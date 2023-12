Polacy porzucili hipermarkety, teraz liczą się dyskonty?

Pojawiły się wyniki najnowszego raportu Inquiry "Zakupy spożywcze Polaków 2023". Opracowanie rzucające światło na zachowania konsumentów kupujących żywność prowadzi do konstatacji, że zdecydowanie najpopularniejszym obecnie formatem sklepu są dyskonty. Interesujących wniosków jest jednak znacznie więcej.

Zakupy spożywcze to nasza codzienność. Okazuje się, że e-commerce w tym przypadku to nadal nisza, z której wiele osób jeszcze nie skorzystało, choć inne technologie zostały docenione. Na rynku dominują dyskonty, które mają na tyle szeroką i konkurencyjną ofertę, że stały się miejscem pierwszego wyboru. Co ciekawe, Polacy są otwarci na nowe technologie, ułatwiające im codzienne zakupy, co widzimy wyraźnie po popularności kas samoobsługowych czy aplikacji. Warto również poszerzać ofertę produktów specjalistycznych, na które zapotrzebowanie będzie coraz większe – od produktów bezglutenowych, bez laktozy do wegańskich i roślinnych zamienników mięsa. W oczach polskich konsumentów, oferta w tej dziedzinie nadal nie jest wystarczająca – mówi Agnieszka Górnicka, prezeska firmy Inquiry.

Jak wynika z badania przeprowadzonego przez agencję Inquiry, Polacy wyraźnie preferują dyskonty – aż 8 na 10 badanych regularnie odwiedza je przynajmniej raz w tygodniu. To jednak nie jest jedyne miejsce zakupów - 2/3 z nas często zagląda do hipermarketów i supermarketów, co czwarty regularnie odwiedza lokalne sklepy osiedlowe, a połowa Polaków minimum raz w tygodniu wybiera sklepy specjalistyczne, np. mięsne czy warzywne. Nadal ponad połowa badanych nigdy nie zdecydowała się na zakupy spożywcze przez internet.Co więcej, Polacy wybierają dyskonty przy wszystkich okazjach. Robią w nich duże zakupy spożywcze, np. zapasy na cały tydzień (70% respondentów), mniejsze zakupy codzienne (ponad 50%), a także zakupy na specjalne okazje (59%).Hipermarkety i supermarkety także cieszą się popularnością, jednak wyraźnie przegrywają z dyskontami (duże zakupy 31%, zakupy wynikające ze specjalnej okazji 32%). Lokalne sklepy osiedlowe odwiedzamy w sytuacji, gdy akurat zabraknie nam jakiegoś produktu, choć część z nas nawet wtedy kieruje swoje kroki do wspomnianych już dyskontów.Oferta artykułów spożywczych dostępna obecnie w sklepach jest oceniana na ogół dobrze. Większość osób wyraża zadowolenie z asortymentu nabiału, produktów sypkich, kawy, herbaty, słodyczy, a także owoców i warzyw. Badanie Inquiry wykazuje pewne braki w niektórych kategoriach produktowych, gdzie dostępna oferta nie spełnia oczekiwań – tu wymienić można m.in. dania gotowe, artykuły o charakterze tradycyjnym/regionalnym, ryby i owoce morza. Najniższe oceny otrzymała oferta produktów bezglutenowych, bez laktozy oraz wegańskich i wegetariańskich.Z innych badań wiemy, że dla większości Polaków podstawowym kryterium wyboru produktów jest cena – ale nie jedynym. Kupując produkty spożywcze, zwracamy uwagę na skład produktów, szczególnie na zawartość one sztucznych ulepszaczy i wzmacniaczy smaku (deklaracje 65% ankietowanych). Równie ważne są dla nas korzyści zdrowotne (60%) oraz niska zawartość cukru (59%). Polacy sprawdzają także pochodzenie produktu (lokalny/regionalny) i zawartość tłuszczu (ponad 50% respondentów). Warto zaznaczyć, że kobiety częściej niż mężczyźni zwracają uwagę na prozdrowotne właściwości kupowanych artykułów (65% vs 54%), ich skład i wpływ na środowisko. Kwestia składu produktu jest zdecydowanie ważniejsza dla osób powyżej 35 roku życia – młodsze pokolenia zazwyczaj pomijają ten aspekt dokonując zakupów.W ostatnim czasie możemy zaobserwować rozwój oferty różnego rodzaju dań gotowych. Co czwarty z badanych kupuje je minimum raz w tygodniu. Największą popularnością cieszą się dania mączne takie jak pierogi, krokiety, pyzy (63% respondentów kupujących dania gotowe). Po gotowe posiłki sięgają przeważnie mężczyźni oraz młodsi konsumenci – najczęściej w dyskontach.Bardzo ważny wątek dotyczy dań wegańskich i wegetariańskich, Choć odsetek zadeklarowanych wegetarian i wegan jest nadal niski, to niemal połowa badanych sięga po takie produkty od czasu do czasu (46% ogółu), Najczęściej poszukiwaną kategorią są pasty, pasztety, hummus i itp. W grupie osób w wieku 55+ lat jest to jednak niemal 2/3 badanych! Główną motywacją jest tutaj troska o zdrowie.Badanie Inquiry pokazuje także stosunek Polaków do obecnych w sklepach spożywczych nowych technologii, które ułatwiają im codzienne zakupy. Aż 88% respondentów miało do czynienia ze sklepami posiadającymi kasy samoobsługowe, a 82% chociaż raz z nich skorzystało. Choć trend ten dotyczy przeważnie mieszkańców dużych miast oraz osób młodszych, to jednak starsi konsumenci wcale nie wypadają na ich tle dużo gorzej.Podczas gdy 75% grupy w wielu 18-24 lata korzysta z kas samoobsługowych minimum raz na tydzień, w najstarszej grupie (powyżej 55 roku życia) robi to 68% badanych. Okazuje się, że wprowadzone przez sklepy udogodnienie jest osiągalne dla każdego, niezależnie od poziomu technologicznego zaawansowania. Kasy samoobsługowe doceniamy przede wszystkim za wygodę (81% badanych) oraz bezpieczny sposób dokonywania płatności (83%).