GUS zdradził wyniki firm ubezpieczeniowych w 2023 roku

Wynik finansowy netto zakładów ubezpieczeń ogółem w 2023 r. był wyższy niż przed rokiem i wyniósł 9,5 mld zł. Wpływ na to miały lepsze wyniki uzyskane zarówno przez zakłady ubezpieczeń na życie (dział I) jak i zakłady ubezpieczeń majątkowych (dział II).

Przeczytaj także: Ubezpieczyciele wypłacili poszkodowanym 44,2 mld zł w 2023 roku

Przychody i koszty

Wynik finansowy i wynik techniczny

Składki przypisane brutto oraz odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto

Aktywa i pasywa

Przeczytaj także: Ubezpieczyciele wypłacili prawie 33 mld zł w ciągu trzech kwartałów 2023

W strukturze przychodów ogółem dominującą pozycję stanowiły składki. W 2023 r. składki przypisane brutto ogółem wyniosły 78 889,0 mln zł (wzrost o 9,1% w porównaniu do 2022 r.), z czego 22 847,8 mln zł stanowiła składka działu I, a 56 041,2 mln zł składka działu II.W strukturze kosztów ogółem dominującą pozycję stanowiły odszkodowania. Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto ogółem w 2023 r. wyniosły 44 239,4 mln zł i były o 0,3% niższe niż w 2022 r.; w dziale I zmniejszyły się do 16 229,3 mln zł (o 14,0% r/r), a w dziale II ich wartość uległa zwiększeniu do 28 010,1 mln zł (o 9,8% r/r).Łączny wynik finansowy netto zakładów ubezpieczeń wyniósł 9 499,2 mln zł i był wyższy o 66,9% niż w 2022 r. Firmy ubezpieczeniowe w dziale I wypracowały wynik w wysokości 3 318,6 mln zł (wzrost o 53,9% r/r), a w dziale II wynik ten wyniósł 6 180,7 mln zł (wzrost o 74,9% r/r).Zagregowany wynik techniczny ukształtował się na poziomie 7 033,4 mln zł i był wyższy o 24,8% niż w 2022 r. Wynik techniczny w ubezpieczeniach na życie (dział I) zwiększył się do 4 109,0 mln zł (o 46,3%), na co w największym stopniu złożyły się wyniki techniczne wypracowane w grupie 5 ubezpieczeń: „Ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe, jeśli są uzupełnieniem ubezpieczeń wymienionych w grupach 1-4” (2 010,6 mln zł) oraz w grupie 1: „ Ubezpieczenia na życie ” (1 426,0 mln zł).Wynik techniczny w ubezpieczeniach majątkowych (dział II) zwiększył się do 2 924,4 mln zł (o 3,5%), na co w największym stopniu złożył się zyski techniczne wypracowane w grupie 3: „Ubezpieczenia casco pojazdów lądowych, z wyjątkiem pojazdów szynowych” (941,2 mln zł) oraz w grupie 9: „Ubezpieczenia pozostałych szkód rzeczowych (jeżeli nie zostały ujęte w grupach 3, 4, 5, 6 lub 7), wywołanych przez grad lub mróz oraz inne przyczyny (jak np. kradzież), jeżeli przyczyny te nie są ujęte w grupie 8” (629,7 mln zł).W strukturze składek przypisanych brutto z działalności bezpośredniej ogółem, składki zakładów ubezpieczeń działu I stanowiły 29,0%, a zakładów działu II – 71,0%. Podobnie jak rok wcześniej, dominującą pozycję w dziale I, pod względem wartości zebranych składek brutto, uzyskała grupa 1: „Ubezpieczenia na życie”. Kolejną pozycję zajęła grupa 5: „Ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe, jeżeli są uzupełnieniem ubezpieczeń wymienionych w grupach 1–4”. Udział tych dwóch grup ubezpieczeń na życie wyniósł odpowiednio 45,6% i 36,3% wartości składek przypisanych brutto działu I.W dziale II największą pozycję (50,4% wartości składek) stanowiły składki brutto zebrane z tytułu polis komunikacyjnych. Składki te zwiększyły się o 8,5% w porównaniu do 2022 r. i wyniosły 28 265,3 mln zł. Udział grupy 3: „Ubezpieczenia casco pojazdów lądowych, z wyjątkiem pojazdów szynowych” w składkach działu II wyniósł 22,4%, a grupy 10: „Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wszelkiego rodzaju, wynikającej z posiadania i użytkowania pojazdów lądowych z napędem własnym, łącznie z ubezpieczeniem odpowiedzialności przewoźnika” – 28,0%.Suma bilansowa firm ubezpieczeniowych ogółem na koniec grudnia 2023 r. wyniosła 218 093,0 mln zł (wzrost w skali roku o 11,0%), z tego na dział I przypadało 89 368,4 mln zł, a na dział II 128 724,6 mln zł.