Rośnie rynek FMCG. Konsumenci więcej wydają i więcej kupują

W minionym roku wartość rodzimego rynku FMCG wzrosła o przeszło 8 proc., osiągając poziom 244 miliardów złotych. Największa w tym zasługa samych konsumentów, którzy po raz kolejny udowodnili, że pieniędzy na dobra szybkozbywalne nie szczędzą. Do zarządzania budżetem i podejmowania decyzji zakupowych nie podchodzą jednak bezrefleksyjnie. Przeciwnie - wyraźnie hołdują trendowi tzw. sprytnych zakupów.

Jakie kategorie produktów w największym stopniu wpływają na wzrost notowany na rynku FMCG?

Jakie strategie zakupowe wykorzystują polscy konsumenci?

Dlaczego nie decydują się na kupno zdrowej żywności?

W 2024 roku Polacy nie tylko wydali więcej, ale także kupili więcej. Jest to istotna informacja, ponieważ w ciągu ostatnich 2 lat rynek zmagał się ze spadkiem wolumenu. Obecnie nastroje konsumenckie oraz chęci Polaków do wydawania pieniędzy są ściśle powiązane z krótkoterminowymi zmianami inflacji. Dlatego w pierwszej połowie ubiegłego roku obserwowaliśmy ożywienie i wzrost konsumpcji, a w drugiej – spowolnienie – wyjaśnia Szymon Mordasiewicz, dyrektor zarządzający w YouGov Shopper Intelligence.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Freepik Rośnie rynek FMCG W 2024 roku polskie gospodarstwa domowe po raz kolejny zwiększyły swoje wydatki na FMCG. Wartość zakupów w dyskontach wzrosła rok do roku o ponad 10 proc., a w supermarketach i sieciowych sklepach małoformatowych – o nieco ponad 8 proc.

Kupujemy sprytnie

Od lat obserwujemy bardzo wyraźny trend tzw. sprytnych zakupów. Obecnie 73 proc. nabywców to tzw. smart shopperzy, którzy świadomie zarządzają swoimi budżetami. Ponadto dla większości konsumentów kluczowe pozostają uczciwe ceny, wysoka jakość świeżych produktów oraz atrakcyjne promocje. To właśnie te elementy realnie wpływają na konkurencyjność sklepów – podkreśla Szymon Mordasiewicz.

Zdrowie priorytetem Polaków

Polscy nabywcy coraz świadomiej podchodzą do zakupów, zwracając uwagę nie tylko na ceny, ale także na skład i wpływ produktów na zdrowie. Ten trend coraz mocniej napędza rozwój oferty ukierunkowanej na zdrowie i dobrostan fizyczny. Obecnie za szczególnie korzystne dla samopoczucia uważane są probiotyki i produkty przyjazne dla jelit (64 proc.), suplementy multiwitaminowe (55 proc.) oraz kawa (55 proc.) – wymienia Szymon Mordasiewicz.

