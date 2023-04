Ubezpieczenia i odszkodowania: PIU podsumowała 2022 rok

Polska Izba Ubezpieczeń (PIU) podsumowała 2022 rok. Z najświeższych doniesień wynika, że do poszkodowanych trafiły wypłaty o wysokości 44,4 mld złotych, co względem poprzednich 12 miesięcy oznacza wzrost o 7,5 proc. W niektórych segmentach rynku wypłaty wzrosły jeszcze bardziej znacząco. Tak stało się m.in. w przypadku odszkodowań związanych z żywiołami oraz pozostałymi szkodami rzeczowymi.

44,4 mld zł dla poszkodowanych, w tym: 18,87 mld zł z ubezpieczeń na życie, 16,26 mld zł z ubezpieczeń komunikacyjnych (OC+AC), 9,25 mld zł z pozostałych ubezpieczeń.

Na ubezpieczenia Polacy przeznaczyli (składka przypisana brutto) o 72,4 mld zł, o 4,5 proc. więcej niż rok wcześniej.

Prawie 83,4 mld zł aktywów ubezpieczyciele ulokowali w obligacjach i innych papierach wartościowych o stałej kwocie dochodu, wspierających gospodarkę i finanse publiczne.

Ponad 17,3 mld zł aktywów było ulokowanych w akcjach spółek z GPW i innych papierach o zmiennej kwocie dochodu.

Ponad 1,4 mld zł podatku dochodowego zapłacili ubezpieczyciele.



Ubezpieczenia na życie

Wzrost zainteresowania polisami ochronnymi to efekt m.in. wydarzeń ostatnich lat. W pandemii doceniliśmy te ubezpieczenia. Nadal spłacamy dług zdrowotny zaciągnięty wówczas. Ochrona życia i zdrowia jest dla nas coraz ważniejsza, tym bardziej że życie i zdrowie ciągle budzi nasze największe obawy. 80 proc. Polaków obawia się braku pieniędzy na leczenie poważnej choroby – mówi Jan Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu PIU.

Ubezpieczenia komunikacyjne

Odszkodowania i świadczenia z obowiązkowego OC posiadaczy pojazdów wyniosły w 2022 r. prawie 9,9 mld zł i były o 6 proc. większe niż przed rokiem.

Jednocześnie pomimo wzrostu kosztów szkód, średnia składka w ubezpieczeniach OC ppm wzrosła tylko o 0,4 proc. i wyniosła ona 490 zł. W tym samym czasie średnia szkoda z OC ppm wzrosła o 8,4 proc., do 9 199 zł.

Odszkodowania z autocasco wyniosły 6,4 mld zł, czyli o 6,9 proc. więcej niż przed rokiem.

Inne ubezpieczenia majątkowe

Zjawiska związane z żywiołami to ryzyko, które będzie nam już stale towarzyszyć. Ubezpieczyciele są przygotowani, by nieść pomoc w takich przypadkach, jednak musimy też myśleć o rozwiązaniach systemowych, które ryzyko klimatyczne pozwoli zmitygować – mówi Andrzej Maciążek, wiceprezes zarządu PIU.

Zyski w 2022 r.

Z doniesień PIU wynika, że na rynku życiowym w 2022 r. nadal utrzymuje się wzrost w wypłacanych świadczeniach. Widzimy też rosnące zainteresowanie ubezpieczeniami życiowymi. W 2022 r. 23,8 miliona Polaków miało ubezpieczenie na życie, w tym 12,7 mln w ramach ubezpieczeń grupowych. To o około 1 proc. więcej niż rok temu. Ogółem składka z ubezpieczeń na życie wyniosła 21,5 mld zł.W ubezpieczeniach majątkowych największą część odszkodowań stanowią ubezpieczenia komunikacyjne Jak informuje PIU, w 2022 r. mieliśmy do czynienia ze skutkami gwałtownej pogody, co przyniosło znaczące wzrosty odszkodowań w ubezpieczeniach majątkowych. Odszkodowania związane z żywiołami oraz pozostałymi szkodami rzeczowymi wyniosły 4,2 mld zł, czyli 23,7 proc. więcej niż rok temu.W 2022 r. ubezpieczyciele odprowadzili do budżetu państwa ponad 1,4 mld zł podatku dochodowego. Wypracowali w tym czasie 6,1 mld zł zysku netto, czyli o 8 proc. więcej niż przed rokiem.