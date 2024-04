Majówka: 9 dni urlopu czy zaciskanie pasa?

Tegoroczny weekend majowy może być wyjątkowo długi. Dla osób, które wezmą 2-go maja wolne, potrwa 5 dni. Ci z kolei, którzy nie pracują w soboty i niedziele, a postarają się o 3 dni wypoczynku (29 i 30 kwietnia oraz 2 maja), zyskają 9 dni laby. Badanie Wiener pokazuje jednak, że większość z nas na majówkę nie jedzie. Trzymajmy kciuki za 9% Polaków, którzy planują majową wycieczkę za granicę :)

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jak duży odsetek Polaków planuje wyjazd na weekend majowy?

Czy niepewna sytuacja na świecie wpływa na majówkowe plany Polaków?

Jaki budżet na osobę przeznaczamy na majówkę?

Majówka a niepewna sytuacja na świecie

Niepewność na świecie i jej możliwy wpływ na gospodarki nie zmieniły optymizmu Polaków w planowaniu majówki. Fakt, że jedynie 9% respondentów zrezygnowało z zaplanowanych wcześniej wyjazdów, może być odzwierciedleniem ich silnej determinacji do utrzymania normalności. Chcemy odpocząć po okresach niepewności związanej z wojną w Ukrainie i zwiększonych wydatków spowodowanych wysoką inflacją. Należy jednak zauważyć, że prawie połowa respondentów nie planuje wyjazdu, będąc nadal ostrożna w kwestii wydatków lub preferuje inne formy spędzania wolnego czasu niż tradycyjne wyjazdy majówkowe – wyjaśnia Rafał Juszkiewicz z Wienera.

Coraz wyższe wydatki na majówkę

Tylko co drugi Polak z ubezpieczeniem podróżnym

Z badania płynie niepokojący wniosek – większość Polaków decyduje się na podróżowanie bez odpowiedniej ochrony ubezpieczeniowej. Martwi spadek osób planujących wykupienie ubezpieczenia przed podróżą, zwłaszcza w kontekście rosnących zagrożeń zdrowotnych i geopolitycznych na świecie. Ubezpieczenie podróżne jest niezbędne, ponieważ oferuje ochronę w przypadku nagłych wypadków, chorób czy innych nieoczekiwanych sytuacji, które mogą znacząco zakłócić plany podróży i generować dodatkowe wysokie koszty. W aktualnej, dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości globalnej, takie zabezpieczenie powinno stanowić kluczowy element planowania podróży. Polisa zapewnia spokój ducha i ochronę przed nieprzewidzianymi wydarzeniami, które mogą mieć zarówno krótko, jak i długoterminowe konsekwencje finansowe dla podróżnych – dodaje Rafał Juszkiewicz, ekspert Wienera.

Z drugiej edycji majówkowego badania przeprowadzonego przez SW Research na zlecenie Wienera wynika, że w tym roku w domu podczas długiego weekendu zostanie 60% Polaków.Dla porównania, dwa lata temu podobną decyzję podjęło 47% badanych. Natomiast 31% badanych planuje wyjazd krajowy (w 2022 r. było to 45%), a 9% wyjedzie na wycieczkę zagraniczną. Co więcej, 8 na 10 Polaków zorganizuje wyjazd na własną rękę. Zaledwie 15% planując wyjazd skorzysta z oferty biur podróży Zaledwie 9% badanych zrezygnowało z majówkowych planów i zostanie w domu ze względu na niepewną sytuację na świecie. Spośród nich 10% zrezygnowało z wyjazdu zagranicznego i zostanie w Polsce. Swoich majówkowych planów nie zmienił więcej niż co trzeci badany (32%). Natomiast 48% osób w ogóle nie planowało wyjazdu na majówkę i podtrzymuje tę decyzję.Polacy w kwestii wydatków na długi weekend są dość oszczędni – prawie co druga osoba planuje wydać na wyjazd mniej niż 1 tys. zł. w przeliczeniu na jedną osobę (46%). Jednak w ciągu dwóch lat (od ostatniej edycji badania) zwiększyły się wydatki Polaków na majówkę – więcej osób wyda wyższe kwoty. 31% szacuje swoje wydatki między 1- 2 tys. zł w przeliczeniu na osobę (26% w 2022), a 14% badanych planuje przekroczyć kwotę 2 tys. zł na osobę (10% w 2022).Z badania Wienera wynika, że Polacy często na wyjazdy wybierają się bez ochrony w postaci ubezpieczeń podróżnych. Tylko 22% Polaków na swój majówkowy wyjazd wykupi ubezpieczenie. Porównując wyniki z 2022 r., spadła liczba osób planujących wykupienie ubezpieczenia. W tym roku aż 63% osób nie wykupi polisy, a dwa lata temu ta liczba wynosiła 52%. Zamiar ubezpieczenia w związku z wyjazdem majówkowym jest natomiast bardziej popularny wśród osób planujących wyjazd zagraniczny. Prawie co drugi badany planuje wykupić polisę podróżną.Z raportu Głównego Urzędu Statystycznego „Turystyka w 2022 r.” wynika, że w podróż w 2022 roku wybrało się 19,1 miliona Polaków. Wydali na to w sumie 86,6 miliarda złotych. Polacy odbyli łącznie 74,4 miliona podróży turystycznych, z czego 61,2 miliona odbyło się w Polsce.