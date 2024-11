Black Friday, czyli polowanie na okazje ze zwrotem towaru w tle

Black Friday zbliża się wielkimi krokami. Ostatni piątek listopada to święto tych, którzy poszukują atrakcyjnych cen. Czy jednak oferowane wówczas promocje są rzeczywiście okazją do złowienia okazji? Odpowiedzi na to pytanie udziela Barometr Providenta.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Czy zakup prezentów świątecznych w Black Friday faktycznie opłaca się Polakom?

Czy rzucamy się wówczas w wir zakupów czy raczej podchodzimy do nich racjonalnie?

Jaki odsetek Polaków przyznaje się, że żałuje decyzji zakupowych podejmowanych przy okazji Czarnego Piątku i decyduje się na zwrot towaru?

Black Friday to dla wielu osób okazja do upolowania już wcześniej upatrzonych produktów, ale za mniejsze pieniądze. Na pewno przygotowanie listy rzeczy, które planujemy kupić po okazyjnych cenach, może nam pomóc w utrzymaniu czarnopiątkowych wydatków w ryzach. Dzięki temu, łatwiej nam będzie ograniczyć się do naprawdę potrzebnych produktów i nie ulegać promocjom na zbędne gadżety – mówi Karolina Łuczak, Rzeczniczka Provident Polska. – Aż 36 proc. respondentów deklaruje, że w Black Friday kupuje jedynie upatrzone rzeczy. Co ciekawe dyscyplina w tej kwestii to zdecydowanie domena badanych poniżej 35 roku życia. Około 47 proc. z nich twierdzi, że ogranicza się do kupna tylko wybranych wcześniej produktów – zauważa Karolina Łuczak.

Do listopadowych promocji należy podejść w sposób przemyślany i odpowiedzialny – w końcu skorzystanie z okazyjnych cen ma nam pomóc w oszczędzeniu pieniędzy, a nie dodatkowo obciążyć nasz budżet. Podstawą jest oczywiście lista zakupów, warto także założyć sobie konkretny budżet, jaki możemy przeznaczyć na ten cel i się go trzymać. Wtedy możemy pozwolić sobie na zakup jakiejś niezaplanowanej wcześniej rzeczy, ale w granicach kwoty, która nie obciąży nadmiernie naszego portfela – podkreśla Karolina Łuczak. – Niestety, ten środek ostrożności nie zawsze pomaga nam ustrzec się przed niechcianymi wydatkami. 11,5 proc. respondentów przyznaje, że często lub zawsze przekracza założoną wcześniej kwotę, a 22,1 proc. mówi, że zdarza się to im czasami – dodaje.

Choć niemal połowa ankietowanych przepytanych w ramach Barometru Providenta uważa zakup gwiazdkowych podarków w trakcie Czarnego Piątku za opłacalny, to zaledwie 30 proc. Polaków zgadza się z twierdzeniem, że ceny w Black Friday są znacząco niższe niż w ciągu całego roku. Najlepiej czarnopiątkowe okazje oceniają najmłodsi respondenci – wśród osób w wieku 18-24 lata aż 36,3 proc. uważa listopadowe przeceny za atrakcyjniejsze niż inne promocje w trakcie roku.Aż co piąty ankietowany przyznaje, że czasami żałuje zakupów zrobionych w ostatni piątek listopada, a około 5 proc. podało, że zdarza im się to często lub za każdym razem.Jednak Polacy niechętnie zwracają przedmioty upolowane podczas promocji w Czarny Piątek. Aż 41,8 proc. badanych twierdzi, że nigdy nie oddało produktów zakupionych w Black Friday. Co piątemu badanemu zdarza się to rzadko, a 11,5 proc. czasami. Natomiast 5 proc. zadeklarowało, że zazwyczaj nie są zadowoleni z promocyjnych zakupów i dokonuje zwrotu towaru często lub nawet zawsze.