Jak ubezpieczyciele wpływają na Polaków i gospodarkę Polski?

Jakie zalety dla Polaków i Polski niesie za sobą działalność zakładów ubezpieczeniowych? Odpowiedź na to pytanie niesie za sobą 2. fala raportu „Wpływ ubezpieczeń na polską gospodarkę i społeczeństwo” autorstwa Polskiej Izby Ubezpieczeń. Opracowanie dowodzi m.in., że w 2021 r. ubezpieczyciele odpowiedzialni byli za wygenerowanie 2,25 proc. polskiego PKB i byli istotnym inwestorem na rynku obligacji. Do jakich jeszcze wniosków prowadzi raport?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Czy Polacy deklarują zaufanie do ubezpieczycieli?

Ile szkód zakłady ubezpieczeń zlikwidowały w 2021 r. w Polsce?

Ile miejsc pracy tworzą ubezpieczyciele?

W jakim stopniu dbają o zagadnienia związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu?

Kluczowe liczby:

72 proc. Polaków ma zaufanie do ubezpieczycieli .

Polaków ma zaufanie do ubezpieczycieli . 41,3 mld zł – tyle ubezpieczyciele wypłacili z tytułu odszkodowań i świadczeń w 2021 r.

– tyle ubezpieczyciele wypłacili z tytułu odszkodowań i świadczeń w 2021 r. W przeliczeniu na mieszkańca Polski była to kwota 1086 zł na osobę , z czego 485 zł stanowiły świadczenia z tytułu ubezpieczeń na życie, a 418 zł dotyczyło ubezpieczeń komunikacyjnych (OC plus AC).

, z czego 485 zł stanowiły świadczenia z tytułu ubezpieczeń na życie, a 418 zł dotyczyło ubezpieczeń komunikacyjnych (OC plus AC). 68,4 mln zawartych umów ubezpieczenia, w tym 29,8 mln OC komunikacyjnego, 8,1 mln AC, 13,9 mln ubezpieczeń mieszkań i domków letniskowych. Ubezpieczeniami na życie objętych zostało 23,5 mln osób, z czego 12,2 mln w ramach ubezpieczeń grupowych.

zawartych umów ubezpieczenia, w tym 29,8 mln OC komunikacyjnego, 8,1 mln AC, 13,9 mln ubezpieczeń mieszkań i domków letniskowych. Ubezpieczeniami na życie objętych zostało 23,5 mln osób, z czego 12,2 mln w ramach ubezpieczeń grupowych. W 2021 r. liczba np. polis majątkowych wzrosła o ponad 4 proc.

W 2021 r. Polacy wydali na ubezpieczenia 69,2 mld zł.

7,5 mln – tyle szkód zakłady ubezpieczeń zlikwidowały w 2021 r. w Polsce. To 20 tys. przypadków dziennie.

– tyle szkód zakłady ubezpieczeń zlikwidowały w 2021 r. w Polsce. To 20 tys. przypadków dziennie. 2,25 proc. – udział ubezpieczycieli w PKB Polski w 2021 r.

– udział ubezpieczycieli w PKB Polski w 2021 r. 221,5 tys. – tyle miejsc pracy tworzą ubezpieczyciele.

– tyle miejsc pracy tworzą ubezpieczyciele. Udział polskiego rynku w składce przypisanej regionu Europy Środkowej i Wschodniej wyniósł 37 proc. w 2020 i 2021 r.

Zakłady ubezpieczeń są drugim co do wielkości komercyjnym inwestorem krajowym na rynku obligacji skarbowych na koniec 2021 r.

komercyjnym inwestorem krajowym na rynku obligacji skarbowych na koniec 2021 r. W samym 2021 r. zapłaciły 1,2 mld podatku dochodowego oraz szacunkowo 650 mln zł podatku od aktywów. Oznacza to prawie 2 mld zł, które trafiły do polskiej gospodarki.

podatku dochodowego oraz szacunkowo 650 mln zł podatku od aktywów. Oznacza to prawie 2 mld zł, które trafiły do polskiej gospodarki. 3,5 tys. pracowników zakładów ubezpieczeń angażuje się społecznie, m.in. poprzez aktywności w ramach wolontariatu pracowniczego.

