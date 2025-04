Impulsywne zakupy domeną mężczyzn

Mężczyźni częściej niż kobiety dokonują impulsywnych zakupów - wynika z badania "Finanse w parach 2025", zrealizowanego na zlecenie Krajowego Rejestru Długów. Natomiast kobiety częściej żałują podjętych decyzji zakupowych.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Kto najczęściej ulega impulsywnym zakupom?

Dlaczego zakupy pod wpływem impulsu mogą skończyć się długami?

Dlaczego młodzi ludzie są bardziej skłonni do impulsywnych zakupów?



Jak widać, zachowania zakupowe różnią się w zależności od płci. Mężczyźni często podejmują decyzje szybciej i bardziej spontanicznie, natomiast kobiety są bardziej skłonne do analizowania swoich wyborów po fakcie. Przedstawiciele obu płci zgadzają się natomiast, że kobiety częściej wydają pieniądze na ubrania, kosmetyki i buty, podczas gdy mężczyźni z reguły dokonują impulsywnych zakupów sprzętu elektronicznego i gadżetów – komentuje Adam Łącki, prezes Zarządu Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej.

Młodzi ludzie bardziej podatni na emocjonalne zakupy Najbardziej skłonne do impulsywnych zakupów są osoby w wieku 18-24 lat – aż 48,5 proc. z nich przyznało, że wydało przynajmniej 500 zł pod wpływem chwili. Natomiast tylko co czwarty młody człowiek żałował takiego zakupu.

Gdy przyjemność kończy się długiem

Impulsywne zakupy często kończą się długami, które później trafiają do windykacji. Dotyczy to nie tylko osób, które sfinansowały je kredytem ratalnym czy pożyczką. Czasami wydanie większej gotówki na coś nieplanowanego sprawia, że brakuje pieniędzy na bieżące zobowiązania. Dłużnicy tłumaczą, że nie przewidzieli skutków takiego wydatku. Kobiety częściej żałują swoich decyzji i są bardziej otwarte na rozmowę, mężczyźni częściej unikają kontaktu. Niezależnie od płci, impulsywne zakupy mogą prowadzić do realnych problemów finansowych – zwraca uwagę Jakub Kostecki, prezes Zarządu firmy windykacyjnej Kaczmarski Inkasso.

Kobiety częściej żałują swoich decyzji zakupowych Kobiety są bardziej skłonne do refleksji nad swoimi decyzjami zakupowymi – 29 proc. z nich przyznało, że żałowało takiego wydatku, w porównaniu do 26 proc. mężczyzn.

Najmłodsi ulegają najczęściej

Młodsze pokolenia są bardziej podatne na bodźce marketingowe i emocjonalne zakupy. Dodatkowo, w tym wieku często nie posiadają jeszcze ugruntowanych nawyków finansowych, co może prowadzić do częstszych impulsywnych decyzji. Wiele z tych osób uczy się lub studiuje i jest jeszcze „na garnuszku rodziców”, co sprawia, że de facto dysponują nie swoimi pieniędzmi. Nie odczuwają zatem jakichkolwiek wyrzutów sumienia związanych z zakupami – zauważa Jakub Kostecki.

Wykształcenie i miejsce zamieszkania też mają znaczenie

To nie tylko problem konsumentów

Wnioski z tych badań mają również odniesienie do finansów mikroprzedsiębiorstw, gdzie granica między wydatkami prywatnymi a firmowymi często się zaciera. W praktyce oznacza to, że zakup dokonany pod wpływem chwili – np. nowy telefon czy drogi sprzęt RTV – potrafi obciążyć firmowy budżet równie mocno jak prywatny. W efekcie może to prowadzić do opóźnień w rozliczeniach z kontrahentami, utraty wiarygodności lub konieczności sięgania po kosztowne finansowanie zewnętrzne – podkreśla Sandra Czerwińska, ekspertka Rzetelnej Firmy.

