Ubezpieczyciele wypłacili poszkodowanym 33,6 mld zł w ciągu trzech kwartałów 2022

Polska Izba Ubezpieczeń poinformowała, że w okresie trzech kwartałów 2022 ubezpieczyciele wypłacili poszkodowanym kwotę 33,6 mld złotych. To o 11 proc. więcej niż rok wcześniej. Znacząco wzrosły wypłaty związane ze szkodami majątkowymi. Wyniosły one 3,3 mld zł, co oznacza 32 proc. wzrost r/r.

33,6 mld zł odszkodowań i świadczeń dla poszkodowanych, w tym: 12 mld zł z ubezpieczeń komunikacyjnych (OC+AC). 7,1 mld zł z pozostałych ubezpieczeń majątkowych i osobowych 14,5 mld zł z ubezpieczeń na życie

Na ubezpieczenia przeznaczyliśmy 52,7 mld zł, o 3,6 proc. więcej niż rok wcześniej.

79,9 mld zł aktywów ubezpieczyciele ulokowali w obligacjach i innych papierach wartościowych o stałej kwocie dochodu, wspierających gospodarkę i finanse publiczne.

16,8 mld zł aktywów było ulokowanych w akcjach spółek z GPW i innych papierach o zmiennej kwocie dochodu.

1 mld zł podatku dochodowego zapłacili ubezpieczyciele



Ubezpieczenia komunikacyjne

7,3 mld zł trafiło do poszkodowanych w ramach wypłat odszkodowań i świadczeń z obowiązkowego OC komunikacyjnego. To o 7 proc. więcej niż rok wcześniej.

4,8 mld zł odszkodowań otrzymali ubezpieczeni z autocasco, co oznacza wzrost o 8,8 proc. w stosunku do roku poprzedniego.

Średnia szkoda z ubezpieczenia OC komunikacyjnego, przekroczyła już 9 tys. zł. Obserwujemy ciągły wzrost w tym segmencie. Dla porównania po III kwartale 2020 r. było to 7,4 tys. zł, a w analogicznym okresie kolejnego roku już 8,4 tys. zł. Istotny wpływ mają m.in. rosnące koszty napraw rozbitych aut. Należy spodziewać się utrzymania tego trendu, ze względu na inflację oraz przewidywane skutki finansowe rekomendacji KNF dotyczących likwidacji szkód z OC komunikacyjnego. W naszej ocenie promują one rozwiązania zapewniające wyższe przychody warsztatom. Będzie to miało bezpośrednie przełożenie na dalszy wzrost wypłat, a finalnie na składki za OC komunikacyjne płacone przez wszystkich kierowców – mówi Jan Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń.

Ubezpieczenia majątkowe

W tym roku więcej jest szkód wynikających z działania żywiołów, w szczególności wichur, gradobić i pożarów. W ostatnim czasie wzrosły koszty związane z odbudowaniem nieruchomości czy odkupieniem maszyn i urządzeń. Te dwa czynniki powinni brać pod uwagę klienci, określając obecnie sumy ubezpieczenia. Ich mienie jest bardziej narażone na zniszczenie, a koszty jego odtworzenia rosną. Tymczasem zakłady ubezpieczeń sygnalizują, że tylko niewielki odsetek klientów podwyższa sumy ubezpieczenia do odpowiedniego poziomu, uwzględniając wzrost cen. To szczególnie ważne w odniesieniu do przedsiębiorców, w których przypadku skala strat wynikających z niedoubezpieczenia może być szczególnie duża – wyjaśnia Andrzej Maciążek, wiceprezes Polskiej Izby Ubezpieczeń.

Ubezpieczenia na życie

Te wyniki pokazują, że ubezpieczenia na życie spełniły swoją funkcję w trudnym pandemicznym czasie, zapewniając wsparcie finansowe wielu rodzinom. W tym roku notujemy niższe wskaźniki śmiertelności niż w poprzednim, stąd obserwowany spadek wypłat w tym segmencie – wyjaśnia Jan Grzegorz Prądzyński.

Finanse ubezpieczycieli

Wypłaty z ubezpieczeń komunikacyjnych stanowiły 63 proc. ogółu odszkodowań i świadczeń wypłacanych w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych. Po III kwartałach 2022 r. przekroczyły one 12 mld zł, co oznacza wzrost o 8 proc.Na razie średnia wysokość składki za OC komunikacyjne nie ulega istotnej zmianie. Po III kwartale 2023 r. wynosiła ona 488 zł. Dla porównania rok wcześniej było to 487 zł.Łączne przychody ze składek z OC komunikacyjnego wyniosły 11,3 mld zł, co oznacza 1 proc. wzrost. Na ubezpieczenia autocasco Polacy wydali 8,1 mld zł, czyli niemal 14 proc. więcej niż rok wcześniej. W tym segmencie zwiększenie przypisu składki wynika głównie z obserwowanego w ostatnim czasie wzrostu wartości samochodów nowych i używanych. Rośnie też liczba umów AC. W ciągu trzech kwartałów 2022 r. zawarto ich 6,4 mln, czyli 6 proc. więcej niż rok wcześniej.Po III kwartałach 2022 r. widać istotny wzrost wypłat w ubezpieczeniach majątkowych od ognia i innych żywiołów. Łącznie sięgnęły one 3,3 mld zł, co oznacza 32 proc. wzrost w stosunku do roku ubiegłego.Klienci wydali na tego typu ubezpieczenia 7,1 mld zł, czyli o 17 proc. więcej niż rok wcześniej. Czynników wzrostu łącznej zebranej składki jest kilka. W pewnej mierze nałożył się na to wzrost sum ubezpieczenia w przypadku niektórych klientów. Poza tym, do użytkowania oddane zostały obiekty budowlane, których budowa rozpoczęta została w okresie koniunktury gospodarczej. Niezależnie od tego należy zauważyć, że obecny rok jest drugim z rzędu, w którym globalny rynek ubezpieczeniowo-reasekuracyjny notuje wysokie wypłaty z tytułu katastrof naturalnych.Wypłaty z tytułu polis na życie wyniosły po III kwartałach 2022 r. 14,5 mld zł, z czego 5,1 mld zł to wypłaty z ubezpieczeń na życie o charakterze ochronnym. Było to o 8 proc. mniej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.Na koniec III kwartału łączne przychody ze składek z ubezpieczeń na życie wyniosły 15,9 mld zł. Z tego aż 12,7 mld zł (wzrost o 5,1%) przypadło na ochronne ubezpieczenia na życie (7,1 mld zł) i oraz wypadkowe i chorobowe (5,6 mld zł).Ubezpieczyciele są drugim, po bankach, polskim instytucjonalnym nabywcą obligacji skarbowych. Na koniec III kwartału 2022 r. ulokowali 79,9 mld zł aktywów w obligacjach i innych papierach wartościowych o stałej kwocie dochodu, wspierających gospodarkę i finanse publiczne. Dodatkowo 16,8 mld zł aktywów było ulokowanych w akcjach spółek z GPW i innych papierach o zmiennej kwocie dochodu. Wynik finansowy netto rynku ubezpieczycieli wyniósł 3,8 mld zł, a zapłacony podatek dochodowy wyniósł 987 mln zł.