Ubezpieczyciele wypłacili prawie 33 mld zł w ciągu trzech kwartałów 2023

Polska Izba Ubezpieczeń poinformowała, że w ciągu trzech kwartałów 2023 roku ubezpieczyciele wypłacili poszkodowanym 33,1 mld zł. Najwięcej - 13,2 mld zł z tytułu ubezpieczeń komunikacyjnych. 12,3 mld zł ubezpieczyciele wypłacili z tytułu ubezpieczeń na życie.

Przeczytaj także: Ubezpieczyciele wypłacili poszkodowanym prawie 22 mld zł w I połowie 2023

Kluczowe liczby: 33,1 mld zł odszkodowań i świadczeń dla poszkodowanych, w tym: 13,2 mld zł z ubezpieczeń komunikacyjnych (OC+AC), 7,6 mld zł z pozostałych ubezpieczeń majątkowych i osobowych, 12,3 mld zł z ubezpieczeń na życie.

Na ubezpieczenia przeznaczyliśmy 57,7 mld zł, o 9,4 proc. więcej niż rok wcześniej.

94,1 mld zł aktywów ubezpieczyciele ulokowali w obligacjach i innych papierach wartościowych o stałej kwocie dochodu, wspierających gospodarkę i finanse publiczne.

17,8 mld zł aktywów było ulokowanych w akcjach spółek z GPW i innych papierach o zmiennej kwocie dochodu.

1,37 mld zł podatku dochodowego zapłacili ubezpieczyciele.

Ubezpieczenia komunikacyjne

7,8 mld zł trafiło do poszkodowanych w ramach wypłat odszkodowań i świadczeń z obowiązkowego OC komunikacyjnego. To o 7,9 proc. więcej niż rok wcześniej.

5,3 mld zł odszkodowań otrzymali ubezpieczeni z autocasco, co oznacza wzrost o 11 proc. w stosunku do roku poprzedniego.

Średnia szkoda z ubezpieczenia OC komunikacyjnego wyniosła już prawie 9,5 tys. zł. Dla porównania po III kwartale 2021 r. było to 7,8 tys. zł, a w analogicznym okresie 2022 roku już 8,2 tys. zł. Ten wzrost spowodowany jest m.in. rosnącymi kosztami napraw uszkodzonych aut. Biorąc pod uwagę nadal wysoką inflację spodziewamy się utrzymania tego trendu, co finalnie może wpłynąć na składki za OC komunikacyjne płacone przez wszystkich kierowców – mówi Jan Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń.

Ubezpieczenia majątkowe

Ten rok póki co jest spokojny, ubezpieczyciele odnotowali mniej szkód wynikających z działania żywiołów, w szczególności wichur, gradobić i pożarów. Widać jednak spory wzrost w ostatnim czasie kosztów związanych z odbudowaniem nieruchomości czy zakupem maszyn i urządzeń. Koszty odtworzenia mienia są wyższe i warto to brać pod uwagę określając sumę ubezpieczenia. Niedoubezpieczenie z tego wynikające nadal może być problemem dla wielu klientów. Zwłaszcza, że rosną koszty życia, a nasze oszczędności nadal należą do najniższych w Europie. Muszą to też brać pod uwagę przedsiębiorcy, w przypadku których skala strat wynikających z niedoubezpieczenia może być szczególnie duża – wyjaśnia Andrzej Maciążek, wiceprezes Polskiej Izby Ubezpieczeń.

Ubezpieczenia na życie

Poziom wskaźników śmiertelności wrócił do poziomu sprzed pandemii, co odzwierciedlają spadki wypłat w ubezpieczeniach na życie – wyjaśnia Jan Grzegorz Prądzyński.

Finanse ubezpieczycieli

Wypłaty z ubezpieczeń komunikacyjnych stanowiły 63,4 proc. ogółu odszkodowań i świadczeń wypłacanych w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych. Po III kwartałach 2023 r. przekroczyły one 13,2 mld zł, co oznacza wzrost o 9,2 proc.Na razie średnia wysokość składki za OC komunikacyjne nie ulega istotnej zmianie. Po III kwartale 2023 r. wynosiła ona 510 zł. Dla porównania rok wcześniej było to 496 zł.Łączne przychody ze składek z OC komunikacyjnego wyniosły 11,7 mld zł, co oznacza 3,7 proc. wzrost. Na ubezpieczenia autocasco Polacy wydali 9,2 mld zł, czyli 15,3 proc. więcej niż rok wcześniej. W ciągu trzech kwartałów 2023 r. zawarto 5,6 mln umów AC, czyli 13,4 proc. mniej niż rok wcześniej. Rośnie jednak wartość ubezpieczonych pojazdów.Po III kwartałach 2023 r. widać spadek wypłat w ubezpieczeniach majątkowych od ognia i innych żywiołów. Łącznie sięgnęły one 1,7 mld zł, co oznacza niemal 12 proc. spadku w stosunku do roku ubiegłego.Klienci wydali na tego typu ubezpieczenia 7,9 mld zł, czyli o 11,4 proc. więcej niż rok wcześniej. To świadczy o urealnieniu sum ubezpieczenia w wielu przypadkach.Wypłaty z tytułu polis na życie wyniosły po III kwartałach 2023 r. 12,3 mld zł, z czego 4,8 mld zł stanowiły wypłaty z ubezpieczeń na życie o charakterze ochronnym. Było to o 14,9 proc. mniej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.Na koniec III kwartału łączne przychody ze składek z ubezpieczeń na życie wyniosły 17 mld zł. Z tego 7,8 mld zł (wzrost o 11,2 proc.) przypadło na ochronne ubezpieczenia na życie oraz 6,1 mld na wypadkowe i chorobowe. Dane świadczą o tym, że w przypadku ubezpieczeń na życie klienci dokonują indeksacji składki, zdając sobie sprawę z tego, że polisa powinna uwzględniać inflację i rosnące koszty życia, by stanowić dobre zabezpieczenie rodziny w razie naszej śmierci.Ubezpieczyciele są drugim po bankach polskim instytucjonalnym nabywcą obligacji skarbowych. Na koniec III kwartału 2023 r. ulokowali 94,1 mld zł aktywów w obligacjach i innych papierach wartościowych o stałej kwocie dochodu, wspierających gospodarkę i finanse publiczne. Dodatkowo 17,6 mld zł aktywów było ulokowanych w akcjach spółek z GPW i innych papierach o zmiennej kwocie dochodu. Wynik finansowy netto rynku ubezpieczycieli wyniósł 8 mld zł, a zapłacony podatek dochodowy wyniósł 1,37 mln zł.