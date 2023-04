Aktywność fizyczna Polaków spada od trzech lat

Polacy są coraz mniej aktywni fizycznie. Nasze ulubione sporty to jazda na rowerze, bieganie oraz spacery i wędrówki - wynika z badania Sponsoring Monitor ARC Rynek i Opinia.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Odsetek Polaków uprawiających sport W 2022 roku odsetek osób aktywnych fizycznie był o 10 p.p. niższy niż 4 lata temu. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Częstotliwość uprawiania sportu Zdecydowanie największa jest grupa osób uprawiających sport kilka razy w tygodniu – 47% wszystkich osób deklarujących aktywność fizyczną. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Aktywności fizyczne podejmowane przez Polaków (TOP 3, 2022) Od kilku lat w czołówce aktywności sportowych znajdują się: jazda na rowerze, bieganie, a także spacery i wędrówki. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Od trzech lat obserwujemy regres, jeżeli chodzi o uprawianie sportu przez Polaków. Bez wątpienia należy to wiązać z pandemią i jej odroczonymi skutkami. Po pierwsze, w okresie pandemii określone regulacje prawne ograniczały możliwość udziału w regularnych zajęciach sportowych, które przez część osób były preferowane i motywowały do aktywności. Ponadto, przez pewien czas nie odbywały się masowe imprezy sportowe, które wcześniej również popularyzowały aktywność fizyczną. Wygląda na to, że pandemia w pewien sposób wybiła Polaków ze sportowego rytmu. Dodatkowo w ostatnim czasie wzrosły koszty zajęć grupowych. Wydaje się, że Polacy w większym stopniu koncentrują się obecnie na kwestiach bezpośrednio związanych ze stanem ich zdrowia niż z profilaktyką zdrowotną, jaką jest ruch – komentuje dr Adam Czarnecki z ARC Rynek i Opinia.

W 2022 roku odsetek osób aktywnych fizycznie był o 10 p.p. niższy niż 4 lata temu. Do czasu pandemii aktywność fizyczna Polaków systematycznie rosła. W 2009 roku sport uprawiało zaledwie 24% Polaków, a w roku 2019 już 74%. W roku 2020 odsetek aktywnych fizycznie Polaków spadł do 69%, a w 2022 roku - do 64%.Najwyższa aktywność fizyczna Polaków przypada na miesiące letnie: czerwiec, lipiec i sierpień. Zdecydowanie największa jest grupa osób uprawiających sport kilka razy w tygodniu – 47% wszystkich osób deklarujących aktywność fizyczną, zaś 14% uprawia sport sporadycznie, czyli raz w tygodniu lub rzadziej.Od kilku lat w czołówce aktywności sportowych znajdują się: jazda na rowerze, bieganie, a także spacery i wędrówki. W ciągu ostatniego roku najbardziej wzrósł odsetek osób uprawiających pływanie (z 14% do 20%), więcej jest też osób wybierających jako aktywność spacery i wędrówki (wzrost z 28% do 33%). Warto zauważyć, że sukcesy sportowe Polaków w poszczególnych dyscyplinach, tak jak np. w tenisie ziemnym, nie przekładają się na zainteresowanie uprawianiem danej dyscypliny. Top 3 aktywności charakteryzują się tym, że nie wymagają dodatkowych nakładów w postaci np. wykupienia karnetu i nie wymagają wcześniejszego zaplanowania – mogą być realizowane w każdej wolnej chwili. Warto też zauważyć, że wszystkie trzy najpopularniejsze aktywności są aktywnościami wykonywanymi na świeżym powietrzu.