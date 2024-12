Jak kupujemy świąteczne prezenty w internecie?

Sezon na zakup prezentów świątecznych ruszył pełną parą. Dla sprzedawców rozpoczyna się tym samym okres żniw. Aby móc naprawdę odcinać kupony od przedświątecznego szału zakupowego, powinni bacznie się przyglądać zmieniającym się zachowaniom konsumentów. Informacji na temat tych ostatnich dostarczają dane Google. Okazuje się m.in., że przed świętami kupujący poszukują w szczególności promocji, częściej kupują w niedziele i lubią obdarowywać samych siebie.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jakie trendy zakupowe zaznaczają swoją obecność w okresie przedświątecznym?

Gdzie konsumenci poszukują inspiracji do zakupów prezentów świątecznych?

Jak sprzedawcy mogą wykorzystać zmieniające się trendy w zakupach online?



Fake Friday czy Black Friday

75% ankietowanych rozpoczyna od researchu online danego produktu.

Niedziela na zakupach online

Wzrost popularności zakupów online w niedziele w sezonie świątecznym obserwujemy w wyszukiwarce od poprzedniego roku. Ma to związek przede wszystkim z tym, że przyzwyczailiśmy się do Black Week, czyli całego tygodnia promocji i za okazyjne zakupy bierzemy się w niedzielę przed lub po Black Friday, gdy mamy więcej wolnego czasu. Nie bez wpływu pozostają tutaj także niedziele niehandlowe oraz tempo naszego życia. W niedzielę mamy zwyczajnie wreszcie czas, żeby zrobić solidny research produktów lub poszukać inspiracji do zakupów świątecznych – mówi Agnieszka Podwalska z Google Polska.

Online czy offline? Wybieramy oba

Jesteśmy mistrzami researchu

Krótkie wideo i AI, czyli jak szukamy inspiracji

Coraz chętniej nagradzamy samych siebie

Jak sprzedawcy mogą wykorzystać zmieniające się trendy?

Wyszukiwarka Google to dziś znacznie więcej niż narzędzie do szukania informacji tekstowych. Postępy w rozwoju AI umożliwiają nowe sposoby wyszukiwania, np. za pomocą aparatu, głosu czy gestu. Każdego miesiąca użytkownicy i użytkowniczki generują 20 miliardów wyszukiwań wizualnych w Obiektywie Google , co świadczy o rosnącym znaczeniu wizualnych treści. Sprzedawcy mogą wykorzystać ten trend, tworząc atrakcyjne materiały graficzne, przyciągające uwagę konsumentów. Tutaj też z pomocą przyjdą narzędzia reklamowe Google, takie jak kampanie Performance Max i Demand Gen, które ułatwią tworzenie grafik i ich targetowanie, zwiększając szanse na konwersję – radzi sprzedawcom Agnieszka Podwalska z Google Polska.

Świąteczny sezon zakupowy jest w tym roku krótszy ze względu na późniejszy Black Friday oraz Cyber Monday wypadający już w grudniu. Z tego względu Polacy i Polki szukali promocyjnych ofert w internecie już w tzw. Fake Friday, czyli piątek wypadający tydzień przed właściwym Czarnym Piątkiem. Rosnąca popularność Black Week znajduje także swoje odzwierciedlenie we wzroście wyszukiwań tego hasła w Google o 31% rok do roku.Od Black Friday kluczowe w zakupach online stają się niedziele i poniedziałki – to właśnie wtedy konsumenci najczęściej kupują produkty i prezenty świąteczne, szczególnie w tygodniu poprzedzającym Święta Bożego Narodzenia Badanie Smart Shopper pokazuje, że Polacy chętnie łączą zakupy online i offline. 56% respondentów preferuje wygodę zakupów internetowych, podczas gdy 44% woli odwiedzić sklepy stacjonarne. Jednocześnie aż 73% badanych deklaruje korzystanie z wielu kanałów w procesie zakupowym. Zacierająca się granica między światem wirtualnym a realnym potwierdza elastyczność konsumentów.Podróż zakupowa zaczyna się online – 75% ankietowanych rozpoczyna od researchu danego produktu, z czego 98% wykorzystuje do tego wyszukiwarkę Google. Jeżeli finalny zakup odbywa się w sklepie stacjonarnym, nie omieszkamy sprawdzić innych opcji cenowych lub wariantów produktu w internecie. Nawet jeżeli odbywa się to „na bieżąco”: nie dziwi nas już widok osób w zatłoczonym sklepie przed świętami, które na swoim smartfonie sprawdzają produkt trzymany właśnie w ręku. Wielokanałowe podejście Polaków potwierdza fakt, że 32% z nich użyło pięciu lub więcej kanałów na swojej ścieżce zakupowej.Popularność nowych technologii i narzędzi w procesie zakupowym stale rośnie. 45% ankietowanych przyznało, że w ciągu ostatnich 6 miesięcy wykorzystało minimum jedno narzędzie w poszukiwaniu inspiracji do zakupów prezentów świątecznych. Najczęściej dokonywano tego poprzez krótkie formy wideo (np. YouTube Shorts czy Instagram Reels) – aż 47% kupujących sięgnęło po tę formę contentu. Na drugim miejscu znalazło się wyszukiwanie wizualne (45%), a podium zamknęło social commerce (23%).Badanie pokazuje, że również narzędzia oparte na sztucznej inteligencji, takie jak chatboty na stronach marek, zyskują na popularności (18%). Wirtualna (VR) i rozszerzona rzeczywistość (AR) są najmniej popularne (odpowiednio 5% i 6%).Poza podstawowymi czynnikami determinującymi potrzebę zakupu, jakim jest np. potrzeba uzupełnienia braków (46%) – szczególnie istotna w kategorii Żywność (71%) – innym ważnym czynnikiem jest chęć i/lub potrzeba nagrodzenia siebie (28%). Trend ten jest szczególnie widoczny w kategorii Uroda, gdzie aż 48% respondentów wskazało to jako ważny czynnik zakupowy, podobnie jak w kategoriach Żywność (43%) i Biżuteria (37%).Rozpoczynający się sezon świąteczny to dla sprzedawców zarówno szansa, jak i wyzwanie. Skrócony okres zakupowy przez późny Black Friday i natłok informacyjny, który doskwiera konsumentom, wymagają nowych strategii. Badania Ipsos pokazują, że aż 56% klientów czuje się przytłoczonym nadmiarem informacji i przez to rezygnuje z zakupów .