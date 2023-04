Ponad 80 proc. Polaków odczuwa wzrost cen

Wzrost cen jest bardzo wyraźnie odczuwalny dla ponad 80 proc. Polaków - wynika z najnowszego badania Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (ZPF) oraz Instytutu Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej (IRG SGH).

Przeczytaj także: Wysoka inflacja i stopy procentowe ograniczyły wydatki i oszczędności

Inflacja i koszty życia Polaków. Padł nowy rekord

Ponad 80 proc. ankietowanych odczuwa, że ich koszty życia wyraźnie wzrosły w porównaniu do sytuacji sprzed roku. To najwyższy odczyt w historii naszego badania, które jest prowadzone od 2006 roku - podkreśla dr Sławomir Dudek, ekonomista z IRG SGH i współautor badania.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Co miało największy wpływ na ogólną ocenę jakości życia? Wysoka inflacja to najczęściej wskazywany przez ankietowanych czynnik, który wpłynął na jakość ich życia. Kliknij, aby przejść do galerii (2)

Nasze badanie jasno potwierdziło, że inflacja to wróg publiczny numer jeden. Ten czynnik jeszcze długo będzie determinował nastroje gospodarstw domowych w Polsce - uważa dr Sławomir Dudek.

Dezinflacja. To pojęcie nie oznacza spadku cen

Pojawiające się w komentarzach słowo „dezinflacja”, odnotowywane przez niektórych jako sukces, nie oznacza przecież, że ceny będą spadać. Nawet jeżeli inflacja wyhamuje i pod koniec roku znajdzie się na poziomie około 9 proc., to nadal będzie znacząco uderzać w portfele społeczeństwa - podkreśla dr Sławomir Dudek. - To może wywołać bardzo istotne, negatywne konsekwencje dla gospodarki

i gospodarstw domowych.

W ramach badania respondenci co kwartał są pytani o zmianę kosztów życia w porównaniu do sytuacji sprzed 12 miesięcy i ocenę jakości życia.W badaniu ZPF i IRG SGH Polacy zostali również zapytani o to, jak zmieniła się jakość ich życia w ostatnich 12 miesiącach. 63,2 proc. respondentów odpowiedziało, że jest gorzej. Co czwarty ankietowany stwierdził zaś, że jakość jego życia się nie zmieniła. Reszta ocenia, że jest lepiej.Warto zwrócić uwagę, że respondenci zapytani o czynniki, które najmocniej wpłynęły na ocenę jakości życia, w większości odpowiadają: wzrost inflacji - tak uważa ponad trzy czwarte ankietowanych. Polacy wśród kluczowych dla jakości życia czynników wskazywali inflację znacznie częściej niż np. wojnę w Ukrainie, politykę i zmiany poziomu dochodów.Dodaje, że Polacy w większości (71,1 proc.) nie wierzą w to, by rząd mógł poradzić sobie z wysoką inflacją.Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) wskaźnik inflacji w marcu 2023 r. wyniósł 16,2 proc. wobec odczytu 18,4 proc. w lutym. Ale np. w przypadku kategorii „żywność i napoje bezalkoholowe” inflacja utrzymuje się na poziomie 24 proc.Mimo że badanie ZPF i IRG SGH pokazuje, iż Polacy dostrzegają spowolnienie inflacji, to dr Sławomir Dudek przestrzega przez nadmiernym optymizmem.