Majówka 2023: ile kosztuje city break w Europie?

Nadchodzi Majówka. W tym roku kalendarz okazał się dla nas wyjątkowo łaskawy - wystarczy wziąć sobie zaledwie 1 dzień wolnego, aby móc cieszyć się 5 nieprzerwanymi dniami wypoczynku. Z kolei 3 dni wolnego przedłużą nasz urlop aż do 9 dni. To świetna okazja, aby zdecydować się na city break. Rankomat.pl sprawdził, ile kosztuje wypad do europejskich miast. Pod uwagę wzięto ceny hoteli i noclegów w kwaterach prywatnych.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

W którym z europejskich miast majówkowy city break może okazać się kosztowny?

W których regionach Europy można znaleźć tanie noclegi?

Ile kosztuje ubezpieczenie turystyczne na wyjazd do stolic Europy?

Nocleg w hotelu najdroższy w Dublinie, Monako i Amsterdamie

500+ za nocleg w europejskich stolicach

Tanie noclegi na południu i wschodzie Europy

Noclegi w europejskich kwaterach prywatnych poniżej 1 000 zł

Tanie loty na majówkę? Tak, ale rezerwowane z wyprzedzeniem

Ile kosztuje ubezpieczenie na wyjazd do stolic Europy?

Ubezpieczenie w krajach z najdroższym noclegiem W krajach, w których w stolicy trzeba wyłożyć więcej na rezerwację noclegu w hotelu, średnie ceny ubezpieczenia nie należą do najwyższych

Wybierając ubezpieczenie na majówkowy wyjazd, nie można kierować się tylko ceną. Warto ochronę dopasować do swoich potrzeb. Zwiedzającym wystarczy podstawowe ubezpieczenie z kosztami leczenia, NNW i ochroną bagażu. Aktywni turyści, planujący uprawianie sportów wysokiego ryzyka czy ekstremalnych muszą wykupić specjalne rozszerzenie ochrony. Można też rozbudować polisę o klauzulę alkoholową, która obejmie ochronę o zdarzenia pod wpływem napojów wyskokowych. Specjalnej ochrony potrzebują także chorujący przewlekle – mówi Patrycja Pałka, specjalistka ds. ubezpieczeń turystycznych w rankomat.pl.