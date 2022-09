Zachowania konsumentów: nowy rok szkolny jak papierek lakmusowy

Początek nowego roku szkolnego to tradycyjnie już czas wzmożonych wydatków. Ten istotny z punktu widzenia sprzedaży detalicznej okres stał się swoistego rodzaju papierkiem lakmusowym - wskaźnikiem obrazującym kondycję konsumentów. Co można o niej powiedzieć? Odpowiedzi na to pytanie dostarcza Mastercard SpendingPulse™.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Do jakich wniosków prowadzi analiza trendów zakupowych?

W którym z krajów wzrost sprzedaży w ujęciu rocznym będzie szczególnie duży?

Jakie trendy detaliczne będą zaznaczać swoją obecność na rynku?

Okres kompletowania szkolnych wyprawek, to niezmiennie jeden z najistotniejszych momentów zakupowych dla sektora sprzedaży detalicznej, który z biegiem czasu stał się kluczowym wskaźnikiem kondycji konsumentów. Mastercard SpendingPulse wskazuje na wysoki poziom wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego, w szczególności w sektorze odzieżowym. W związku zwysoką inflacją, wielu konsumentów przedłoży wydatki na doświadczenia, takie jak podróże czy wyjścia do restauracji, nad zakup trwałych dóbr materialnych m.in. artykułów gospodarstwa domowego” – komentuje Natalia Lechmanova, Senior Economist w Mastercard Europe.

Trendy zakupowe w różnych sektorach:

Restauracje i branża noclegowa Przewiduje się, że rynek francuski zanotuje wzrosty w ujęciu rocznym o 25% w branży noclegowej i 14% w gastronomicznej

W ramach analizy trendów zakupowych Mastercard SpendingPulse™, która od czerwca uwzględnia również dane z Polski, firma zmierzyła poziom sprzedaży detalicznej w Europie w kluczowym okresie przygotowań do powrotu dzieci do szkoły . Analizowane dane dotyczą zakupów zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i internetowych, przy użyciu wszystkich form płatności. Analitycy Mastercard oczekują, że całkowita sprzedaż detaliczna wzrośnie w perspektywie rok do roku, a przyczynią się do tego m.in. rosnące ceny, jak i zwiększony popyt konsumencki.Przyglądając się okresowi wzmożonych wydatków na wyprawki szkolne , pomiędzy 15 sierpnia a 16 września, analitycy szacują, że wzrost sprzedaży w ujęciu rocznym będzie szczególnie duży w Hiszpanii (13%), Czechach (9,5%) oraz Wielkiej Brytanii (9,6%). W Polsce spodziewane są przyrosty na poziomie 8,4%. Największe zwyżki sprzedaży w Europie przewidywane są na dwa pierwsze weekendy września.Na podstawie tego, co konsumenci kupują podczas tegorocznego sezonu przygotowań szkolnych, wyodrębnić można następujące trendy detaliczne:Solidny wzrost na większości analizowanych rynków odnotuje sektor sprzedaży odzieży i biżuterii. Przewiduje się, że największy przyrost w pierwszej kategorii nastąpi w Polsce, gdzie branża odzieżowa odnotuje ponad 24-procentowy wzrost w skali roku. Dodatkowo, we Francji w sektorze biżuterii przewidywane są zwyżki o 30%. W Hiszpanii będzie to odpowiednio więcej o 22% i 19%.Oczekuje się, że sektory związane z turystyką, takie jak restauracje i branża noclegowa odnotują w tym okresie wzrosty. To ostatni moment na rodzinne wakacje. Przewiduje się, że rynek francuski zanotuje wzrosty w ujęciu rocznym o 25% w branży noclegowej i 14% w gastronomicznej, z kolei hiszpański sektor restauracyjny wzrośnie o 13% rok do roku. W Polsce sytuacja kształtuje się nieco inaczej. W branży noclegowej oczekiwany wzrost to 14% w ujęciu roczym, natomiast jeżeli chodzi o restauracje to spodziewane zwyżki są na poziomie tylko 0,5%.Elektronika i meble w części z analizowanych rynków nadal powinny odnotowywać spadki w ujęciu rocznym, co bezpośrednio związane jest ze spowolnieniem popytu po pandemii COVID-19. W Polsce odnotujemy spadki -8,5% rok do roku w sektorze elektroniki i -7% w sektorze meblowym. Z kolei Francja wciąż notuje wzrosty w zakresie sprzedaży mebli (16% r/r), podobnie jak Hiszpania, gdzie spodziewany jest wyjątkowy, dwucyfrowy przyrost, zarówno w sektorze elektroniki, jak również mebli (w ujęciu rocznym kolejno na poziomie 11% i 39%).