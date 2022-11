Black Friday już nie zachwyca, ale sprzedaż ciągle wysoka

Picodi prezentuje wyniki badania poświęconego zachowaniom klientów podczas Black Friday. Okazuje się, że zapał polskich konsumentów do listopadowych promocji wyraźnie zmalał. Paradoksalnie jednak czarnopiątkowa sprzedaż wcale nie maleje. Do jakich jeszcze wniosków prowadzi badanie?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

W jakim stopniu promocje Black Friday interesują klientów?

Ile pieniędzy polski internauta wydaje w czasie Black Friday?

Jakie kategorie produktów cieszą się największym zainteresowaniem?

Black Friday już nie rozpala konsumentów?

Jak zmieniło się zainteresowanie Black Friday na przestrzeni ostatnich 3 lat? Polska znalazła się w czołówce krajów, gdzie zapał do Black Friday zmalał najbardziej w ciągu ostatnich 3 lat (o 54%)

Sprzedaż w Black Friday wciąż jest

wysoka

Sprzedaż w Black Friday W dalszym ciągu wyprzedaże pod koniec listopada to jeden z najgorętszych okresów w polskim e-commerce

Black Friday po polsku

Black Friday w Polsce Wśród Polaków, biorących udział w wyprzedażach pod koniec listopada, największą popularnością cieszyły się takie kategorie produktów jak odzież i obuwie, kosmetyki, książki, elementy wyposażenia wnętrz i elektronika

W celu sprawdzenia, jak zmieniło się zainteresowanie wyprzedażami Black Friday , sięgnęliśmy po dane platformy Google Trends, biorąc za punkt odniesienia przedpandemiczny 2019 rok. W przytłaczającej większości krajów liczba zapytań związanych z Black Friday zmalała. Przy czym w Polsce zainteresowanie wyprzedażami spadło ponad dwukrotnie (−54%), plasując Polskę w czołówce krajów, gdzie zapał do Black Friday zmniejszył się najbardziej.Najprawdopodobniej związane jest to nie tylko z pandemią i niestabilną sytuacją finansową, ale też z nadmiernym używaniem nazw „Black Friday” czy „Black Week” dla wyprzedaży innych niż te właściwe pod koniec listopada. Jednak są kraje, gdzie mimo pandemii kupujący szukali ofert w Black Friday nawet częściej. Są to Chile (+33%), Japonia (+22%) i Finlandia (+1%).Choć Black Friday cieszy się mniejszym zainteresowaniem niż kiedyś, w dalszym ciągu wyprzedaże pod koniec listopada to jeden z najgorętszych okresów w polskim e-commerce . 26 listopada 2021 roku liczba sprzedaży była większa o 202% w porównaniu ze zwykłym dniem, a w pozostałe dni tzw. Black Week wskaźnik ten wynosił od 63% do 95%. Z kolei w krajach, w których działa serwis Picodi, we właściwe Black Friday liczba sprzedaży wzrosła średnio o 320%.Wśród Polaków, biorących udział w wyprzedażach pod koniec listopada, największą popularnością cieszyły się takie kategorie produktów jak odzież i obuwie, kosmetyki, książki, elementy wyposażenia wnętrz i elektronika. Przy czym przeciętna wartość koszyka wyniosła wtedy 273 zł, a wysokość uzyskanego rabatu – 45%, co pozwoliło zaoszczędzić kupującym średnio 224 zł. Warto jednak odnotować, że deklarowany przez sklepy procent zniżki z reguły dotyczył niewielkiego zakresu i liczby sprzedawanych produktów. Przeanalizowaliśmy także aktywność zakupową w ciągu doby. Polacy w swojej masie zaliczają się do wieczorowych zakupowiczów: godziny szczytu w sklepach internetowych przypadają na 20:00–22:00.