Nastroje konsumenckie zdecydowanie lepsze

Z badania Radar konsumencki przeprowadzonego w kwietniu 2024 roku przez instytut badawczy ARC Rynek i Opinia wynika, że poziom optymizmu konsumenckiego istotnie wzrósł w ciągu ostatnich 12 miesięcy. W górę poszybowały także ocena jakości życia i ocena sytuacji gospodarczej.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Wskaźnik oceny jakości życia W zeszłym roku index przybierał wartość ujemną -19, a obecnie jest na plusie i wynosi 9. Kliknij, aby przejść do galerii (6)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Wskaźnik optymizmu zakupowego Nastąpił delikatny wzrost indexu ale też wzrosła liczba osób deklarujących, że będą kupowali tyle samo co dotychczas – wzrost z poziomu 42% do 59%. Kliknij, aby przejść do galerii (6)

Wyniki badania pokazują raczej pozytywny obraz zmian nastrojów konsumenckich. Z jednej strony ogólna percepcja sytuacji gospodarczej w Polsce poprawiła się w ciągu ostatnich 12 miesięcy, co pociągnęło też zwiększenie ogólnego optymizmu. Źródła tych zmian w postawach konsumenckich mogą tkwić w zmianach politycznych, odblokowaniu gigantycznych środków z KPO jak i mniejszą rolą czynników budzących niepokój - przesuwająca się na drugi plan wojna w Ukrainie czy szalejąca wysoka inflacja. Poprawa nastrojów konsumenckich będzie sprzyjać co najmniej stabilizacji o ile nie wzrostowi konsumpcji gospodarstw domowych.

Poziom optymizmu konsumenckiego wzrósł w ciągu ostatnich 12 miesięcy z 17 punktów do 31 punktów. Ocena jakości życia w ubiegłym roku miała wartość ujemną -19, a obecnie wynosi 9. Ocena obecnej sytuacji gospodarczej poszybowała w górę od -50 do -11 (ciągle jest nieco więcej osób uznających sytuację gospodarczą za złą niż za dobrą).Biorąc pod uwagę prognozy wydatków konsumpcyjnych nastąpił delikatny wzrost indexu, ale też wzrosła liczba osób deklarujących, że będą kupowali tyle samo co dotychczas – wzrost z poziomu 42% do 59%. Nie wzrosła też istotnie liczba planujących zwiększenie wydatków.W ostatnich miesiącach poziom inflacji mierzonej przez GUS był zdecydowanie niższy niż w analogicznym okresie roku zeszłego. Mimo, to poziom oczekiwań inflacyjnych (spodziewanego przez konsumentów wzrostu poziomu cen) praktycznie się nie zmienił i jest ciągle wysoki na poziomie 66 punktów. Może to wynikać z obaw związanych ze wzrostem cen żywności spodziewanych po przywróceniu 5% stawki VAT. Również oczekiwania inflacyjne często nie idą w parze z realną stopą inflacji.Odmiennie od wskaźników związanych z optymizmem wskaźniki odnoszące się do stabilności zatrudnienia i zarobków nie zmieniły się istotnie statystyczne. To, że indeksy odnoszące się do tych kwestii nie poprawiły się, tak jak ogólny index optymizmu można wiązać z ciągle pojawiającymi się w mediach informacjami o masowych zwolnieniach w wielu dużych firmach czy też chociażby zmniejszaniu popytu na pracę informatyków i innych grup zawodowych. Również zmiany zarządów w spółkach skarbu państwa mogą rodzić obawy do stabilności zatrudnienia.