią lockdown i zamknięte granice zablokowały długie wyjazdy zapalonych podróżników.Zdecydowana większość Polaków niezmiennie decyduje się na urlop z osobą towarzyszącą (30%) lub w rodzinnym gronie (26%). Nieco spadła liczba urlopowiczów wybierających samotne wyjazdy (obecnie 30%, spadek o 3 punkty procentowe w porównaniu z 2019 r.).- Na początku pandemii większość ubezpieczycieli nie obejmowała ochroną zachorowania na Covid-19. Okres wakacyjny zbiegł się ze zmianą w regulacjach - coraz więcej towarzystw podjęło decyzję o ubezpieczeniu zachorowań na koronawirusa. Dlatego wybierając się na wakacje jesienią, warto porównać wszystkie oferty, aby zapewnić sobie kompleksową ochronę – mówi Robert Pelczar Product Manager rankomat.pl.Poniżej 5 zł dziennie za ochronę płacili wyjeżdżający na Ukrainę, Chorwację i do Bułgarii. Niespełna 6 zł za dzień ubezpieczenie wyniosło wypoczywających w Hiszpanii, Niemczech, we Włoszech oraz Grecji. Powyżej 6 zł dziennie kosztowały polisy do Czech i Austrii. Najwięcej za ubezpieczenie musieli zapłacić podróżujących na Słowację (7,10 zł/dzień).