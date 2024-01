Postanowienia noworoczne robi 76% Polaków

Rozpoczął się Nowy Rok. Jak wynika z badań przeprowadzonych pod koniec grudnia na panelu Ariadna, aż 76% Polaków ma noworoczne postanowienia, a najczęściej dotyczą one ...odchudzania. Wśród trzech najczęściej formułowanych postanowień znalazły się także zdrowe odżywianie i uprawianie sportu.

Noworoczne postanowienia Polaków

Najpopularniejsze postanowienie noworoczne Polaków „chcę schudnąć” pojawia się zdecydowanie częściej u kobiet niż u mężczyzn. Ponadto grupą wiekową, która najbardziej chce zmienić swoją wagę, to osoby w wieku 45-54 lata (42% vs. 33% w całej populacji), a także osoby z wyższym wykształceniem (40%), których jest więcej niż osób z wykształceniem podstawowym (20%) czy średnim (30%). Prawdopodobnie w każdej z tych grup wynika to z nieco innych przesłanek. U kobiet można doszukiwać się przyczyn kulturowych – od kobiet bardziej oczekuje się dbania o swój wygląd niż od mężczyzn. U osób w wieku 45-54 lata często zmienia się metabolizm, któremu towarzyszy przybieranie na wadze, stąd w tej grupie może pojawiać się większa koncentracja na takim celu. Osoby z wyższym wykształceniem natomiast mogą traktować szczupły wygląd jako atrybut sukcesu i pozycji społecznej oraz mieć większą świadomość negatywnych konsekwencji nadwagi dla zdrowia. W tym miejscu warto podkreślić, że chęć schudnięcia nie zawsze idzie w parze z większą nadwagą, na przykład w Polsce więcej mężczyzn niż kobiet ma nadwagę oraz nadwaga jest częstsza u osób z niższym wykształceniem. – mówi prof. Dominika Maison.

Polacy, jak pokazały badania, są otwarci na wiele zmian w swoim życiu, jednak w większości są to zmiany w kierunku poprawy własnego zdrowia i kondycji, w dalszej kolejności postanowień noworocznych pojawiły się cele związane ze zmianą pracy na lepiej płatną i poprawą relacji z bliskimi. Natomiast, co ciekawe, cele, o których ostatnio dużo mówi się w mediach, jak rezygnacja z jedzenia mięsa czy ograniczenie korzystania z samochodu, w świetle wyników badania nie są celami Polaków na najbliższy rok. – mówi prof. Dominika Maison.

Z badań wynika, że 33% Polaków chce w 2024 roku schudnąć, 28% chce zdrowo się odżywiać, a 26% planuje uprawiać sport. Takie postanowienia częściej formułują kobiety.Prawie ¼ Polaków (24%) nie ma żadnych postanowień noworocznych i wśród tych osób jest więcej mężczyzn (26%) niż kobiet (22%).Koniec roku to czas refleksji nad tym co było, podsumowanie minionego roku, ale też dla wielu czas postanowień noworocznych – obiecywanie sobie, że coś się zmieni w swoim życiu w nadziei, że dzięki temu nadchodzący rok będzie lepszy. Tylko ¼ Polaków nie robi żadnych postanowień noworocznych na 2024, jednak cała reszta – 76% – obiecuje sobie wprowadzenie zmian w swoim życiu.Na pierwszych trzech miejscach wśród postanowień noworocznych Polaków na 2024 rok jest chęć schudnięcia (33% Polaków), zdrowsze odżywianie (28%) i uprawianie więcej sportu (26%). Wszystkie te trzy obszary dotyczą dbania o zdrowie i poprawy kondycji fizycznej i co ciekawe pojawiają się zdecydowanie częściej u kobiet niż u mężczyzn. Na przykład, postanowienie schudnięcia zadeklarowało 37% Polek, a tylko 28% Polaków. Podobnie ze zdrowszym odżywianiem – 33% Polek chce to postanowienie wprowadzić w życie w nadchodzącym roku, a tylko 23% Polaków.Obszary, w których mężczyźni nieco częściej niż kobiety postanawiają wprowadzić zmiany w nadchodzącym roku to: więcej czasu na hobby (21% mężczyzn vs. 16% kobiet), zmiana pracy na fajniejszą (11% mężczyzn vs. 8% kobiet) oraz zmiana lub znalezienie partnera/partnerki (10% mężczyzn vs. 7% kobiet).Koniec roku i początek następnego to czas refleksji i często pojawiających się postanowień noworocznych. To jednak, czy postanowienia te zostaną wprowadzone w życie, zależy od motywacji i silnej woli. Nie zawsze postanowienia noworoczne są powiązane z rzeczywistą chęcią zmian, a szczególnie z gotowością do podjęcia czasami naprawdę dużego wysiłku, żeby te zmiany wprowadzić w życie. Jeżeli postanowienie noworoczne wynika z motywacji zewnętrznej (bo inni tego ode mnie oczekują), a nie wewnętrznej (bo naprawdę tego chcę), to mała jest szansa, że przełożą się one na rzeczywiste zmiany. – mówi prof. Dominika MaisonPodobny obraz wyników, jeśli chodzi o kolejność postanowień noworocznych pokazuje analiza wskazań tylko jednego najważniejszego celu, różnica polega jednak na tym, że chęć schudnięcia zdecydowanie dominuje nad innymi celami.