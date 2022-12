Szokujące Prognozy Saxo Banku… które okazały się nie tak szokujące

W tym tygodniu Saxo Bank tradycyjnie opublikuje swoje Szokujące Prognozy na nadchodzący rok. Celem tej publikacji nigdy nie było formułowanie prognoz, które się sprawdzą - miały one być przede wszystkim "szokujące". Mimo to niekiedy prawdziwe życie dogania prognozy i staje się tak bardzo szokujące, że przewidywania okazują się prawdziwe. Przejrzeliśmy nasze archiwa, aby sprawdzić, które z dotychczasowych Szokujących Prognoz okazały się znacznie bliższe prawdy niż przewidywano.

Wszystkie duże ruchy na rynku wywoływane są czynnikami, które przekraczają oczekiwania - niekiedy w szokującym stopniu. Przepowiadanie przyszłości z takim nastawieniem stanowi podstawę naszych corocznych Szokujących Prognoz, ponieważ staramy się zasugerować, które z wydarzeń, które obecnie wydają się mało prawdopodobne, mogą mieć poważne następstwa i wywołać szok na świecie i na rynkach finansowych – a przy tym zmusić nas do myślenia w mniej ortodoksyjny sposób - mówi John J. Hardy, dyrektor ds. strategii rynków walutowych w Saxo Banku.

Szokujące Prognozy nie są naszymi bazowymi prognozami dotyczącymi wydarzeń w nadchodzącym roku. To raczej ćwiczenie prowokujące do myślenia o tym, jakie nieprzewidziane wydarzenia mogłyby wstrząsnąć światem i rynkami finansowymi – tłumaczy Hardy.

Szokująca Prognoza na 2013 r.: Korekta ceny złota do 1 200 USD za uncję

W momencie pisania, nasza prognoza zakładająca 1 200 USD sygnalizowała spadek ceny o jedną trzecią - mówi Ole S. Hansen, dyrektor ds. strategii rynków towarowych, który w 2013 r. sformułował pierwszą poprawną Szokującą Prognozę.



- W 2013 r. cena złota uległa korekcie do 1 200 USD za uncję, a faktycznie zeszła poniżej tego poziomu, ponieważ inwestorzy coraz bardziej skupiali się na akcjach i dolarze, gdy banki centralne wspierały ożywienie globalnego wzrostu gospodarczego po światowym kryzysie finansowym. Głównym czynnikiem było pokonanie kluczowego wsparcia na poziomie 1 525 USD w kwietniu 2013 r. - ruch, który w naszym mniemaniu podwyższył ryzyko bessy, sprowadzającej cenę w dół w kierunku 1 100 USD – mówi Hansen.

Które prognozy Saxo Banku okazały się nie tak szokujące? Prognoza na 2022 rok - plan odejścia od paliw kopalnych odłożony na boczny tor - sprawdziła się aż nadto, ze względu na nieprzewidzianą inwazję Rosji na Ukrainę.

Szokująca Prognoza na 2015 r.: brexit w 2017 r.

Mieliśmy bardzo silne poczucie, że zjawisko „głosowania przeciwko” pojawi się zarówno podczas wyborów w Stanach Zjednoczonych, jak i ostatecznie podczas głosowania w sprawie brexitu - wspomina Steen Jakobsen, dyrektor ds. inwestycji w Saxo Banku.- Do pewnego stopnia prawidłowo przewidzieliśmy „zerwanie umowy społecznej” - co oznaczało, że społeczeństwo jako takie nie odnosiło już korzyści z polityki pieniężnej, przez co luka dotycząca równości była coraz większa.



- Termin okazał się przedwczesny, ale kontekst i rozumowanie były całkowicie poprawne. Nie było możliwe naprawienie rozłamu w Partii Konserwatywnej, a modus operandi polegający na traktowaniu elektoratu z góry był rażącym błędem, na którym oparliśmy naszą prognozę.

Szokująca Prognoza na 2017 r.: Ogromne zyski bitcoina i hossa kryptowalutowa

Szokująca Prognoza na 2018 r.: Skoki zmienności po błyskawicznym krachu na rynkach akcji

Nie mieliśmy do czynienia z jednorazowym spadkiem o 25%, jak miało to miejsce w 1987 r., a z dwoma dramatycznymi wydarzeniami w 2018 r., które potwierdziły nasze założenia - mówi Peter Garnry, dyrektor ds. strategii rynków akcji.



- Wpadliśmy na pomysł dotyczący tej Szokującej Prognozy pod koniec 2017 r., ponieważ rok miał się zakończyć zaskakująco niską zmiennością, a bitcoin z poziomu nieco poniżej 1 000 USD pod koniec 2016 r. umocnił się do około 10 000 USD w listopadzie 2017 r. (cena bitcoina ostatecznie wzrosła do prawie 20 000 USD przed końcem roku). Wszyscy spekulowali na bitcoinie, a sprzedaż zmienności walut i akcji promowano jako łatwy, przewidywalny pieniądz. Przez to właśnie zaczęliśmy mieć dziwne przeczucie, że cała ta euforia i tego rodzaju pozycje mogą mieć dramatyczne skutki, jeżeli warunki choćby w najmniejszym stopniu ulegną zmianie.

