Jest nowy ranking detalistów: które marki Polacy oceniają najlepiej?

Właśnie pojawił się najświeższy ranking OC&C Retail Proposition Index 2024, a w nim tradycyjnie już ranking detalistów, którzy cieszą się wśród Polaków najlepszymi opiniami. Jednocześnie autorzy opracowania próbują znaleźć odpowiedź na pytanie o kwestie, które marki detaliczne powinny uwzględnić w strategiach na przyszły rok tak, aby odpowiadać na potrzeby jak najszerszego grona konsumentów.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jakimi priorytetami kierują się polscy konsumenci?

Co liczy się oprócz atrakcyjnej ceny?

Na jakie kwestie muszą zwracać uwagę detaliści, aby odnieść sukces w kolejnych latach?

Priorytety polskich konsumentów

Nasze wyniki wskazują, że pomimo poprawy sytuacji makroekonomicznej, konsumenci nadal zwracają szczególną uwagę na najniższe ceny. Wejście do Polski chińskich platform – Shein i Temu – zmieniło punkt odniesienia w tym obszarze. Czołowe dyskonty – Lidl i Biedronka - dotychczas intensywnie rywalizujące o palmę pierwszeństwa, nie znalazły się nawet w pierwszej dziesiątce najlepiej ocenianych sklepów – mówi Bartek Krawczyk, Partner Zarządzający OC&C Strategy Consultants Polska – Jednak aby odnieść sukces w kolejnych latach, detaliści będą musieli bardziej holistycznie podejść do swojej oferty, zwłaszcza budując propozycję wartości przez doświadczenia i ścieżkę zakupową wspierające radość i przyjemność z zakupów, wspomagane technologią.

Zakupy muszą dawać klientom radość – najlepiej dopasowaną do nich indywidualnie

Dla detalistów kluczowe może okazać się zrozumienie oczekiwań „Zetek” oraz zdefiniowanie, jak połączyć ofertę dla nich z propozycją dla pozostałych pokoleń. To wyzwanie, ale również ogromna szansa na budowanie lojalności wśród nowego pokolenia konsumentów – zauważa Bartek Krawczyk.

Strategiczne priorytety dla detalistów na 2025 rok

W porównaniu z poprzednimi latami główny ranking najlepiej ocenianych detalistów w Polsce pozostaje stabilny – Allegro i Nike trzeci rok z rzędu obronili pierwszą i drugą lokatę. Wyższe miejsca w porównaniu z zeszłorocznym raportem zdobyły: Ikea (awans z 6. na 5.), Hebe (z 8. na 6.) czy 4F (z 9. na 7.).Nowością w zestawieniu ogólnym jest marka Zooplus (wysoko oceniana za łatwy proces zakupowy oraz obsługę klienta), a największym nieobecnym w pierwszej dziesiątce została sieć dyskontów Lidl – po raz pierwszy od 2015 roku nie znalazła się w TOP10.W 2024 roku Polacy kontynuowali ostrożne i przemyślane podejście do zakupów, dostosowując swoje priorytety do zmieniających się realiów gospodarczych. Wysoka inflacja oraz ogólna niepewność ekonomiczna sprawiły, że poszukiwanie najlepszej oferty cenowej stało się jednym z podstawowych kryteriów w podejmowaniu decyzji zakupowych. Skorzystały na tym platformy zakupowe ze wschodu – Temu, AliExpress czy Shein to niekwestionowani liderzy rankingu niskich cen.Jednak, jak wskazują wyniki raportu OC&C Retail Proposition Index 2024, już niedługo najniższa cena nie będzie jedynym wyznacznikiem lojalności konsumentów . Klienci coraz częściej wymagają, aby łączyć ją z radością i przyjemnością całego procesu zakupowego. Widzimy też, że konsumenci zaczynają postrzegać wartość oferowaną przez detalistów nie tylko poprzez aspekt ceny, ale również jakości.Oczekiwania konsumentów zmieniają się i znaczenie technologii rośnie. Nowi gracze, tacy jak Shein i Temu, wyznaczają nowe standardy – oferują zaawansowane narzędzia do personalizacji zakupów. Ich algorytmy, analizujące preferencje użytkowników, aktywnie sugerują konsumentom najbardziej dopasowane produkty oraz proponują promocje w czasie rzeczywistym.Sieć sklepów Żabka i jej aplikacja Żappka są bardzo dobrym polskim przykładem, jak rozwijać zaawansowane rozwiązania technologiczne, które wspierają wygodę klientów i wprowadzają do całego procesu trochę zabawy. Aż 7 mln użytkowników aktywnie korzysta z aplikacji mobilnej Żabki, ponieważ znajdują w niej zarówno program lojalnościowy, spersonalizowane kupony oraz promocje, jak i sezonowo udostępniane gry interaktywne. Z kolei rozwijana sieć sklepów autonomicznych Żabka Nano jest unikalnym projektem nawet na skalę światową, który umożliwia zakupy o dowolnej porze dnia, w pełni samodzielnie i bez konieczności wchodzenia w interakcje z innymi ludźmi.Powyższe elementy propozycji są zwłaszcza istotne dla pokolenia Z, którego rola wśród konsumentów rośnie. Ta generacja wyraźnie różni się pod względem społecznym od pozostałych, zwłaszcza w kwestii podejścia do zakładania rodziny i wchodzenia w związki. Przekłada się to na inne podejście do zakupów i inne oczekiwania wobec marek detalicznych - znacznie większą koncentrację na własnych potrzebach, przyjemności i indywidualizmie, a mniejszą na przykład na szerokości asortymentu.Przykładem marki, która skutecznie trafia w potrzeby pokolenia Z, jest np. Zalando. Firma łączy ofertę nowych produktów z rozwiązaniami second-hand, co odpowiada na rosnącą świadomość ekologiczną młodszych konsumentów, a także posiada rozwiązania technologiczne personalizujące doświadczenie zakupowe. Także wspomniana już Żabka, dzięki swoim innowacjom, jest jedną z najlepiej ocenianych przez pokolenie Z marek detalicznych.Detaliści, chcąc skutecznie konkurować na rynku, powinni skupić się na trzech kluczowych obszarach. Po pierwsze, zapewnić unikalną propozycję wartości, rozumianej jako połączenie ceny i jakości, przynajmniej w części swojej oferty. Po drugie, inwestować w technologie i angażujące przestrzenie handlowe wspierające zindywidualizowane doświadczenia zakupowe i dostarczanie przyjemności z zakupów. Po trzecie, zweryfikować, gdzie i w jakim stopniu mogą dostosować ofertę do potrzeb pokolenia Z, bez utraty klientów pozostałych pokoleń. Młodsi konsumenci cenią personalizację, autentyczność marek oraz zrównoważony rozwój.