Szokujące prognozy Saxo Banku na 2024 rok

Spokojna droga, którą świat przebył od czasu Wielkiego Kryzysu Finansowego, ze stabilną geopolityką, niską inflacją i niskimi stopami procentowymi, została zakłócona w latach pandemii, a decydenci i inwestorzy postawili na powrót do "starej normalności". W 2024 roku staje się jasne, że gładka droga dobiega końca, wysyłając świat w niebezpiecznie niepewną przyszłość. Szokujące Prognozy na rok 2024 dotyczą tego, jak świat poradzi sobie z ostatecznym końcem "starej normalności" i jak nowe technologie rozwiązują stare problemy, jednocześnie tworząc nowe, być może bardziej niebezpieczne dylematy.

Z ropą za 150$, Saudyjczycy kupują markę Ligi Mistrzów

Z ropą za 150$, Saudyjczycy kupują markę Ligi Mistrzów

Leki na otyłość sprawiają, że ludzie przestają ćwiczyć

Świat dotknięty poważnym kryzysem zdrowotnym, ponieważ leki na otyłość sprawiają, że ludzie przestają ćwiczyć

Koniec kapitalizmu w USA

Koniec kapitalizmu w USA

Ole Hansen & Kim Cramer LarssonOśmielona rosnącymi cenami ropy naftowej Arabia Saudyjska robi furorę na arenie międzynarodowej, tworząc Ligę Mistrzów Świata po udanym zakupie marki Ligi Mistrzów UEFA.Radykalna restrukturyzacja gospodarki Arabii Saudyjskiej, polegająca na uniezależnieniu się od dochodów z ropy naftowej i przekształceniu się w potęgę turystyczną, rekreacyjną i rozrywkową, zyskuje dodatkowy impuls dzięki gwałtownemu wzrostowi cen ropy naftowej, które osiągają poziom $150 za baryłkę około połowy roku. Dzieje się tak dzięki silniejszemu niż oczekiwano popytowi, gdy zielona transformacja zaczyna słabnąć z powodu rosnących kosztów oraz po tym, jak OPEC+, na czele z Arabią Saudyjską, utrzymuje silną kontrolę nad podażą.W ostatnich latach saudyjski książę Mohammed bin Salman, znany entuzjasta piłki nożnej, nadzorował modernizację Saudi Pro League, koncentrując się na poprawie wyników na boisku poprzez pozyskiwanie światowej klasy graczy, aby stać się jedną z 10 najlepszych lig piłkarskich na świecie. Jednak wraz z rosnącymi przychodami z ropy naftowej, MBS dostrzega doskonałą okazję, aby pójść o krok dalej i, przy wsparciu FIFA, Królestwo rozpoczyna udaną próbę zakupu Ligi Mistrzów UEFA, jednego z najbardziej prestiżowych turniejów piłkarskich na świecie.Mając klucze do cenionych rozgrywek piłkarskich, Saudyjczycy natychmiast przystępują do przekształcenia ich w globalne rozgrywki klubowe, które FIFA, pomimo oferowania nagród pieniężnych w wysokości $150 milionów, próbowała już ustanowić. Nie udało jej się to ze względu na opór UEFA i Europejskiego Stowarzyszenia Klubów, a także największych klubów w Europie, obawiających się ryzyka przemęczenia zawodników. Jednak wraz z przejęciem przez Saudyjczyków, nowa oferta osiąga poziom, na którym duże kluby nie mogą odmówić, zwłaszcza po zaoferowaniu pieniędzy dla wszystkich 220 wiodących klubów pod parasolem Europejskiego Stowarzyszenia Klubów. Światowa Liga Mistrzów FIFA staje się rzeczywistością, a znaczna liczba meczów rozgrywana jest w Rijadzie. Nowe rozgrywki składają się z 48 drużyn, przy czym kluby europejskie, podobnie jak w obecnym formacie Ligi Mistrzów UEFA, mają zagwarantowane 32 miejsca, Azja / Bliski Wschód, Afryka i obie Ameryki otrzymują po pięć miejsc w turnieju, a pozostałe trafiają do Oceanii.Cena akcji Manchesteru United podwaja się, a cena ropy Brent wzrasta do $150 za baryłkę.Charu Chanana & Peter GarnryLeki na otyłość GLP-1 są postrzegane jako rozwiązanie światowej epidemii otyłości, ale łatwość zażywania pigułek sprawia, że ludzie przestają ćwiczyć i zwiększają spożycie fast foodów. Ponieważ podaż GLP-1 nie zaspokoi popytu w 2024 r., na świecie nastąpi wzrost wskaźników otyłości i związanych z nią problemów zdrowotnych, co doprowadzi do obniżenia globalnej produktywności.Cudowny lek na otyłość GLP-1 zaskoczył wszystkich na świecie, ale co najważniejsze, obietnica walki z otyłością spowodowała wzrost popytu, jakiego przemysł farmaceutyczny nigdy wcześniej nie widział. Oczekuje się, że rynek leków GLP-1 osiągnie wartość USD 71 miliardów w 2032 roku, a oczekiwania dotyczące szybkiego wzrostu i rentowności już sprawiły, że Novo Nordisk stał się najbardziej wartościową europejską spółką notowaną na giełdzie. Niedawno dwa badania wykazały, że lek GLP-1 zmniejsza również ryzyko chorób serca i ogranicza postęp zaburzeń czynności nerek u osób z przewlekłą chorobą