Tzw. Volmageddon w lutym 2018 r. niemal całkowicie zmiótł z rynku fundusze strategii krótkiej zmienności, w tym niektóre słynne fundusze notowane na giełdzie, ponieważ indeks VIX eksplodował z 13,64 do 50,30 w ciągu zaledwie dwóch sesji handlowych. Wydarzenie to zmieniło podejście do strategii krótkiej zmienności w kolejnych latach. Później, w 2018 r., rynek próbował przekazać Fed, że popełnia błąd polityczny, podwyższając stopy procentowe, ponieważ stan gospodarki ulegał pogorszeniu. Doprowadziło to do przeceny o 20% od szczytu w październiku do dna w ramach jednej sesji 26 grudnia 2018 r., przy czym najbardziej dramatyczne sesje handlowe miały miejsce w okresie świąt Bożego Narodzenia, gdy nastąpił spadek płynności. Te dramatyczne wydarzenia utorowały drogę szalonemu najazdowi byków w 2019 r., gdy inwestorzy ponownie zapomnieli o wszystkim, co dotyczy ryzyka.

Szokująca Prognoza na 2022 r.: Plan odejścia od paliw kopalnych odłożony na boczny tor

W listopadzie ubiegłego roku nie byliśmy w stanie przewidzieć, że świat galopuje w kierunku kryzysu energetycznego wywołanego przez wojnę Rosji w Ukrainie - mówi Ole S. Hansen, dyrektor ds. strategii rynków towarowych, tłumacząc, w jaki sposób doszedł do wniosku, że w 2022 r. paliwa kopalne ponownie zyskają na znaczeniu.



- Brak inwestycji i coraz pilniejsza potrzeba wsparcia gazu kosztem węgla doprowadziły do prognozy zatytułowanej „Plan odejścia od paliw kopalnych odłożony na boczny tor, która zasadniczo przewidywała bardziej przyjazne dla inwestorów środowisko w odniesieniu do (dotychczas) niechlubnych inwestycji w tzw. produkcję brudnej energii. Działanie to wsparło decyzję UE o zaklasyfikowaniu gazu i energii jądrowej jako zielonych inwestycji – mówi Hansen.

Jak wypadną Szokujące Prognozy na 2023 rok?

Pomyśleliśmy, że ciekawie byłoby cofnąć się w czasie i zobaczyć, które z dotychczasowych przewidywań się sprawdziły, mimo iż prawda nie stanowi miary sukcesu tych prognoz:W Szokujących Prognozach na 2015 r. nasz zespół analityków pisał, że Partia Niepodległości Zjednoczonego Królestwa (UKIP) zdobędzie 25% głosów w skali kraju w brytyjskich wyborach powszechnych 7 maja 2015 r., nieoczekiwanie stając się trzecią największą partią w parlamencie. UKIP miała stać się koalicjantem Partii Konserwatywnej Davida Camerona i ogłosić planowane referendum w sprawie członkostwa Wielkiej Brytanii w UE w 2017 r. Rentowności brytyjskich obligacji skarbowych miały gwałtownie wzrosnąć.Nie do końca trafiliśmy z terminem, jednak prognoza dotycząca okoliczności okazała się całkiem trafna.Kiedy kryptowaluty, w szczególności bitcoin, zaczęły przyciągać uwagę opinii publicznej, nasz zespół analityków przewidział, że ówczesna wiodąca kryptowaluta znacząco zyska na wartości. Uzasadnieniem były nadmierne wydatki administracji Trumpa, powodujące wzrost i tak już wysokiego długu krajowego i gwałtowny wzrost inflacji. W połączeniu z faktem, iż świat chciał odejść od walut banków centralnych, bitcoin stałby się preferowaną alternatywą. Szokująca Prognoza okazała się aż nadto trafna: w szczytowym momencie w 2017 r. cena bitcoina osiągnęła niemal 20 tys. USD.Jednak prognoza nie do końca poprawnie określiła okoliczności tego zdarzenia. Wynikało to nie tyle z makroekonomicznych zmian podczas ery Trumpa, a ze spekulacji wokół bitcoina, które napędzały jego początkowy skokowy wzrost. Biorąc jednak pod uwagę późniejsze wzrosty kryptowalut, w szczególności bitcoina w 2021 r., uzasadnienie przedstawione w Szokującej Prognozie na 2017 r. okazało się trafne.Garnry twierdzi, że zmienność rozpoczęła się w lutym i zakończyła się w dramatyczny sposób w okresie świąt Bożego Narodzenia:Wraz z nadchodzącym 2022 r. Ole S. Hansen, dyrektor ds. strategii rynków towarowych, pisał, że politycy odsuną cele klimatyczne na dalszy plan i będą wspierać inwestycje w paliwa kopalne, aby walczyć z inflacją i ryzykiem niepokojów społecznych, a równocześnie przemyśleć drogę do niskoemisyjnej przyszłości.Ta nadrzędna prognoza również się sprawdziła - niestety aż nadto, ze względu na nieprzewidzianą inwazję Rosji na Ukrainę.Nie wszystkie przewidywania naszego zespołu analityków się sprawdzają, można jednak mieć pewność, że będą one interesujące. Najnowsze Szokujące Prognozy pojawią się na stronie Saxo Banku już w tym tygodniu.