Kliknij, aby powiekszyć fot. thodonal - Fotolia.com Jak ubezpieczyciele wpływają na gospodarkę Polski? Zakłady ubezpieczeń w 2021 r. zapłaciły 1,2 mld podatku dochodowego oraz szacunkowo 650 mln zł podatku od aktywów. Oznacza to prawie 2 mld zł, które trafiły do polskiej gospodarki.

Siła rynku ubezpieczeń w Polsce

Zakłady ubezpieczeń są drugim co do wielkości komercyjnym inwestorem krajowym na rynku obligacji skarbowych, a Polska jest największym rynkiem ubezpieczeń w Europie Środkowej i Wschodniej. Warto podkreślić, że podczas gdy udział ubezpieczeń w PKB krajów UE spadał w ostatnich 10 latach, w Polsce odnotowano w tym czasie jego wzrost. To środki, które trafiły do polskiej gospodarki, by wspierać rozwój oświaty, transportu, kultury i bezpieczeństwa – powiedział Jan Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń.

Jesteśmy silnym i stabilnym sektorem, który gwarantuje wzrost gospodarczy. Ubezpieczyciele ograniczają niepewność, która wzrostowi nie służy. Polacy chcą się ubezpieczać i doceniają pomoc ubezpieczycieli, gdy dzieje się coś złego. Najchętniej ubezpieczają majątek – mamy m.in. ok 60-70 proc. ubezpieczonych domów i mieszkań. Ubezpieczenia na życie to druga znacząca część rynku. Przypada na nie 32 proc. łącznej składki. Ochroną objętych zostało 23,5 mln osób – dodał Jan Grzegorz Prądzyński.

Ubezpieczenia w Polsce wpływają stabilizująco zarówno na polską gospodarkę, jak i na polskie społeczeństwo. Jak mało która gałąź gospodarki są istotne zarówno dla osób związanych z nią zawodowo, ale też dla wszystkich Polaków ubezpieczających swoje mienie i życie – podsumował Marcin Krzykowski z firmy doradczej Milliman, która opracowała raport na zlecenie PIU. – Z tego powodu warto mieć świadomość rzeczywistej skali obecności ubezpieczeń w naszym życiu – wyrażonej w liczbie zawartych polis i likwidowanych szkód oraz kwocie wypłacanych świadczeń i odszkodowań. Raport pokazuje w sposób przejrzysty i jednoznaczny, że nowoczesne społeczeństwo oraz nowoczesna gospodarka nie mogą istnieć bez branży ubezpieczeń, ponieważ z każdą decyzją i czynnością związane jest ryzyko, które należy podjąć, żeby się rozwijać. Celem ubezpieczeń jest ograniczenie skutków tego ryzyka.

Ubezpieczyciele pomagają – społeczna odpowiedzialność ubezpieczycieli

Wpływ ubezpieczeń na Polskę, Polaków i gospodarkę to przede wszystkim zapewnianie bezpieczeństwa poprzez wypłatę odszkodowań i świadczeń. Oznacza też m.in. udział w rozwoju przemysłu i handlu, tworzenie miejsc pracy, ułatwianie dostępu do usług medycznych.Ubezpieczyciele tworzą 221,5 tys. miejsc pracy – w sposób bezpośredni, pośredni i indukowany. Oznacza to, że na każdy stworzony etat w branży ubezpieczeniowej przypada siedem etatów w pozostałych sektorach polskiej gospodarki. Zasilają również budżet jako podatnicy i nabywcy obligacji skarbowych. W 2021 r. zakłady ubezpieczeń zapłaciły 1,2 mld podatku dochodowego oraz szacunkowo 650 mln podatku od aktywów. Zainwestowały niemal 56 mld zł w obligacje skarbowe wyemitowane na rynku krajowym.Ubezpieczenia spełniają swoją funkcję – chronią życie, zdrowie i majątek Polaków. Polski rynek jest największy w Europie Środkowej i Wschodniej.Opublikowany przez PIU raport opisuje również zaangażowanie społeczne ubezpieczycieli w Polsce, którzy dodatkowo wspierają publiczne placówki medyczne, policję, straż pożarną i służby ratunkowe. Organizują również akcje społeczne propagujące bezpieczeństwo na drogach, nad wodą czy w górach. Łączne środki przeznaczone na ten cel, z uwzględnieniem funduszy prewencyjnych i sponsoringowych, wyniosły w 2021 r. ponad 127 mln zł i dotarły do 10 milionów osób.