nerek.Wraz ze wzrostem podaży leków na otyłość GLP-1, ich ceny spadają, a rządy decydują się uznać je za kluczowe dla poprawy zdrowia i powstrzymania epidemii otyłości. Uzasadnieniem jest to, że zwalczając epidemię otyłości, rządy mogą obniżyć koszty w innych obszarach systemu opieki zdrowotnej, ponieważ ogólny stan zdrowia ulegnie poprawie, a choroby drugiego stopnia związane z otyłością zostaną ograniczone, co zwiększy globalną produktywność. Te powszechne korzyści sugerują, że ujęcie ich w ubezpieczeniach może być prawdopodobne, co oznaczałoby znaczny wzrost popytu.Jednak może wydarzyć się tak, że podaż leków na otyłość GLP-1 nie jest w stanie zaspokoić powszechnego popytu, a pacjenci muszą czekać latami na zastrzyki. W międzyczasie przestają ćwiczyć lub przestrzegać zdrowej diety, skoro teraz pigułka może utrzymać wagę w ryzach, napędzając poważny kryzys zdrowotny. Globalne wskaźniki otyłości wśród dorosłych wzrosną z obecnych 39% do 45% w 2024 r., przynosząc szereg innych skutków ubocznych, takich jak wzrost zachorowalności na cukrzycę, a nawet gwałtowny wzrost chorób serca, więcej urazów z powodu zmniejszonej siły mięśni i ogólne zmniejszenie wydajności układu odpornościowego. Zwiększona liczba chorób i dni chorobowych sprawia, że globalna produktywność spada.Branża żywności przetworzonej odnotowuje znaczny wzrost popytu, a ceny akcji McDonalds i Coca-Cola przewyższają wyniki rynków o 60%.Althea SpinozziRząd USA jest zmuszony do gwałtownego zwiększenia wydatków fiskalnych w związku z wyborami w 2024 r., aby utrzymać gospodarkę i uniknąć niepokojów społecznych. Ze względu na utrzymującą się presję inflacyjną i repatriację kapitału przez inwestorów zagranicznych, popyt na amerykańskie obligacje skarbowe pozostaje słaby, powodując wzrost ich rentowności. W desperackiej próbie normalizacji kosztów pożyczek, rząd USA zwalnia dochody z obligacji skarbowych z podatku.Coraz bardziej niepewne środowisko geopolityczne zmusza rząd USA do zwiększania wydatków na obronność, podczas gdy Rezerwa Federalna kontynuuje zaostrzanie warunków finansowych w obliczu drugiej fali inflacji. Aby uniknąć niepokojów społecznych, Kongres jest zmuszony do zwiększenia wydatków fiskalnych.W obliczu szybkiego wzrostu deficytu budżetowego powyżej 10% PKB, czyli poziomu, który przez ostatnie sto lat został przekroczony jedynie podczas II wojny światowej i pandemii koronawirusa, rząd musi pilnie zwiększyć popyt na amerykańskie obligacje skarbowe. Uwaga skupia się na rynku akcji, gdzie "Siedmiu Wspaniałych" stało się obecnie dwunastoma, dzięki przegapionemu spowolnieniu i rządowym programom wsparcia skierowanym do pożyczkodawców i właścicieli domów. Do klubu dołączają Eli Lilly, Novo Nordisk, Visa, JPMorgan Chase, LVMH, ASML i TSMC. Gdy "Dwunastu Tytanów" zwielokrotnia swoje wyceny w ciągu kilku miesięcy, nierówności między inwestorami i nie-inwestorami rosną.Rząd USA rozumie, że stabilność polityczna zależy od jego zdolności do dalszego finansowania ogromnego deficytu poprzez większą emisję obligacji skarbowych, a tym samym niższe stopy procentowe. W związku z tym kluczowe staje się zwiększenie krajowej atrakcyjności amerykańskich obligacji skarbowych w porównaniu z akcjami. Pod silną presją ze strony Białego Domu Kongres zwolnił z podatku zyski kapitałowe i odsetki od amerykańskich obligacji skarbowych. Gdy dług publiczny znajduje się w rękach inwestorów krajowych, koszt finansowania staje się mniej zmienny.Ten dramatyczny ruch oznacza koniec kapitalizmu, ponieważ pieniądze przechodzą od prywatnych korporacji do społeczeństwa, a posiadanie bardziej ryzykownych aktywów staje się droższe. Wbrew intuicji, "Dwunastu Tytanów" umacnia swoją dominację na rynku, ponieważ korzystają z długoterminowych niższych kosztów finansowania, podczas gdy reszta rynku akcji załamuje się. Pomimo niepowodzenia rządu w rozwiązaniu problemu nierówności, niższe koszty pożyczek wygaszają niepokoje społeczne. Następuje długi okres nacjonalizacji i interwencji rządu w krytycznych sektorach, które walczą o przyciągnięcie kapitału.Amerykańskie obligacje skarbowe zyskują na wartości we wszystkich okresach, a krzywa rentowności spłaszcza się, ponieważ inwestorzy mogą zablokować najwyższe zyski od dziesięcioleci bez obciążeń podatkowych. Rynek akcji spada, ale wybrana grupa spółek bogatych w gotówkę korzysta z odwróconej krzywej dochodowości.