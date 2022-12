Na Boże Narodzenie 2022 wydamy niemal tyle samo co rok temu

Mimo wysokiej inflacji, która powinna skłaniać do zaciskania pasa, na organizację tegorocznych świąt Bożego Narodzenia Polacy wydadzą 1235,25 zł. Jest to kwota bardzo podobna do ubiegłorocznej - tak wynika z "Raportu Świątecznego IBRiS 2022".

Przeczytaj także: Boże Narodzenie 2016 droższe niż przed rokiem

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Ile wydamy na Boże Narodzenie 2022?

Kiedy zrobimy zakupy świąteczne?

Gdzie zrobimy zakupy świąteczne?

Jakimi prezentami obdarujemy najbliższych?



Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay.com Ile wydamy na Boże Narodzenie 2022? W tym roku na organizację świąt wydamy 1235,25 zł.

W cieniu Bożego Narodzenia w 2022 roku czai się najważniejsza zmora: inflacja. Wzrost poziomu cen o ponad 17 proc. r/r tuż przed gorączką świątecznych zakupów mógł skłaniać do bardzo pesymistycznych prognoz sprzedaży detalicznej. Jednak zgodnie z deklaracjami Polaków, ograniczenie wydatków nastąpi jedynie nieznacznie, o około 0,5 proc. r/r. Inflacja uderza w społeczeństwo głównie siłą przekazu medialnego, natomiast w sferze codziennych aktywności, zwłaszcza związanych ze Świętami, Polacy będą starali się nie zwracać na nią zanadto uwagi. Jest to jeden z czynników, które przemawiają za fantomowym charakterem lęków o brak środków na wydatki świąteczne, związanym ze wzrostem poziomu cen – komentuje Marcin Duma, Prezes Zarządu IBRiS.

Polacy po ponurym czasie obostrzeń pandemicznych wrócili do tradycyjnych spotkań w gronie najbliższych, a inflacja w tym konkretnym przypadku nie jest warunkiem wystarczającym do drastycznych cięć wydatków. Na polskich stołach zagości zatem 12 dań, ale być może zamiast kolejnego drogiego sprzętu elektronicznego, dzieci otrzymają interesującą książkę – dodaje Duma.

Coroczny „Raport Świąteczny IBRiS” w tym roku, oprócz zastosowania metody badania ilościowego, wzbogacony został o dane pochodzące z badania jakościowego. Polacy, mając możliwość swobodnego wyrażenia swoich opinii podczas rozmowy w grupie focusowej, wskazywali na liczne lęki i obawy związane z obecną sytuacją w Polsce. Zagrożenie spadkiem poziomu życia ze względu na inflację było widoczne w każdej z badanych grup. Inflacja jest zauważalna i jest powodem obaw społecznych, ale nie powoduje znaczących cięć w wydatkach. Jeśli takie się pojawiły, odnosiły się raczej do uczestnictwa w kulturze lub większego zwracania uwagi na promocje.Nie inaczej sprawa wygląda z tegorocznymi Świętami Bożego Narodzenia , które zawsze są powodem zwiększonych wydatków. Dominującym hasłem w tym kontekście było „postaw się, a zastaw się” - panuje przekonanie, że nieważne jak wysokie będą ceny, Polacy i tak nie zrezygnują z większości dotychczasowych przyzwyczajeń świątecznych. Być może Święta będą nieco skromniejsze i mniej optymistyczne, ale po pierwsze nigdy nie były szczególnie wystawne, po drugie będą krótsze ze względu na to, że wigilia wypada w sobotę, ale z kolei nie ma już obostrzeń pandemicznych, a oszczędzać można na Sylwestra. Jedynie w grupie klasy niższej pojawiły się silne głosy mówiące o tym, że nacisk położą na rodzinną atmosferę, a nie na prezenty - te będą skromne.Ale czas na twarde dane. Polacy w odniesieniu do zeszłego roku przesunęli termin dokonywania zakupów świątecznych. O ile w 2021 roku niespełna 1/3 badanych deklarowała zakupy już w listopadzie, obecnie jest to jedynie 9 proc. Natomiast z 65 proc. do 90 proc. wzrósł odsetek tych, którzy pieniądze na Święta wydadzą w grudniu, przy czym aż 46 proc. w tym roku pójdzie do sklepu dopiero na kilka dni przed Bożym Narodzeniem i wigilią. A ile wydamy? 1235,25 zł – to o 3,3% mniej niż w zeszłym roku (1277,30 zł), natomiast wciąż zdecydowanie więcej, niż w latach poprzednich. W 2020 roku wydaliśmy 1148,24 zł, a w 2019 roku – 1181,85 zł.Pierwsza trójka najbardziej popularnych miejsc robienia zakupów spożywczych nie zmieniła się od zeszłego roku - najczęściej wybieranym będzie jeden z dyskontów (43,4 proc.), następnie konkretny sklep, który dyskontem nie jest (21,2 proc.), a w dalszej kolejności hiper/supermarket (15,1 proc.). Jednak popularność tych miejsc znacząco spadła na rzecz tych, którzy jeszcze nie wiedzą, gdzie udadzą się po tego typu produkty (14,8 proc.). Natomiast w przypadku zakupów prezentowych, ponad 36 proc. badanych deklaruje skorzystanie z internetu, a 17 proc. z konkretnego sklepu. Zarówno zakupy przez sieć, jak i stacjonarne zanotowały spadek popularności, natomiast tu również powodem jest brak decyzji zakupowych - Polacy wstrzymują się do ostatniej chwili z wyborem miejsca zakupów prezentów.Jeśli o prezentach mowa, to podobnie jak w poprzednim roku, Polacy najczęściej obdarują innych kupionymi kosmetykami - i to w niemal identycznym stopniu, jak rok temu (około 36 proc. wskazań). Jednak 2022 rok, to czas kupowania zwłaszcza ubrań (wzrost o 11 p.p.) i słodyczy (wzrost o 7 p.p.). Spadek popularności zanotowały książki (niespełna 2 p.p.) i zabawki (około 4 p.p.). Warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden poważny wzrost zainteresowania, który dotyczy sprzętu elektronicznego - z 1 proc. w 2021 roku do niemal 12 proc. w 2022 roku. Artykuły tego typu są przeważnie znacznie droższe od pozostałych kategorii ujętych w badaniu, a pomimo najwyższej od wielu lat inflacji Polacy znacznie częściej deklarują ich zakup.