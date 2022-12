Budżet domowy na Boże Narodzenie. Na co nam wystarcza?

Boże Narodzenie zbliża się wielkimi krokami i choć jest to czas, który powinien napawać nas optymizmem i wypełniać radością z chwil spędzanych w rodzinnym gronie, to okazuje się, że spokój niemałego grona Polaków mącą kwestie związane z finansami. Aż 4 na 10 z nas deklaruje, że na organizację świąt będzie musiało się zapożyczyć. Budżet domowy Polaków obciążają prezenty świąteczne, ale przede wszystkim jest to żywność.

Co obciąża najmocniej świąteczny budżet Polaków?

Z jakich źródeł Polacy planują sfinansować grudniowe święta?

Ile zamierzamy wydać na upominki dla bliskich?

Serwis Prezentmarzeń zrealizował badanie „Święta marzeń według Polaków”, aby poznać preferencje konsumenckie i potrzeby związane ze zbliżającymi się świętami. Wymienianą na pierwszym miejscu kwestią, która może popsuć święta Bożego Narodzenia w 2022 roku jest brak środków finansowych na ich przygotowanie, jak zadeklarowało 23% respondentów. Na drugim miejscu 22% ankietowanych wymieniło brak najbliższych przy świątecznym stole oraz rodzinne kłótnie. Świąteczny budżet , jak potwierdzają wyniki badania, nie jest łatwą kwestią dla wielu Polaków i stanowi sporo obciążenie finansowe dla domowych wydatków. Najwięcej pieniędzy, jak deklaruje 39% respondentów pochłonie jedzenie na święta. Na drugiej pozycji znajdą się prezenty dla bliskich według 35% ankietowanych oraz koszty dojazdu do rodziny – 16% odpowiedzi. Dla 10% zapytanych będą to zakupy związane z wystrojem świątecznym domu i realizacją porządków na święta.Spośród 1317 respondentów badania serwisu Prezentmarzeń, 39% ma nadzieję, że uda im się sfinansować tegoroczne święta Bożego Narodzenia z bieżących dochodów. Z kolei 21% planuje je przygotować z oszczędności. Dla 40% Polaków świąteczny budżet wymaga zapożyczenia się. 17% respondentów deklarujących taką potrzebę, zapożyczy się u członków rodziny lub przyjaciół. Z kolei 12% będzie musiało zadłużyć się na karcie kredytowej, a 11% planuje skorzystać z kredytu gotówkowego lub ratalnego.Jak wynika z badania Święta marzeń według Polaków”, 34% spośród zapytanych Polaków może w tym roku przeznaczyć na prezent świąteczny dla bliskiej osoby do 100 zł, a 23% od 100 do 200 zł. Dla 12% będzie to budżet na poziomie od 200 do 300 zł na osobę. Z kolei 11% deklaruje, że może wydać na prezent dla bliskiej osoby powyżej 300 zł, a 12% deklaruje możliwość wydania kwoty powyżej 500 zł. Tylko 8% zapytanych Polaków zdradza, że nie ma żadnego limitu i może zaszaleć. Upominki dla bliskich to jedna z dwóch najbardziej obciążających nasze kieszenie pozycji świątecznego budżetu. To jednak także duża szansa na sprawienie bliskiej osobie radości, co potwierdza co trzeci zapytany Polak.