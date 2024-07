Smart shopping cieszy się uznaniem polskich konsumentów. Z najnowszego raportu Shopping Monitor firmy CPS GfK wynika, że już 73 proc. polskich kupujących można określić mianem smart shopperów.

Smart shopping to nie tylko sposób na oszczędzanie, ale także na inwestowanie w jakość. Sprzedawcy, którzy zrozumieją te zmiany i dostosują swoje oferty, zyskają lojalnych konsumentów, którzy doceniają przemyślane zakupy. Jak widać stawka jest bardzo wysoka bo już niemal 3 na 4 Polaków określa się mianem sprytnych nabywców – komentuje Michał Maksymiec, dyrektor ds. współpracy z sieciami detalicznymi w Consumer Panel Services GfK.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Marco Pomella z Pixabay 3 na 4 polskich konsumentów to smart shopperzy Popularność smart shoppingu w Polsce od kilku lat utrzymuje się na podobnym poziomie, ale nabywcy stają się coraz bardziej nowocześni i świadomi.

Warto podkreślić, że smart shopperzy nie zawsze będą wybierać najtańsze opcje, ale raczej te, które oferują najlepszy stosunek jakości do ceny. To delikatna granica między pozycjonowaniem sklepu, który posiada „tanie produkty” oraz tym który sprzedaje towar w „korzystnej cenie” – dodaje Michał Maksymiec.

Smart shopping to podejście, którego idea opiera się na byciu „sprytniejszym” od sprzedawcy i producenta. Tzw. sprytni nabywcy podejmują decyzje zakupowe w oparciu wiele kryteriów – poczynając od cech produktu, poprzez ich cenę, aż po faktyczną potrzebę zakupu. Kupują produkty, które są naprawdę niezbędne i nie ulegają chwilowym impulsom. To także osoby, które na zakupy udają się z listą, doskonale orientują się w cenach, biegle porównują oferty różnych produktów i sklepów, dążąc tym samym do znalezienia najlepszej okazji.Jeszcze w 2021 roku konsumentów, którzy wyróżniali się tego typu zachowaniem było 71 proc. Obecnie jest ich jeszcze więcej.Sieci nie pozostają bierne na rozwój zjawiska smart shoppingu i same – proaktywnie – próbują dotrzeć do kupujących, informując ich o bieżących promocjach. Wraz z rozwojem technologii kluczowym kanałem dotarcia stały się w tym przypadku aplikacje mobilne detalistów, które wyprzedziły tradycyjne gazetki drukowane i kolorowe cenówki na półkach sklepowych. Aplikacje stanowią obecnie 53 proc. źródeł informacji o promocjach, co oznacza wzrost o 7 punktów procentowych w porównaniu do roku 2023. Gazetki drukowane są używane przez 50 proc. konsumentów, a kolorowe cenówki na półkach przez 35 proc.Popularność smart shoppingu w Polsce od kilku lat utrzymuje się na podobnym poziomie, ale nabywcy stają się coraz bardziej nowocześni i świadomi. Technologia odgrywa kluczową rolę w tej transformacji, umożliwiając dostęp do informacji i ułatwiając podejmowanie przemyślanych decyzji zakupowych. Warto zauważyć, że aż 64 proc. smart shopperów chętnie korzysta z kas samoobsługowych, jeśli sklep oferuje taką możliwość. Ponadto, coraz większe znaczenie mają opinie i rekomendacje dotyczące produktów i usług – aż połowa konsumentów zwraca na nie uwagę, co stanowi wzrost o 10 punktów procentowych w porównaniu z 2022 rokiem. W poszukiwaniu tańszej oferty produktowej, 43 proc. nabywców nadkłada drogi i robi zakupy w miejscach bardziej oddalonych od swojego domu lub pracy.