Uprawianie sportu w czasie pandemii straciło na popularności

Pandemia COVID-19 wpłynęła negatywnie na wiele dziedzin naszego życia, jak się okazuje także na naszą aktywność sportową. Z badania Sponsoring Monitor ARC Rynek i Opinia wynika, że o 12 p.p. spadł odsetek Polaków uprawiających sport. Nie zmieniły się za to ulubione dyscypliny sportowe - to wciąż jazda na rowerze oraz bieganie.

Z naszego badania za 2020 rok wynika, że Polacy w roku pandemicznym częściej niż w poprzednich latach interesowali się sportem, śledzili rozgrywki i wyniki niż uprawiali sport. Z pewnością pandemia miała i nadal ma na tę sytuację niebagatelny wpływ. Zamknięte przez dłuższy czas siłownie, kluby fitness czy obiekty sportowe oraz obawa przed zarażeniem wirusem spowodowały, że wiele osób w takie miejsca, nawet w czasie, gdy były one otwarte, się nie wybrało. Regularne chodzenie na zajęcia sportowe, wykupiony karnet, trenowanie w grupie – to wszystko stało się niedostępne lub mało dostępne. Dodatkowo, na przykład respondenci, którzy dojeżdżali do pracy na rowerze, a pozostali, w związku z pracą zdalną, w domu, nie mieli okazji do realizowania tej aktywności. Dlatego osoby, którym trudno jest zmobilizować się do ruchu, po prostu z niego zrezygnowały lub go znacząco ograniczyły. Niestety nie jest to pozytywny trend. Dlatego na pewno warto prowadzić kampanie zachęcające do ruchu, niezależnie od obostrzeń. – komentuje Agnieszka Doktorska, badaczka z ARC Rynek i Opinia, autorka raportu.

W roku pandemicznym sport uprawiało 69% Polaków, rok wcześniej było to 81%. Z badania wynika, że aktywność sportowa spadała z miesiąca na miesiąc. Najbardziej spadła w grupie wiekowej 55-65 lat - obecnie odsetek uprawiających sport wynosi tu 54%.Z badania Sponsoring Monitor ARC Rynek i Opinia wynika, że sport uprawia obecnie 69% kobiet i 70% mężczyzn. Co czwarty z nich robi to raz w tygodniu. Połowa - kilka razy w tygodniu. 13% oddaje się aktywności fizycznej codziennie.Najwięcej osób uprawiających sport znajdziemy wśród najmłodszych Polaków. Najmniej – w najstarszej grupie wiekowej (55-65 lat), gdzie obecnie nieco ponad połowa respondentów jest aktywna sportowo.Różnice w uprawianiu sportu w zależności od miejsca zamieszkania są niewielkie, chociaż najczęściej sport uprawiają mieszkańcy dużych miast (74%), najrzadziej – mieszkańcy wsi (67%).Dyscypliny, które najczęściej uprawiają Polacy to jazda na rowerze, bieganie oraz gimnastyka i ćwiczenia sprawnościowe. I to są ulubione dyscypliny bez względu na wiek badanych. Jedynie w najstarszej grupie wiekowej w TOP 3 znalazły spacery i wędrówki, a nie znalazło się bieganie. Zresztą spacery i wędrówki jako swoją aktywność sportową wskazał niemal co trzeci respondent.Oczywiście istnieją różnice między kobietami i mężczyznami w uprawianych dyscyplinach sportowych. Są takie dyscypliny, które uprawiają wszyscy – np. jazda na rowerze, bieganie czy pływanie. Są jednak takie, które preferują mężczyźni: piłka nożna, siłownia i crossfit, jak i takie, które są w większym stopniu domeną kobiet: gimnastyka, spacery, fitness i pilates. Dyscyplinami zdominowanymi przez kobiety są joga oraz nordic walking. Pierwsza z nich jest uprawiana przez 14% pań i tylko 4% panów. Druga – przez 10% kobiet i tylko 5% mężczyzn.