Nastroje polskich konsumentów lekko w górę

Nastroje polskich konsumentów wreszcie nieco się poprawiły - wynika z najnowszego Barometru Nastrojów Konsumenckich opracowanego przez firmę GfK. Niestety w przyszłość wciąż patrzymy z dużą ostrożnością.

W kwietniu poziom nastrojów konsumenckich w Unii Europejskiej również lekko drgnął w górę: średnia unijna wynosi -18,9 wobec -20,6 w marcu 2023 r.

Kwietniowa poprawa wskaźnika nastrojów konsumenckich to sygnał wysyłany przez polskich nabywców, którzy mówią: jest źle, ale nie tak źle jak się spodziewaliśmy i jak zapowiadano. Pomimo utrzymującej się już wiele miesięcy rekordowo wysokiej inflacji, w handlu nie widać twardych oznak załamania. Biznes, zwłaszcza w sektorze FMCG, ma się przyzwoicie – choć warto podkreślić, że ilościowo kupujemy wyraźnie mniej produktów niż przed rokiem. O ile w najbliższym czasie w gospodarce nie wydarzy się nic nieprzewidzianego, nie powinniśmy oczekiwać gwałtownej zmiany wyników. Przed nami prawdopodobnie kolejne wymagające miesiące, w których polscy nabywcy utrzymają pragmatyczną strategię oszczędzania i każdą wydaną złotówkę będą oglądali bardzo dokładnie – mówi Barbara Lewicka, senior director w GfK.

Barometr Nastrojów Konsumenckich GfK, czyli syntetyczny wskaźnik ilustrujący aktualne nastroje Polaków w zakresie postaw konsumenckich, wyniósł w kwietniu 2023 r. -13,2.

Barometr Nastrojów Konsumenckich GfK, czyli syntetyczny wskaźnik ilustrujący aktualne nastroje Polaków w zakresie postaw konsumenckich, wyniósł w kwietniu 2023 r. -13,2 i wzrósł o 3,9 jednostki w stosunku do poprzedniego miesiąca. Nastroje wciąż utrzymują się zatem na bardzo niskim poziomie – wciąż jednym z najniższych w całej historii badania.W kwietniu poziom nastrojów konsumenckich w Unii Europejskiej również lekko drgnął w górę: średnia unijna wynosi -18,9 wobec -20,6 w marcu 2023 r.Według badań GfK w kwietniu 2023 r. Polacy określali swoją aktualną sytuację finansową jako lepszą, niż w marcu 2023 r. Wynik wciąż utrzymuje się jednak mocno pod kreską (wskaźnik -16,4 wobec -24,8 z marca 2023 r.). W przyszłość konsumenci spoglądali również nieco mniej krytycznie, niż jeszcze miesiąc temu (średni wskaźnik wyniósł -15,4 wobec -19,2 sprzed miesiąca). 43 proc. spodziewa się, że kolejne miesiące przyniosą wzrost bezrobocia, jednak wynik ten jest niższy o 3 p.p., niż w marcu 2023 r. Obawy związane z rynkiem pracy sukcesywnie spadają, dając w efekcie spadek o około 10 p.p. od stycznia 2023 r. Jednocześnie już prawie 60 proc. Polaków jest zdania, że ceny towarów i usług wciąż będą rosnąć, przy czym już niemal co drugi ankietowany (45,7 proc.) uważa, iż inflacja – wbrew zapowiedziom Rady Polityki Pieniężnej – utrzyma dwucyfrową dynamikę.W kwietniu 2023 r. ujemne nastroje konsumenckie dotyczyły wszystkich grup wiekowych analizowanych przez GfK. Najwyższy poziom zadowolenia – podobnie, jak w poprzednim miesiącu – wskazywały osoby w wieku 23-29 lat. Pomimo tego, że wynik w kwietniu wyniósł -3,2, w poprzednim miesiącu był on dodatni. Na drugim biegunie znalazły się osoby w wieku 40-49 z wynikiem -23,4. Młodzi Polacy spodziewają się jednocześnie, że w najbliższym roku spadnie się jakość ich życia, na co wskazuje drastyczny spadek wartości wskaźnika o 16,5 p.p. (-8,5 w kwietniu 2023 wobec 8,1 w marcu 2023).W porównaniu z poprzednim miesiącem , ponownie zmniejszyła się dysproporcja w nastrojach ze względu na poziom wykształcenia. Najlepsze nastroje GfK odnotowało wśród osób z wykształceniem podstawowym (-7,3), zaś najgorsze u osób z wykształceniem wyższym (-15,1).W kwietniu 2023 r. kluczowe składowe Barometru Nastrojów Konsumenckich kształtowały się następująco: