Prognozy gospodarcze na 2025 rok wg Mastercard Economics Institute

Mastercard Economics Institute identyfikuje 5 najistotniejszych kwestii, które będą kształtować globalny krajobraz gospodarczy w 2025 r.

1. Umiarkowane przyspieszenie wzrostu w Europie

2. Europejscy konsumenci pozostają odporni

Kliknij, aby powiekszyć fot. Freepik Kobiety wracają na rynek pracy Globalny rynek pracy, w tym Europa, odnotowuje znaczny wzrost liczby kobiet powracających na rynek pracy, który znany jest również jako zjawisko „SHEeconomy”.

3. Alternatywy kultowych destynacji zyskują na popularności

4. Konsumenci niezmiennie stawiają na doświadczenia i przeżycia

5. Wzrost znaczenia zjawiska „SHEeconomy”

Wzrost gospodarczy Europy nieznacznie przyspieszy w 2025 r., do czego przyczynią się m.in. obniżki stóp procentowych. Jednak z drugiej strony wyzwaniem będzie zaostrzona polityka fiskalna i duża niepewność w sektorze handlowym. Konsumenci pozostaną odporni i nadal będzie można obserwować ożywienie konsumpcyjne. Mimo umiarkowanej wrażliwości cenowej, kupujący prawdopodobnie nadal będą wysoko w swoim budżecie plasować wydatki, które poza wartością materialną, zapewnią im również wyjątkowe doświadczenia i przeżycia – komentuje wyniki Natalia Lechmanova, główna ekonomistka Mastercard Economics Institute.

Według najnowszego raportu Mastercard Economic Outlook, w 2025 roku globalna gospodarka ma przyspieszyć, osiągając wzrost na poziomie 3,2%, w porównaniu do 3,1% w 2024 roku. Według ekspertów, globalna inflacja spadnie natomiast do 3,2%. W Polsce prognozowany wzrost gospodarczy w przyszłym roku ma oscylować wokół 3,4%, podczas gdy wzrost cen konsumpcyjnych osiągnie poziom 4,5%. Realne wydatki konsumentów zwiększą się natomiast o 3,5% w stosunku do minionego roku.Mastercard Economics Institute na podstawie zagregowanych i zanonimizowanych danych z 74 krajów, w tym również z Polski, a także na podstawie ogólnodostępnych źródeł informacji i modeli prognozujących aktywność gospodarczą, identyfikuje najistotniejsze kwestie, które będą kształtować globalny krajobraz gospodarczy w 2025 r.Eksperci przewidują, że globalna gospodarka w 2025 r. przyspieszy, osiągając 3,2% wzrost, po tempie na poziomie 3,1% w 2024 r. Podczas gdy inflacja w większości krajów europejskich prawdopodobnie zbliży się do celu ustalanego przez banki centralne wraz ze spadkiem inflacji w usługach, wzrost gospodarczy będzie musiał zmierzyć się zarówno z pozytywnymi skutkami spadku stóp procentowych, jak i negatywnymi skutkami zaostrzenia polityki fiskalnej i niepewności związanej z globalnym handlem.Zgodnie z prognozami, stopy bezrobocia w 2025 r. pozostaną w Europie na historycznie niskim poziomie lub nieznacznie wzrosną. Realny wzrost dochodu rozporządzalnego (czyli różnica między wzrostem płac a inflacją) pozostanie dodatni, wzmacniając trend ożywionego popytu wśród konsumentów. Niższe stopy procentowe mogą złagodzić presję finansową gospodarstw domowych, wynikającą z zobowiązań kredytów hipotecznych o zmiennym oprocentowaniu oraz zmniejszyć ich potrzebę oszczędzania.Europejscy konsumenci są bardziej wrażliwi cenowo na wydatki związane z podróżami. Coraz częściej wybierają tańsze lub mniej zatłoczone alternatywy dla popularnych destynacji turystycznych. Dla przykładu, Dublin odnotowuje wyższy wzrost transakcji hotelowych w porównaniu z Londynem, a Kopenhaga wyprzedza pod tym względem Amsterdam. Podobnie Sztokholm nazywany ”Wenecją Północy”, zyskuje na popularności w porównaniu z włoskim „miastem na wodzie”, natomiast Sewilla stanowi atrakcyjną alternatywę dla Madrytu. Podróże regionalne, szczególnie w obrębie Europy, dominują w transgranicznych wydatkach na hotele.Budżet na doświadczenia i niezapomniane przeżycia utrzymuje się na wysokim poziomie. Spadające stopy procentowe przyczynią się jednak do zmian w koszykach zakupowych konsumentów i wzrostu wydatków w kategorii artykułów takich jak elektronika, meble i sprzęt AGD. Europejscy konsumenci wciąż szukają dobrych okazji - innowacje oraz cyfryzacja w handlu detalicznym zapewniają im szerszy wybór, a firmom umożliwiają poprawę efektywności.Globalny rynek pracy, w tym Europa, odnotowuje znaczny wzrost liczby kobiet powracających na rynek pracy, który znany jest również jako zjawisko „SHEeconomy”. Prawie wszystkie analizowane gospodarki europejskie odnotowały dynamiczny wzrost współczynnika aktywności zawodowej kobiet, napędzany m.in. przez bardziej elastyczną organizację pracy, wyrównywanie szans i możliwości rozwoju oraz tworzenie nowych miejsc pracy w takich branżach jak edukacja czy opieka zdrowotna. W Polsce w 2023 r. wskaźnik aktywności zawodowej kobiet w wieku 25-54 lat wzrósł o 5,32 p.p. w stosunku do 2019 r.